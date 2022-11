Les meilleurs spectacles et films d’anime absolus que vous devriez regarder en novembre

Fans d’anime, nous savons que vous regardez probablement Homme à la tronçonneuse en ce moment, et ça vaut totalement l’investissement. Mais cette saison est remplie d’une gamme d’émissions d’anime et de films de qualité à diffuser jusqu’en janvier. Et plus est sur le chemin.

En attendant l’arrivée de Film One Piece : Rouge dans les salles en novembre, il y a beaucoup de titres que vous pouvez apprécier dans le confort de votre foyer. Voici un aperçu de ce que vous pouvez diffuser ce mois-ci sur Crunchyroll, Netflix et d’autres services de streaming.

Tatsuya Endo/Shueisha/Crunchyroll Si vous avez apprécié la première partie de Spy x Family, vous pouvez vous connecter pour le dernier épisode sur Hulu ou Crunchyroll le samedi à 8h30 PT/11h30 HE (sous-titré) ou 14h30 PT/17h30. pm ET (doublé). Regardez Loid, Yor et la petite Anya naviguer dans leur dynamique familiale complexe tout en essayant d’accomplir des missions. La partie 2 a été créée le 1er octobre et diffusera 13 épisodes en décembre.

My Hero Academia Saison 6

Avec Shigaraki dans une mission de chaos rempli de rage utilisant l’Armée de libération métahumaine, les enjeux sont élevés pour notre bien-aimé Izuku “Deku” Midoriya, UA High et les super-héros professionnels. De nouvelles bizarreries, de nouveaux défis et une nouvelle guerre nous attendent dans Mon université de héros. Cette saison est un incontournable, et l’émission est diffusée sur Hulu ou Crunchyroll le samedi à 2 h 30 PT (5 h 30 HE) avec la version doublée à 12 h PT (15 h HE).

Homme à la tronçonneuse

L’une des arrivées les plus excitantes de cette année, Chainsaw Man diffuse des épisodes sous-titrés sur Crunchyroll les mardis à 9 h PT (12 h HE) et la version doublée fait ses débuts le 25 octobre à 12 h 30 PT (15 h 30 HE). Le manga populaire a finalement été adapté au petit écran et obtient déjà des notes élevées de la part des critiques et des fans. Regardez Denji devenir le chasseur de diables hybride qu’il n’a jamais été censé être et tout le désordre frénétique et sanglant qui est attaché à cette histoire sauvage. La saison 1 compte 12 épisodes que vous pouvez diffuser sur Crunchyroll ou Hulu tout au long de l’hiver.

Tite Kubo/Shueisha/TV Tokyo/Viz Media via Twitter Bleach: Thousand Year Blood War est revenu le 10 octobre et aura un total de 52 épisodes répartis en quatre cours de 13 épisodes. Après que la série ait laissé les fans d’anime suspendus en 2014, la série marque un retour tant attendu sur le petit écran. Et peu importe ce que vous pensez de cet arc d’histoire, vous voudrez vous connecter pour suivre le rythme. Diffusion sur Hulu pour les téléspectateurs américains à 8h30 PT (11h30 HE).

Serrure bleue

Oubliez Ted Lasso. La saga de football de Blue Lock oppose les meilleurs joueurs du secondaire au Japon dans un programme rigoureux pour trouver le plus grand attaquant du pays. Regardez Yoichi Isagi lors de son voyage chaque samedi. 11 h PT (14 h HE) sur Crunchyroll.

Vers ton éternité saison 2

To Your Eternity revient avec une narration plus mélancolique et captivante sur les luttes de Fushi en tant qu’immortel qui change de forme. Cette fois, il ne peut pas tenir son engagement envers la solitude lorsqu’il affronte les Nokkers et a besoin d’aide pour le faire. La saison 2 de To Your Eternity comprendra 20 épisodes et commencera à être diffusée sur Crunchyroll le 23 octobre à 5 h 30 PT (8 h 30 HE).

Berserk : l’arc de l’âge d’or – Édition commémorative

Cet épisode – avec son titre long – a commencé à être diffusé sur Crunchyroll le 1er octobre et devrait avoir 12 épisodes qui se dérouleront jusqu’en décembre. Suivez Guts et Griffith alors qu’ils parcourent le champ de bataille et forgez un lien. Cela pourrait-il entraîner des problèmes dans le royaume du Midland et au-delà? Diffusez-le le samedi à 10 h HP (13 h HE) pour le savoir.

Bocchi le Rocher !

Depuis ses débuts le 8 octobre, Bocchi the Rock! a trouvé un public fidèle sur Crunchyroll. Adaptée du manga populaire du même nom, la série comique suit Hitori Goto, une fille introvertie aux super talents de guitariste. Elle finit par former un groupe de rock mais doit apprendre quelques choses sur elle-même et interagir avec ceux qui l’entourent. Si vous préférez les histoires centrées sur la musique avec une touche comique, consultez-les le samedi à 9h30 PT (12h30 HE).

Capture d’écran Tōzai/Nexus via YouTube Ne vous laissez pas berner par les images sombres de la bande-annonce de L’éminence dans l’ombre, parce que la série tombe dans la voie légère. Suivez le gamin le plus cool du quartier, Cid Kagenou, dans sa quête pour protéger le monde avec son organisation fantôme imaginaire contre des méchants imaginaires, le Culte des Diabolos. Il n’est pas complètement hors de la base, cependant, et cela fonctionne à son avantage car il recrute d’autres personnes pour sa cause. Adaptée du manga de Daisuke Aizawa, la nouvelle série est disponible en streaming sur Hidive les mercredis à 7h30 PT (10h30 HE). La saison 1 a commencé le 5 octobre et comportera 20 épisodes.

Mob Psycho 100 Saison 3



C’est la dernière saison de Mob Psycho 100, et les fans peuvent voir Shigeo – alias Mob – découvrir la prochaine étape de sa vie. C’est le thème général de cette saison, mais l’histoire le transportera également, lui, Reigen, Ritsu et Teru dans une autre aventure mettant en scène un brocoli désormais vénéré. Regardez pour savoir comment ils gèrent la pousse divine. Mob Psycho 100 III a débuté le 5 octobre et compte 12 épisodes diffusés les mercredis à 9 h PT. (12 h HE).

Arknights : Prélude à l’aube

Une adaptation du jeu vidéo populaire, Arknights: Prelude to Dawn, sera présenté sur Crunchyroll le 28 octobre. Rencontrez l’équipe de Rhodes Island et une foule d’autres personnages de Terra alors qu’ils naviguent dans les conflits, la maladie et le pouvoir dans leur monde dystopique.

Jujutsu Kaisen 0

Vous l’avez probablement déjà regardé, mais nous ne pouvons pas résister à vous rappeler de diffuser Jujutsu Kaisen 0 maintenant qu’il est disponible sur Crunchyroll. Le long métrage est sorti dans les salles américaines en mars, mais il n’est arrivé sur la plateforme de streaming qu’en septembre.