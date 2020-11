Les meilleurs spots de randonnée d’Europe pour vous reconnecter à la nature

La pandémie de Covid-19 a complètement bouleversé nos vies.

Il est indéniable que la propagation mondiale du coronavirus a conduit notre stress, notre anxiété et notre dépression bien au-dessus des niveaux normaux. Prendre soin de notre esprit et de notre corps n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.

La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons faire de nombreuses choses pour maintenir les effets de la pandémie sur la santé mentale à des niveaux gérables.

La randonnée en fait partie.

De la vue imprenable, de l’air frais, des sons et de l’odeur de la nature – la randonnée offre de nombreux avantages, en plus c’est aussi bon pour l’âme.

Voici donc six des meilleurs endroits pour faire de la randonnée à travers Mère Nature en Europe.

Tour du Mont Blanc

France, Italie, Suisse

Ceux qui recherchent des randonnées de plusieurs jours devraient se diriger vers le Tour du Mont Blanc. L’un des treks les plus célèbres d’Europe, ce n’est peut-être pas le plus facile mais c’est certainement une randonnée enrichissante.

Si vous parvenez à faire preuve de l’endurance et de la persévérance nécessaires et que vous possédez également de bonnes compétences en navigation, la randonnée exaltante de 170 km vous emmène à travers trois pays.

La plupart préfèrent la direction anti-horaire qui vous permet d’admirer des panoramas alpins en Suisse, en Italie et en France. Il y a beaucoup de refuges de montagne sur la route pour se reposer la nuit, ainsi que des auberges et des chambres d’hôtes dans les villes que vous traversez – il y en a donc pour tous les budgets.

Fjords norvégiens

Norvège

Les fjords norvégiens sont vraiment un paradis pour les randonneurs. Vous ne pouvez tout simplement pas parler d’un voyage à pied européen sans mentionner la combinaison unique de fjords et de montagnes de la Norvège.

Ici, vous trouverez des montagnes escarpées qui s’élèvent directement de la mer, créant le cadre idéal pour une expérience de marche incroyable. La plupart des randonnées commencent à une courte distance d’un centre-ville ou d’un hôtel, ce qui permet aux randonneurs de rester coincés immédiatement.

Le droit de se déplacer (Allemannstretten) fait des fjords l’un des endroits les plus prisés pour se promener en Europe. Les gens ont le droit d’explorer la campagne sans avoir besoin de permis particulier et de s’installer librement pour vous offrir ce lien supplémentaire avec la nature.

Montagnes Retezat

Roumanie

Si vous cherchez un nouvel endroit à explorer, pourquoi ne pas vous diriger vers une destination de trekking moins connue?

Le parc national et les montagnes de Retezat en Roumanie est l’endroit idéal pour les personnes qui veulent essayer quelque chose d’un peu (plus) hors des sentiers battus.

De plus, Retezat abrite la réserve faunique bien protégée de l’UNESCO où les amoureux de la nature peuvent apercevoir des ours, des lynx, des oiseaux et d’autres créatures uniques.

La Roumanie compte 20 sommets, le plus haut se situant à 2 509 mètres. Les randonneurs seront récompensés par des vues fabuleuses sur la région montagneuse et de superbes lacs glaciaires.

Encore une fois, vous n’aurez pas besoin d’un permis de randonnée pour la région de Retezat, mais attendez-vous à payer une somme modique pour accéder au parc national.

En ce qui concerne l’hébergement, vous avez le choix entre des refuges de montagne, des campings et des maisons d’hôtes.

El Caminito del Rey

Espagne

El Caminito del Rey (le petit sentier du roi) est un énorme aimant pour les amateurs de sensations fortes et les accros à l’adrénaline.

Pas un pour les timides, cette randonnée est connue comme la voie la plus dangereuse non seulement en Europe mais dans le monde. Cette randonnée plane à 105 mètres au-dessus de la rivière dans les gorges de Gaitanes à El Chorro et offre des vues à couper le souffle.

Le parcours de huit kilomètres à travers le paysage espagnol est tout sauf simple. Les randonneurs devront réserver à l’avance pour garantir leur place.

Et, comme la randonnée n’est qu’à sens unique, vous devrez vous assurer d’avoir réservé une place dans un bus de retour.

Mont Triglav

Slovénie

Atteindre le sommet du mont Triglav de 2864 mètres vaut chaque pas.

Facilement accessible depuis la capitale Ljublijana, l’itinéraire emmène les randonneurs dans une partie du parc national du Triglav. Un lieu de beauté naturelle, la région est en train de devenir un favori de la liste des seaux.

Si vous êtes novice en randonnée, ne désespérez pas: il y en a pour tous les niveaux de randonneurs, des randonnées de quelques heures aux randonnées de plusieurs jours dans le parc national et les Alpes juliennes.

Mais les amoureux de la nature peuvent être déçus d’apprendre qu’ils ne pourront pas planter une tente ou un camp en cours de route. Il existe cependant des refuges de montagne habituels pour des randonnées plus longues et des hôtels à proximité si vous prévoyez des excursions d’une journée.

Laugavegur

Islande

Traduit par “ la route des sources chaudes ”, la promenade de Laugavegur dans le sud-ouest de l’Islande emmène les randonneurs de la région des sources chaudes de Landmannalaugar, à travers le paysage islandais sur un sentier facile à naviguer et visuellement stimulant.

Ici, vous aurez droit à un paysage en constante évolution, comprenant des hautes terres à rayures arc-en-ciel, une verdure psychédélique, des glaciers, des sources chaudes et des formations rocheuses d’un autre monde.

Selon votre expérience, vous pouvez choisir de parcourir l’itinéraire de 55 km en aussi peu que deux jours. Si vous préférez prendre votre temps, c’est l’endroit idéal pour vous offrir un bain dans l’une des sources chaudes pour vous immerger pleinement dans la beauté géothermique de l’Islande.