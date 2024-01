Les meilleurs stratèges de Biden quitteront la Maison Blanche pour la campagne Biden

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Deux des principaux conseillers du président Biden, Mike Donilon et Jen O’Malley Dillon, quitteront la Maison Blanche et rejoindront sa campagne de réélection au début du mois prochain alors que le président passe à un mode « tout le monde sur le pont » avec l’ancien président Donald Trump qui se déplace rapidement. vers l’investiture républicaine. O’Malley Dillon, actuellement chef de cabinet adjoint de Biden, sera le président de la campagne, et Donilon, conseiller principal et assistant de longue date de Biden, servira de stratège en chef. Tous deux ont servi à la Maison Blanche dès le premier jour de l’administration Biden.

Ces mesures interviennent après que plusieurs démocrates, dont l’ancien président Barack Obama, ont encouragé Biden à renforcer son appareil de campagne et à responsabiliser davantage de décideurs de haut niveau à son siège de campagne à Wilmington, dans le Del.

Obama exhorte Biden à renforcer sa campagne

O’Malley Dillon a mené avec succès la campagne électorale générale de Biden en 2020 et a été l’un des principaux architectes de la réélection du président tout en jonglant avec d’autres tâches à la Maison Blanche. Donilon est un conseiller de longue date qui a supervisé le message et la stratégie de Biden lors de la campagne de 2020 et a reproduit ce rôle à la Maison Blanche.

La décision d’O’Malley Dillon a été rapportée pour la première fois par le New York Times.

Biden, dans une déclaration fournie au Washington Post, a félicité les deux conseillers. À propos de Donilon, il a déclaré : « Personne ne connaît mieux ma voix et mes valeurs », et il a noté qu’O’Malley Dillon « a mené ma campagne gagnante au milieu d’un environnement historiquement difficile ».

Il a ajouté : « Je suis reconnaissant envers Mike et Jen pour leur service à la Maison Blanche ces trois dernières années, et je suis reconnaissant qu’en rejoignant la campagne, ils intensifient une fois de plus leur action pour s’assurer que nous terminons le travail pour la campagne. Les Américains.”

Julie Chavez Rodriguez, actuellement directrice de campagne de Biden, conservera ce rôle. Donilon devrait jouer un rôle central dans la stratégie de messagerie et de médias payants de la campagne, et O’Malley Dillon dans l’organisation et l’exécution du chemin vers 270 votes électoraux.

«Mike et Jen ont été des membres essentiels de l’équipe de direction qui a aidé le président Biden et le vice-président Harris à remporter le plus de votes de l’histoire américaine en 2020, et nous sommes ravis de voir leur leadership et leurs prouesses stratégiques se concentrer à plein temps sur leur retour au pays. à la Maison Blanche pour quatre années supplémentaires », a déclaré Chavez Rodriguez.

Julie Chavez Rodriguez, d’assistante discrète à la direction de la campagne de Biden

Un conseiller de Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles, a déclaré que cette décision était prise maintenant parce que le président se dirige essentiellement vers les élections générales. La plupart des agents des deux partis s’attendent à ce que Trump finalise prochainement la nomination républicaine.

“Cela montre que nous nous dirigeons vers des élections générales”, a déclaré le conseiller. “C’est le moment naturel de faire cela.”

Plusieurs personnes impliquées dans la décision ont déclaré qu’elle n’était pas motivée par des critiques extérieures. Donilon, qui travaille également dans la publicité et les sondages, devrait depuis longtemps quitter la Maison Blanche, tandis que les plans pour O’Malley Dillon sont moins clairs.

Jim Messina, qui a été l’un des principaux collaborateurs d’Obama à la Maison Blanche et lors de sa campagne de réélection en 2012, a déclaré que cette décision était politiquement logique.

“C’est une décision intelligente de la part du président Biden et de Julie”, a déclaré Messine. “Avoir des collaborateurs politiques de haut niveau supplémentaires qui se concentrent à plein temps sur la réélection est exactement ce que l’on s’attendrait à ce que la Maison Blanche fasse alors que la confrontation aux élections générales se concentre.”

Néanmoins, de nombreuses personnes à la Maison Blanche impliquées dans la stratégie de campagne resteront à Washington, notamment les principaux conseillers de Biden, Anita Dunn, Steve Ricchetti, Ben LaBolt et Emmy Ruiz.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, restera également impliqué dans les discussions de campagne, tout comme les conseillers principaux de la Maison Blanche, Annie Tomasini et Anthony Bernal.

Étant donné que de nombreux stratèges de haut niveau étaient basés à la Maison Blanche, à plus de 160 kilomètres du siège de campagne dans le Delaware, les décisions importantes concernant l’effort de réélection de 2024 ont souvent dû être prises en premier par la Maison Blanche. Cela a fait craindre que la campagne avance trop lentement.

La transition est planifiée depuis un certain temps, même si le calendrier reste jusqu’à présent incertain.

En décembre, Obama a rencontré Biden à la Maison Blanche, où les deux ont discuté de la structure de la campagne. Obama avait fait part de ses inquiétudes quant au maintien à la Maison Blanche de tous les collaborateurs les plus proches de Biden.