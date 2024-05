Les meilleurs suppléments à prendre à tout âge

Une socialisation intense peut également commencer à avoir des conséquences néfastes à cet âge. « L’alcool, en particulier, stimule l’inflammation chronique et sape les nutriments du corps. Pour compenser certains des effets négatifs, prenez quotidiennement un supplément multivitaminé et multiminéral : les vitamines C, E et le sélénium agissent comme des antioxydants pour protéger nos cellules des dommages », explique le Dr Ruxton. La santé intestinale peut également souffrir d’un mode de vie festif. « La dysbiote – nom déséquilibré du microbiote intestinal – peut influencer les niveaux de stress et l’humeur, ainsi que le confort digestif. Essayez de nourrir ces sympathiques insectes intestinaux avec beaucoup d’aliments riches en fibres, comme des haricots, des noix, des graines et des grains entiers, ou envisagez de prendre un supplément probiotique.

Une autre considération pour certaines femmes à cette étape de la vie concerne les changements hormonaux qui accompagnent la périménopause ou même la ménopause. Là encore, la vitamine B peut jouer un rôle, « en particulier la B6 et le folate, qui sont importants pour les femmes tout au long du cycle menstruel, ainsi que pendant la période précédant la ménopause », explique le Dr Ruxton. «Je recommanderais d’expérimenter différents suppléments, y compris des suppléments botaniques contenant du trèfle rouge, du magnésium et de la B6, pour voir ce qui vous aide. Des études montrent que les femmes qui prennent des suppléments de complexe B signalent moins de sautes d’humeur et courent moins de risques de dépression. Le magnésium est également un nutriment clé pour équilibrer l’humeur.

Le stress et l’anxiété de manière plus générale peuvent concerner tous les âges. Les oméga-3 peuvent également vous aider, ou essayez l’ashwagandha, qui se présente sous diverses formes de suppléments. « Il a été démontré de manière assez solide que cela peut aider à réduire les sentiments de stress, et certaines études ont montré qu’il réduisait réellement les niveaux d’hormone de stress et de cortisol », explique Strauss.

Dans la quarantaine et la cinquantaine

Un facteur clé pour cette tranche d’âge est le déclin naturel de la masse musculaire. L’augmentation des protéines et l’entraînement en force sont absolument essentiels, mais les micronutriments tels que les vitamines B12, C et D peuvent également aider. « En vieillissant, les gens disent généralement que mon métabolisme ralentit. Ce à quoi ils font allusion, c’est à la diminution de la masse musculaire et donc à une diminution de la capacité métabolique », explique Strauss. « Des recherches ont été menées sur la manière dont les micronutriments appelés polyphénols peuvent favoriser la combustion des graisses et la santé métabolique, favoriser la récupération et réduire les douleurs musculaires. »

Ce groupe d’âge continuera également à subir des changements hormonaux. Selon Strauss, c’est à ce stade de la vie que les besoins des individus ont tendance à varier le plus largement, en raison des fluctuations des taux d’hormones sexuelles, par exemple lorsque les cycles menstruels des femmes deviennent plus irréguliers. « Beaucoup de femmes signalent le développement d’intolérances et d’aversions alimentaires », explique le Dr Strauss. «En termes de supplémentation, je pense que maintenir la santé intestinale est vraiment important, alors mangez une alimentation variée et colorée et incluez des aliments probiotiques comme le yaourt vivant, le kéfir, la choucroute ou le kombucha. Il existe également un certain nombre de suppléments probiotiques et prébiotiques sur le marché.

Plus de 50

Les domaines d’intérêt à ce stade de la vie sont les os, la santé cardiaque et la fonction cognitive. « Les personnes âgées de plus de 50 ans ont tendance à avoir une alimentation plus saine, mais leur corps en absorbe moins, en particulier la vitamine B12, le calcium et la vitamine D. Les besoins en nutriments peuvent donc être plus élevés », explique le Dr Ruxton. « Une bonne multivitamine adaptée à l’âge et contenant des minéraux peut être un moyen simple de faire le plein de nutriments en général. Pour des suppléments spécifiques, recherchez ceux qui ciblent la santé des os, comme le calcium, le magnésium et la vitamine D à forte dose pour protéger la densité osseuse et prévenir les fractures. Pour la santé cardiaque, prenez des oméga-3, des vitamines B et du potassium, ainsi que pour la fonction cognitive ; acide folique, vitamine B6, magnésium et polyphénols.

En vieillissant, nos cellules subissent naturellement des dommages dus au stress oxydatif, qui provoque une inflammation. « Les acides gras oméga-3 sont utiles en cas d’inconfort et de gonflement des articulations, car ils sont anti-inflammatoires », explique le Dr Ruxton, qui suggère également d’essayer des suppléments pour la santé des articulations, tels que la glucosamine et la chondroïtine. Strauss ajoute la curcumine et le curcuma à la liste des suppléments anti-inflammatoires, avant de souligner que « les besoins en protéines augmentent encore plus dans la tranche d’âge de 50 ans et plus pour éviter ou minimiser le déclin de la masse musculaire et pour pouvoir traiter notre glucose de la même manière ». comme avant ».

Les habitudes de sommeil peuvent également être perturbées à cet âge. « Les gens ont plus de difficulté à dormir à mesure qu’ils vieillissent ou à rester endormis. Essayez un supplément de tryptophane (5-HT), qui aide à maintenir les niveaux de sérotonine », explique le Dr Ruxton, tandis que Strauss conclut : « Le jus de cerise acidulée peut aider à améliorer et à améliorer la santé. favoriser le sommeil, ainsi que le magnésium.