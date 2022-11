Les meilleurs sprays anti-insectes pour 2022

Que vous vous aventuriez dans la chaleur étouffante de l’été ou que vous ramassiez des feuilles à l’automne, il y a toujours des parties du monde qui ont affaire à la seule chose à laquelle personne ne veut jamais faire face : Bugs. Je parle de moustiques, de tiques, d’aoûtats, de moucherons, de mouches piqueuses et de no-see-ums. Beurk. (Et aïe et démangeaison.)

J’ai grandi en Louisiane et maintenant je vis en Floride, j’ai donc passé ma vie à tremper ma peau et mes vêtements dans un insectifuge. Le insectifuge est un incontournable dans le sud, c’est le moins qu’on puisse dire.

Si vous prévoyez de passer du temps à l’extérieur à pêcher, à faire de la randonnée ou surtout si vous prévoyez de faire du camping ou de visiter des zones marécageuses, il est préférable de vous préparer avec un insectifuge. Mais vous ne voulez pas gaspiller de l’argent sur un insectifuge avec une efficacité minimale. Voici une liste compilée de certains des meilleurs insectifuges disponibles à l’heure actuelle, tels que déterminés par mes tests de plus de 20 produits dans la chaleur du sud de la Floride.

La bouteille dit non parfumée, mais Cutter Dry a une légère odeur. Ce n’est pas écrasant comme beaucoup d’autres sprays, cependant, et certainement pas intolérable.

La buse aérosol pulvérise large et uniformément, et la formule sèche presque instantanément sur votre peau. Vous n’avez pas du tout besoin de frotter ce spray sur votre peau.

Pour un vaporisateur à pompe, il n’a pas une mauvaise texture. Ce spray anti-insectes est assez léger et je n’ai eu qu’à le frotter un tout petit peu. Il a été absorbé rapidement. De tous les insectifuges que j’ai utilisés dans ma vie, c’était la première fois que j’essayais Proven, et je l’achèterai probablement à l’avenir.

Amanda Capritto/Crumpe

Pour ceux qui veulent éviter complètement les produits chimiques, un insectifuge à l’eucalyptus citronné est un moyen plus doux d’éloigner les insectes et leurs piqûres. J’ai essayé quelques différents sprays anti-insectes à l’eucalyptus citronné, et Natrapel est arrivé en tête.

Sans les deux produits chimiques éprouvés pour repousser les insectes, il est naturel de penser que ce insectifuge n’est pas aussi efficace que ses homologues contenant du DEET ou de la picaridine. Cependant, le CDC et APE reconnaissent l’huile d’eucalyptus citronné comme un insectifuge efficace. La bouteille Natrapel indique qu’elle offre jusqu’à six heures de protection contre les huit à 12 heures typiques des produits DEET et picaridine.

Quoi qu’il en soit, si cela ne vous dérange pas d’appliquer plus souvent, l’aérosol ou le vaporisateur à pompe de Natrapel est une bonne option. Malgré le fait que l’ingrédient actif est une huile, ce insectifuge n’est pas aussi gras qu’on pourrait s’y attendre. Il est légèrement plus difficile à frotter que les sprays DEET et picaridine, mais ce n’est pas mal dans l’ensemble. Les deux types de bouteilles sont faciles à pulvériser. De plus, l’odeur est agréable (si vous aimez l’eucalyptus citronné).

Vous recevez des alertes de prix pour Insectifuge à l’eucalyptus citronné Natrapel