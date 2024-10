Les meilleurs spectacles à voir autour de Paris pendant Art Basel

« Arte Povera » à la Bourse de Commerce et « Surréalisme » au Centre Pompidou

Crédit image : ©Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier/Photo Nicolas Brasseur/Collection Pinault

En termes d’échelle, les deux plus grandes expositions parisiennes sont deux enquêtes centrées sur les avant-gardes historiques. Ces expositions contiennent des styles de conservation inhabituels. Le premier, centré sur le mouvement italien Arte Povera des années 1960, présente une douzaine d’œuvres installées au centre de la rotonde de la Bourse de Commerce, obligeant les spectateurs à faire le tour de ces œuvres, toutes réalisées par des artistes différents. Le geste est de la meilleure des manières cacophonique, mettant en valeur la diversité des approches de ces artistes tout en prouvant que les membres de l’Arte Povera partageaient tous des affinités esthétiques.

Le reste de l’exposition, organisé par Carolyn Christov-Bakargiev, est divisé par artiste. En considérant chaque artiste isolément, on n’a jamais vraiment une idée de la manière dont l’ensemble du mouvement s’est uni, ni un nouvel argument sur l’Arte Povera en général. Pourtant, l’exposition prouve que les artistes de l’Arte Povera ont travaillé de différentes manières. On ne peut pas accuser l’exposition d’aplatir le mouvement, comme le font de nombreux marchands lorsqu’ils apportent des œuvres liées à des foires d’art.

Le spectacle Arte Povera est lumineux et précis. L’exposition Surréalisme de Pompidou, quant à elle, vous plonge dans l’obscurité et vous prépare au labyrinthe d’un spectacle qui s’ensuit. Un texte mural d’introduction en forme de mélasse déclare : « Alors que vous vous préparez à entrer, vous devez laisser à la porte toutes les idées claires dictées par la raison. Entre ces murs, la nature « dévore le progrès », la nuit se confond avec le jour, le rêve se confond avec la réalité. Très bien, alors.

Cette exploration du surréalisme est surdimensionnée, avec environ 500 œuvres disponibles. Il a besoin d’être modifié. J’aurais pu me passer d’une section trop longue sur la façon dont Lewis Carroll Alice au pays des merveilles a inspiré les surréalistes. Après environ cinq exemples, vous comprenez. Il y a trop d’œuvres d’André Masson, un noyau surréaliste dont l’art est de qualité inégale. Et au fait, pourquoi y a-t-il tant de Picasso ? Un seul aurait suffi.

Quelques expositions récentes très médiatisées, dont la Biennale de Venise 2022, ont considérablement élargi le canon du surréalisme, soulignant le fait qu’il ne se limitait pas aux artistes masculins blancs basés à Paris. Certains de ces surréalistes nouvellement canonisés sont ici, mais il n’y a toujours pas beaucoup d’artistes de couleur dans cette exposition.

Néanmoins, il existe ici de nombreuses œuvres formidables. Celui de Marcel Jean Armoire surréaliste (1947) a fait un voyage court mais significatif depuis le Musée des Arts Décoratifs de Paris. Il s’agit d’une peinture à quatre panneaux, chaque partie représentant des portes en bois de différentes tailles laissées légèrement entrouvertes, faisant allusion à un paysage de plage vallonné et luxuriant derrière. Il s’agit d’un chef-d’œuvre méconnu du mouvement. Plus tôt dans la série, son tout aussi extraordinaire Décalcomanie (1936), dans lequel un visage émerge d’une bande semi-abstraite de peinture noire.

Le tableau de René Magritte Les Valeurs personnelles (1952) montre des objets plus grands que nature – une allumette rose avec une pointe jaune, un verre à vin de couleur émeraude, un pain de savon rose, un blaireau et un peigne posé sur un lit beaucoup plus petit – dans une pièce recouverte de papier peint. d’un ciel bleu nuageux. Installation de Dorothea Tanning Chambre 202, Hôtel du Pavot (1970), dans lequel des formes corporelles empaillées éclatent à travers le papier peint d’un espace semblable à un appartement, a toujours du punch près de 55 ans plus tard. J’aimerais juste que certains des surréalistes les moins connus, comme Wilhelm Freddie, Oscar Dominguez, Toyen, Ithell Colquhoun, Jorge Camacho, Kay Sage, Jane Graverol, soient plus représentés ici.

Prévoyez plus de deux heures pour parcourir ce spectacle. Un conseil : cela vaut peut-être la peine de renverser la logique Pompidou et de commencer par la fin du spectacle, là où se trouvent de nombreuses véritables pépites.