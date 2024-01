Les meilleurs suppléments pour les femmes ménopausées

MirageC / Getty Images

Vous faites face à l’un des plus de 30 symptômes connus de la ménopause ? Il y a un supplément pour cela. L’intégration du débat sur la ménopause a entraîné une vague de marques prétendant avoir une solution ; notre douleur a été leur gain. “Vous ne pouvez pas blâmer une femme qui a été licenciée dans le cabinet de son médecin et qui lui a dit que tout était dans sa tête, qui voit une annonce sur les réseaux sociaux pour une solution et pense : Je n’ai rien à perdre,“dit le gynécologue Marie-Claire HaverMD, fondateur du régime Galveston et auteur de La nouvelle ménopause.

Même si vous pourriez être tentée de prendre une multivitamine pour la ménopause (elles existent !) et d’en finir avec elle, les experts se méfient. “Les multivitamines ne sont jamais assez riches en minéraux comme le calcium et le magnésium et, ironiquement, c’est ce dont les gens risquent le plus de manquer”, déclare Daniela Turleyun herboriste médical basé à New York, ajoutant que les doses recommandées sont si importantes qu’il est littéralement impossible de les intégrer.

Alors, comment obtenir ce dont vous avez besoin, et en quantité suffisante ? Voici ce que conseillent les experts :

Tout d’abord, améliorez votre alimentation

Selon Haver, une bonne alimentation doit être au cœur des soins liés à la ménopause. La majeure partie des vitamines et des minéraux dont votre corps a besoin doit provenir de votre alimentation ; ils sont tout simplement mieux absorbés de cette façon. Ce dont vous avez le moins besoin : les choses sucrées. “La transition vers la ménopause est associée à des problèmes de résistance à l’insuline”, explique Haver. La façon dont notre corps traite le glucose change, il est donc essentiel de prêter une attention particulière aux sucres ajoutés. “Les aliments riches en sucre peuvent déclencher des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes et modifier le microbiome pour qu’il soit riche en levures, ce qui peut perturber l’équilibre hormonal”, explique Tasneem BhatiaMD, médecin certifié en médecine intégrative et auteur de Le changement hormonal.

Calcium

Turley affirme que 90 pour cent des femmes qu’elle traite n’ont pas suffisamment de calcium, une carence qui peut contribuer à l’ostéopénie et à l’ostéoporose. Pour atteindre la quantité quotidienne recommandée de 1 000 à 1 200 milligrammes, vous avez besoin de trois portions solides. Mary Jane Minkin, MD, obstétricien-gynécologue et professeur clinicien au Département d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction de la Yale School of Medicine, désigne les produits laitiers, le brocoli et le chou frisé comme de bonnes sources. Haver ne recommande jamais une supplémentation systématique en calcium, non seulement parce qu’elle ne fait pas le travail aussi efficacement, mais aussi parce que des risques potentiels de maladies cardiovasculaires ont été découverts lorsqu’elle est utilisée en excès.

La chasse à l’échelle a conduit les femmes à souffrir d’une véritable carence en protéines.

Protéines et acides gras oméga-3

“L’un des plus gros problèmes après la ménopause est la baisse de la masse musculaire”, explique Bhatia, c’est pourquoi il est important de consommer des protéines. “La course à la balance a conduit les femmes à souffrir d’une véritable carence en protéines”, ajoute Haver. Une alimentation riche en acides gras oméga-3 (abondants dans les poissons comme le saumon, la truite et les sardines) est également importante pendant la ménopause, car ce sont de puissants antioxydants anti-inflammatoires qui assurent le fonctionnement du cerveau et préservent la santé du cœur, des seins et des os.

Comblez les lacunes avec ces suppléments

«Vous ne pouvez pas vous sortir d’une mauvaise alimentation avec des suppléments», explique Haver, mais il est rare d’obtenir tout ce dont votre corps a besoin grâce à l’alimentation seule, et c’est là que les suppléments peuvent vous aider. Bien qu’ils puissent être facilement disponibles, vous devez faire vérifier tout ce que vous prenez par votre médecin et subir des analyses de sang régulières. Bien que les besoins individuels diffèrent, il existe plusieurs suppléments qui ont tendance à faire du bien à tout le monde pendant la transition vers la ménopause.

Vitamine D

«Si je devais choisir un supplément pour les femmes ménopausées, ce serait la vitamine D», explique Minkin. Ajoutant que « bien qu’il existe de nombreux aliments qui contiennent de la vitamine D, il est difficile d’obtenir la quantité recommandée de cette façon ». La vitamine, qui est essentielle au maintien de la santé des os et au contrôle de la tension artérielle, est également absorbée par l’exposition au soleil, mais nous en recevons également de moins en moins. «Parmi les femmes ménopausées que je vois, 85 pour cent souffrent de carences», explique Haver. La recommandation standard de Minkin est de 1 000 à 2 000 milligrammes par jour.

Si je devais choisir un supplément pour les femmes ménopausées, ce serait la vitamine D.

Magnésium

Le magnésium est un acteur majeur pendant la ménopause, explique Bhatia. Maintenir des niveaux élevés est important pour la densité osseuse et pour diminuer les marqueurs inflammatoires liés aux maladies cardiaques. Pourtant, plus de 80 % des femmes n’en consomment pas suffisamment pendant la ménopause. « Nous savons que l’hypomagnésémie [low serum magnesium] augmente le risque de dépression ménopausique et d’autres troubles de l’humeur », explique Haver.

Certains aliments à incorporer sont les haricots noirs, les edamames, les graines de chia et de citrouille, les amandes, les noix de cajou et les épinards. Mais la plupart des femmes n’en consomment que 200 à 220 milligrammes dans leur alimentation, alors que la FDA recommande 320 milligrammes par jour. Entrez un supplément : la recommandation incontournable de Haver pour les patientes ménopausées est le L-thréonate de magnésium, dont il a été démontré qu’il a une plus grande biodisponibilité. Elle ajoute que lorsqu’il est pris à des doses légèrement supérieures à celles recommandées, le magnésium est à la fois sûr et a un puissant effet médicinal pour soulager les symptômes de dépression et d’anxiété et pour aider à perturber le sommeil. Elle recommande 300 à 600 milligrammes, votre apport quotidien combiné diététique et complémentaire est donc d’au moins 500 milligrammes. Comme pour tout supplément, mais en particulier lorsque vous augmentez la dose, vous devez toujours consulter votre professionnel de la santé au préalable.

Probiotiques

“Ce que nous avons observé lors de la périménopause et de la ménopause, c’est un ralentissement général de l’intestin et une diminution des enzymes digestives”, explique Bhatia. “Lorsque le microbiome change, vous ressentirez également davantage de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes.” Le stress, les cascades hormonales et les antibiotiques peuvent également déséquilibrer la flore intestinale saine. Pour cette raison, Bhatia suggère toujours un probiotique (recherchez 50 à 100 milliards d’UFC soumis à une souche croisée avec une gamme de bactéries différentes).

Vitamine B12

Bhatia donne également la priorité à une bonne vitamine B12 pour ses patientes ménopausées ; c’est utile pour la santé des os, la cognition et l’humeur, en particulier pour les végétaliens qui n’en consomment souvent pas assez dans leur alimentation. Turley prévient cependant qu’il a été démontré dans des études qu’un excès de vitamine B12 et d’acide folique augmente le risque de cancer colorectal. Consultez toujours votre médecin pour vous assurer que vous ne prenez pas de suppléments excessifs.

Fibre

La majorité des femmes américaines consomment moins de la moitié des 25 grammes de fibres recommandés par jour dans leur alimentation, explique Haver. Les aliments riches en fibres solubles (comme les flocons d’avoine, les patates douces ou les lentilles) peuvent diminuer les risques de développer une résistance à l’insuline, car «plus votre alimentation contient de fibres, plus il faut de temps pour absorber les sucres dans la circulation sanguine», explique Haver. Elle demande à ses patients de suivre leur consommation de fibres pendant quelques semaines avec une application conçue pour compter les nutriments, et pas exclusivement le nombre de calories. «Si vous consommez plus de 25 grammes par jour, tout va probablement bien», dit-elle. Si ce n’est pas le cas, Haver recommande un supplément combinant des fibres solubles et insolubles. Commencez lentement, conseille-t-elle, car l’intestin peut protester au début et vous laisser une sensation de gaz et de ballonnement.

Affinez maintenant votre plan

Ajoutez un coup de pouce supplémentaire

En tenant compte des analyses de sang et des besoins individuels, vous et votre médecin pouvez déterminer où une supplémentation supplémentaire pourrait être bénéfique. Si ses patients ne consomment pas suffisamment d’oméga-3 provenant du poisson, Bhatia leur apportera 1 000 à 2 000 milligrammes d’huile de poisson. Il en va de même pour les protéines (ajout de protéines en poudre). Bhatia a également trouvé l’ashwagandha utile pour atténuer le stress et la CoQ10 pour ralentir le déclin cognitif. Turley suggère souvent le supplément à base de plantes Vitex à ses femmes en périménopause qui connaissent des changements spectaculaires dans leur cycle menstruel. Et Haver est un fan du curcuma, un puissant antioxydant et anti-inflammatoire, pour les femmes souffrant de douleurs musculo-squelettiques ou arthritiques.

Vérifiez vos sources

“Tous les suppléments ne sont pas créés égaux, et le problème aux États-Unis est que nous avons une très mauvaise supervision”, explique Minkin, soulignant qu’il n’y a pas de recherche adéquate sur les suppléments et qu’il n’y a aucune réglementation de la FDA. Soyez particulièrement attentif à vos sources. Bhatia recommande de rechercher un sceau USP (United States Pharmacopeia) ou NSF (National Sanitation Foundation) ; les marques peuvent se soumettre à l’évaluation des deux organisations. Les marques de suppléments vendues directement par les praticiens (Turley commande les siennes via Fullscript) sont souvent le choix le plus sûr.

N’en faites pas trop

Outre les risques très réels liés à une consommation excessive de certains minéraux comme le calcium et la vitamine D, en consommer de plus grandes quantités ne se traduit pas par une meilleure santé. Un problème courant que Bhatia constate chez les patientes ménopausées est la trop grande quantité d’anticoagulants : “Si vous prenez beaucoup d’huile de poisson, de curcuma et une aspirine pour bébé par jour, cela dilue beaucoup le sang”, explique-t-elle. Travaillez toujours en tandem avec votre médecin pour vous assurer de ne pas exagérer. N’oubliez pas qu’en matière de suppléments, plus n’est pas nécessairement mieux.

Tout contenu publié par Oprah Daily est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement. Il ne doit pas être considéré comme un substitut aux conseils professionnels de votre prestataire de soins de santé.