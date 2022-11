Les meilleurs talents du hockey junior se dirigent vers le BCHC Prospects Game

Les meilleurs jeunes talents de deux des meilleures ligues juniors de la province s’affronteront la semaine prochaine lors du premier match des espoirs de la Conférence de hockey de la Colombie-Britannique.

Le premier événement du genre aura lieu le 22 novembre au Sardis Sports Complex à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Les formations sont composées de joueurs nés entre 2004 et 2006, les meilleurs jeunes talents de la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay affrontant les meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior du Pacifique.

La KIJHL et la PJHL ont annoncé la création de la British Columbia Hockey Conference plus tôt cette saison. Le partenariat entre les deux ligues de hockey junior de la Colombie-Britannique espère faire progresser le niveau de hockey compétitif dans la province.

La KIJHL représente 19 communautés dans les régions de Kootenay et d’Okanagan en Colombie-Britannique. La PJHL est composée de 13 équipes, toutes situées dans le Lower Mainland, et plus précisément dans la région métropolitaine de Vancouver.

Le match mettra en vedette les meilleurs jeunes talents des deux ligues aux entraîneurs et dépisteurs des programmes junior A et au-delà. Les équipes se rendront à Chilliwack le 21 novembre pour assister à un banquet.

Perspectives KIJHL

Damon Cunningham (G, Aigles Sicamous)

Owen Aura (D, Tempête de Kamloops)

Max Chakrabarti (D, Thunder Cats de Creston Valley)

Ben Edwards (D, Grand Forks Border Bruins)

Tyler Seminoff (D, Nelson Leafs)

Zachary Peitsch (D, Chefs de Kelowna)

Tyler Smoluk (D, 100 Mile House Wranglers)

Chad Bates (A, Bruins de la frontière de Grand Forks)

Taylor Haggerty (F, Fernie Ghostriders)

Keenan Ingram (A, Rocheuses de la vallée du Columbia)

Kurtis Kinoshita (A, Revelstoke Grizzlies)

Jalen McRae (A, Princeton Posse)

Kent Moors (F, Summerland Steam)

Aiden Morcom (F, Chefs de Kelowna)

Jake Phillips-Watts (A, Tempête de Kamloops)

Austin Rampone (A, Coyotes d’Osoyoos)

Evan Tsadilas (A, Golden Rockets)

Jonathan Ward (A, Princeton Posse)

Daniel Wittenberg (A, Revelstoke Grizzlies)

Austin Seibel (G, Chevaliers du nord de l’Okanagan)

Espoirs de la PJHL

Zach Shaughnessy (G, Delta Ice Hawks)

Dylan Rempel (G, Jets de Chilliwack)

Ben Filippone (D, Chevaliers de Surrey)

Nicholas Goyer (D, trappeurs de Langley)

Bruce Gray (D, Panthers de Port Moody)

Michael McIntyre (D, Richmond Sockeyes)

Brandon Osborne (D, Ridge Meadows Flames)

Lukas Ravenstein (D, Ridge Meadows Flames)

Andrew Casellato (A, meute de loups de Vancouver)

Dylan Emerson (A, Panthers de Port Moody)

Payton Hu (F, Delta Ice Hawks)

Jamie Hylands (A, trappeurs de Langley)

Colin Jang (A, Delta Ice Hawks)

Théo Kochan (F, Ridge Meadows Flames)

Zack Lagrange (F, Ridge Meadows Flames)

Teo Lin (A, Richmond Sockeyes)

Ryden Mathieson (A, Panthers de Port Moody)

Cohen Muc (F, Ridge Meadows Flames)

Brayden Sinclair (A, Delta Ice Hawks)

Jacob Zaurrini (A, trappeurs de Langley)

Le match des meilleurs espoirs du BCHC 2022 s’affrontera à 18h00 le 22 novembre et sera diffusé sur Hockey TV.

@josh_piercey

josh.piercey@revelstokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Hockey junior BKIJHLGrizzlies de Revelstoke