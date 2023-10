Les meilleurs sujets CBD de 2023 jusqu’à présent – ​​Hollywood Life

Crédit d’image : Véritable CBD testé

Bien que le CBD puisse offrir une grande variété d’avantages, de nombreuses personnes se tournent vers le CBD à la recherche d’une sorte de soulagement de la douleur. Grâce à la façon dont le CBD interagit avec les récepteurs du système endocannabinoïde (ECS) du corps, il peut affecter la libération de neurotransmetteurs vers le cerveau et, à son tour, pourrait soulager certains niveaux de douleur. Le CBD peut également aider à prévenir la dégradation des endocannabinoïdes, les cannabinoïdes naturels présents dans notre corps, et à maintenir l’homéostasie. Cela aide à équilibrer des fonctions telles que l’humeur, l’appétit et les réponses émotionnelles et immunitaires.

Si vous souhaitez vous concentrer sur le soulagement de la douleur physique avec le CBD, vous devriez envisager d’utiliser un produit topique au CBD. Non seulement c’est l’un des meilleurs moyens de maximiser les propriétés anti-inflammatoires du CBD, mais cela empêche également le CBD de pénétrer dans votre circulation sanguine, car vous ne l’appliquez que sur votre peau. Cela séduit souvent ceux qui hésitent à ingérer de l’huile de CBD, pour une raison ou une autre.

Les produits topiques au CBD sont un excellent choix pour ceux qui cherchent à lutter contre la douleur en raison de leur capacité à être appliqués directement sur une zone douloureuse. Il est ainsi beaucoup plus facile d’obtenir un soulagement ciblé, par opposition à la consommation orale d’huile de CBD ou de produits comestibles.

Comme pour tout produit que vous appliquez sur votre peau, vous devez toujours vérifier que vous utilisez des produits topiques CBD de haute qualité. La meilleure façon d’y parvenir est de rechercher les résultats de tests de laboratoire tiers qui vérifient ce qui se trouve et ne se trouve pas dans un produit donné. Ceux-ci peuvent vous indiquer si le produit contient des solvants ou des pesticides nocifs, quels cannabinoïdes il contient et à quels niveaux.

Real Tested CBD est là pour vous aider à trouver les meilleurs produits topiques CBD. Sur notre site Web, vous trouverez notre classement des meilleures huiles, produits topiques, produits comestibles et plus encore, des critiques impartiales des marques de CBD et des résultats de tests de laboratoire tiers pour tous les meilleurs produits CBD d’aujourd’hui. Si vous souhaitez acheter un CBD topique de haute qualité, pensez à l’un de ces produits testés en laboratoire par des tiers :

Avec plus de 3 000 mg de CBD, 173 mg de CBC et 45 mg de CBG, ce roll-on CBD regorge absolument de tous les cannabinoïdes que nous aimons voir dans un produit CBD à spectre complet. Ce produit topique CBD de Butler Hemp Co. a également passé avec succès les tests de solvants résiduels et de pesticides et, à environ 0,01 $ par mg de CBD, il est extrêmement abordable. Si vous recherchez un soulagement efficace de la douleur dans des zones ciblées, ce roll-on CBD est un excellent choix !

2. Crème topique à spectre complet SunMed CBD

Cette crème topique à spectre complet de SunMed contient également tous les principaux cannabinoïdes, ce qui en fait un véritable produit CBD à spectre complet. Non seulement il a passé avec succès les tests de pesticides, mais il a également été testé avec une extrême précision selon l’indication sur l’étiquette de 2 000 mg de cannabinoïdes totaux. Son prix est plus modéré, à 0,07 $ par mg de CBD, mais c’est définitivement un produit de haute qualité.

3. Gel sportif Elixinol CBD

Ce gel CBD est chargé de cannabinoïdes rares, mais il ne contient pas de delta-9 THC. Bien que cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un produit à spectre complet, cela fait de ce CBD topique un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent éviter complètement le THC ! Il a passé avec succès tous les tests de solvants et de pesticides résiduels et, à seulement 0,04 $ par mg de CBD, c’est un produit très rentable. Ce topique sans THC contient également 300 mg de CBD de plus que ce qui est annoncé !

Les résultats de laboratoires tiers sur notre site peuvent vous aider à découvrir ce que contiennent exactement vos produits CBD. Real Tested CBD est là pour vous aider à faire des achats de CBD éclairés. Consultez notre classement des meilleurs topiques CBD pour trouver plus de produits de haute qualité ! Que vous soyez un athlète cherchant à utiliser le CBD comme outil de récupération ou quelqu’un qui recherche simplement un soulagement, Real Tested CBD peut vous aider à trouver des produits topiques CBD fiables et de haute qualité !