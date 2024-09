Les meilleurs stands du 20th Century Independent 2024

John Ahearn et Rigoberto Torres au Salon 94

Crédit photo : Photo d’Elisabeth Bernstein

Depuis près de 40 ans, John Ahearn et Rigoberto Torres collaborent à la réalisation de moulages en plâtre de leurs voisins du sud du Bronx et d’autres villes. Les moulages ont souvent été réalisés dans la rue et leur réalisation est devenue une sorte de fête de quartier à laquelle participent des personnes de tous âges. Les bustes, accrochés au mur du stand du Salon 94, montrent la diversité des émotions humaines, mais ils respirent surtout la dignité de leurs sujets et témoignent de l’empathie de ces artistes. Titi à la fenêtre (1985/2024) est le point culminant de ce stand. Titi était une figure incontournable du South Bronx, un chien de garde, une mère poule et une sainte patronne. Elle connaissait le nom de tous les enfants, et si vous aviez des ambitions politiques, vous auriez été fou de ne pas aller chercher sa bénédiction avant de lancer une campagne. Ici, elle est commémorée comme il se doit aux côtés d’autres personnes du Bronx, en témoignage des liens profonds entre Ahearn et Torres et les gens qui vivaient dans ce quartier.