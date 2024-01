Les meilleurs stands d’ART SG 2024 – ARTnews.com

ART SG est officiellement de retour au Marina Bay Sands Convention Center pour sa deuxième édition, et même si la liste des exposants était sensiblement plus réduite que celle de l’année dernière, la forte énergie de 2023 était toujours présente. Juste avant son ouverture à 14 heures, une file d’attente s’était déjà formée devant l’entrée de son dernier étage. A l’intérieur, les concessionnaires semblaient enthousiastes.

Plusieurs galeries, comme Lehmann Maupin et White Cube, ont annoncé des ventes en début de soirée. Thaddaeus Ropac, de son côté, a indiqué avoir vendu un tableau d’Anselm Kiefer pour 1,1 million d’euros, soit un peu moins de 1,2 million de dollars. Plus d’une douzaine de galeries ont également signalé des ventes d’œuvres d’art de moins de 100 000 dollars le premier jour, un marchand d’art soulignant que le prix inférieur avait contribué à vendre un volume plus élevé par rapport à la foire de l’année dernière.

Pourtant, plusieurs personnes ont dit ARTactualités le rythme des achats a continué à différer de celui des foires des autres villes.

“Les gens à Singapour prennent un peu plus de temps”, a déclaré la galeriste Daphne King-Yoo d’Alisan Fine Arts, basée à Hong Kong. ARTnouvelles. «Nous avons fait le gros [of sales last year] après la fermeture de la foire.

Les offres de cette année comprennent des méditations réfléchies sur la douleur de l’immigration, des astuces visuelles réalisées à l’aide de broderies et des peintures réalisées selon des processus à forte intensité de main-d’œuvre.

Ci-dessous, un aperçu des meilleurs stands exposés à ART SG, qui se déroule jusqu’au dimanche 21 janvier.