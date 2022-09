2. Honor 70 – Meilleur milieu de gamme

Le Honor 70 est un téléphone de milieu de gamme accompli, un pas en avant confiant pour l’entreprise après son échappée de Huawei. Avec les services et applications Google, un design réfléchi et attrayant, des performances solides et une bonne autonomie de la batterie, c’est l’un des meilleurs téléphones de cette gamme de prix au Royaume-Uni et en Europe – désolé amis américains.

Il est confronté à une concurrence féroce de la part de Pixel 6a, Nothing Phone (1) et OnePlus Nord 2T, qui sont tous un peu moins chers et ont parfois un avantage sur le matériel. Surtout, tous les trois fonctionnent également sur un logiciel plus performant, avec un meilleur support à long terme promis également.

Mais avec un écran 120 Hz et un très bon appareil photo principal, le Honor 70 reste un choix solide.