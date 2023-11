Des dirigeants renommés apportent leur expertise acquise dans les secteurs public et privé pour développer et mettre en œuvre la stratégie mondiale de sécurité technologique

WASHINGTON, le 6 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Aujourd’hui le Commission mondiale de sécurité technologique (GTSC), un réseau mondial de dirigeants multisectoriels développant la stratégie mondiale définitive de sécurité technologique pour protéger l’absence de menaces techno-autoritaires, a annoncé la nomination de nouveaux commissaires à la stratégie. Ces personnes ont été recrutées pour leur expertise inégalée dans les secteurs public et privé et soutiendront le développement stratégique d’une stratégie mondiale de sécurité technologique. Cette liste comprend des dirigeants accomplis qui ont occupé des postes au sein de certaines des institutions les plus importantes au monde, notamment le département américain de la Défense, l’US Air Force, le département d’État américain et des secteurs couvrant les télécommunications, le capital-risque, la technologie profonde et les services professionnels.

Des stratèges de premier plan en matière de politique étrangère et de sécurité nationale rejoignent la Global Tech Security Commission (Graphique : Business Wire)

Les nouveaux commissaires à la stratégie sont :

“Je suis honoré de rejoindre la Global Tech Security Commission et de contribuer à la promotion du rôle de la technologie dans l’avancement de la liberté et de la prospérité face aux défis autoritaires lancés par des acteurs peu fiables”, a déclaré l’hon. Todd Chapman, commissaire à la diplomatie. “La Global Tech Security Commission construit le leadership éclairé et les relations nécessaires pour rassembler le meilleur de la technologie avec le meilleur de la gouvernance afin de permettre aux gouvernements et aux entreprises internationales de résister aux régimes totalitaires.”

“Les partenariats internationaux accélèrent les progrès technologiques et l’interopérabilité des innovations garantit la sûreté et la sécurité des États-Unis et de nos alliés”, a déclaré Nazak Nikakhtar, commissaire chargé du contrôle des exportations. « L’initiative révolutionnaire de Purdue place la diplomatie technologique au premier plan de l’engagement international et renforce les fondations de la paix et de la sécurité dans le monde.

“La Global Tech Security Commission joue un rôle critique et bipartisan dans la contestation et la défaite de la dictature du Parti communiste chinois, qui est grandement facilitée et renforcée par les technologies modernes et les outils sophistiqués de répression et d’agression”, a déclaré Miles Yu, commissaire chargé de l’expertise chinoise.

À propos de la Commission mondiale de sécurité technologique

La Global Tech Security Commission vise à unir les nations alliées, à exploiter l’innovation du secteur privé et à établir un réseau technologique mondial de confiance pour favoriser et sauvegarder les technologies fiables. Sa mission consiste à concevoir des stratégies offensives et défensives holistiques pour les secteurs technologiques jugés cruciaux pour la sécurité nationale par la Maison Blanche et à les intégrer dans une stratégie mondiale de sécurité technologique.

Le GTSC consolide les alliés transatlantiques et indo-pacifiques contre l’autoritarisme mondial croissant sur les questions technologiques critiques. Il est formé d’un groupe international composé d’experts dans des secteurs technologiques critiques, des pays et des secteurs stratégiques dirigeant des conseils consultatifs d’experts. Les coprésidents Keith Krach, ancien sous-secrétaire d’État américain et PDG de DocuSign, et Kersti Kaljulaid, ancienne présidente de l’Estonie et présidente de l’Initiative des Trois Mers, dirigent la Commission.

