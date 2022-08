Les meilleurs surfeurs se qualifient pour les prochains tours

Les meilleurs surfeurs, dont Shrishti Selvam, Sugar Banarse, Sathish Saravanan et Sophia Sharma, se sont qualifiés pour les demi-finales après deux tours de surf difficiles dans le Covelong Classic ici vendredi.

Dans la catégorie ouverte féminine, Shrishti Selvam, Sugar Banarse, Ananya Samhita, Sophia Sharma, Kamali P et Marielle Wunderink se sont qualifiées pour les demi-finales prévues pour le 7 août. Shrishti Selvam, Sugar Banarse et Kamali P ont dominé leurs manches respectives pour se qualifier pour les demi-finales.

12 manches de surf intense ont été vues lors de la première manche de la catégorie ouverte masculine. Les deux meilleurs surfeurs de chaque manche rejoindront le top 16 du Mahabs Point Break Challenge qui s’est tenu plus tôt cette semaine pour le Round 2 où ils s’affronteront en 10 heats pour une place au Round 3.

La compétition promet d’être passionnante et mettra à l’épreuve l’endurance des surfeurs puisqu’ils devront s’affronter dans plusieurs manches avant d’atteindre les demi-finales. Les rondes 2 et 3 devraient avoir lieu samedi.

L’Open international masculin a vu des surfeurs du Sri Lanka et des Maldives s’affronter avec les meilleurs surfeurs indiens. Le Round 1 s’est déroulé en 5 manches au cours desquelles les 2 meilleurs surfeurs de chaque manche se sont qualifiés directement pour le Round 3 tandis que les surfeurs classés 3ème et 4ème auront une seconde chance de concourir à nouveau dans le Round 2.

Lakshitha Madushan Dalugoda Arachchige (Sri Lanka), Sathish Saravanan (Inde), Lesitha Prabath Koku Hannadige (Sri Lanka), Kanapathy Ramesh Jay Hallar (Sri Lanka) et Praneeth Sadaruwan Pincha Baduge (Sri Lanka) ont dominé leurs manches respectives.

Dans la catégorie Groms (16 ans et moins) garçons, Kishore Kumar a dominé les quarts de finale avec le score le plus élevé (9,0). Naveenkumar R s’est qualifié en tête des deuxièmes quarts de finale avec un score de 12,0. Ils seront rejoints par Tayin Arun (10.34), Thendral R (10.10), Lokesh S (7.50), Kalapathy S (6.53), Kiranjith Kumar (6.16) et Jeevanathan I (5,47) en demi-finale.

Pour promouvoir le sport du surf chez les enfants, la huitième édition de Covelong Surf a introduit la catégorie Novice (12 ans et moins) pour promouvoir le surf pour les enfants. Au total, 8 surfeurs ont concouru dans ladite catégorie, parmi lesquels Prahlad Sriram (14.40), Thanishka Mendon (9.53), Yudhveer Mahajan (9.33) et Harish P (8.83) se sont qualifiés pour la finale prévue dimanche.

