Les meilleurs shakes protéinés pour un coup de pouce sans effort

Vous pouvez bousculer votre routine quotidienne avec une source facile de protéines. Surtout pour ceux qui suivent un régime ou renforcement musculaire, il est important de maintenir vos niveaux de protéines. Les shakes protéinés sont un moyen simple et pratique d’obtenir ce coup de pouce.

Bien que la poudre de protéines soit très bien, vous voudrez peut-être aussi garder des shakes préfabriqués à portée de main. Ils sont une option plus facile à emporter – aucun mélange requis.

Il existe deux types courants de shakes protéinés : à base de lactosérum et à base de plantes. Nous avons testé de nombreux shakes protéinés pour le goût et la valeur nutritionnelle pour vous aider à déterminer ceux qui valent votre argent.

Si les poudres de protéines vous conviennent mieux, ce sont quelques-uns de nos favoris pour mixer à la maison.

Giselle Castro-Sloboda/CNET Owyn, prononcé “oh-win”, signifie Only What You Need et est un shake protéiné à base de plantes sans OGM, sans gluten, sans soja et sans produits laitiers. Et en plus du gluten et des produits laitiers, il est également exempt du reste des huit principaux allergènes comme le soja, les œufs, les arachides, les noix, le poisson ou les crustacés. J’ai essayé Owyn pour la première fois il y a environ un an et j’ai été agréablement surpris par la saveur et la qualité de la boisson. Je l’ai réessayé récemment et le chocolat noir est toujours l’une de mes saveurs préférées, car il a le goût d’un dessert au chocolat sans avoir beaucoup de sucre ou le mauvais arrière-goût que peuvent avoir certaines boissons protéinées. Si vous êtes végétalien, vous savez que vous devez faire un peu plus d’efforts pour répondre à vos besoins en protéines. Les shakes protéinés standard d’Owyn contiennent 20 grammes de protéines, mais il propose également une gamme de shakes Pro Elite High Protein, qui contiennent 35 grammes de protéines par bouteille. C’est une bonne option si vous cherchez une collation à midi ou si vous avez besoin d’une source rapide de protéines après une séance d’entraînement. Je suis intolérant au lactose et je peux avoir un estomac sensible lorsque j’essaie de nouveaux suppléments, mais je n’ai eu aucun problème avec Owyn. Ce devrait être un choix sûr si vous êtes sensible aux produits laitiers ou si vous avez des allergies au gluten ou aux noix. Avantages Saveur crémeuse et corsée

Pas de mauvais arrière-goût

Variété de saveurs Les inconvénients C’est cher pour un pack de 12 en ligne ou sur Amazon

Il n’y a pas autant d’options de saveurs dans la gamme Pro Elite High Protein Vous recevez des alertes de prix pour OWYN Protein Shake – Chocolat noir – 4pk/44.6 fl oz

Giselle Castro-Sloboda/CNET Note de l’éditeur, 1er août 2022: La société mère de Premier Protein, Lyons Magnus, a volontairement rappelé certains lots de ses cartons de chocolat, de vanille et de café au lait. Voir les détails du rappel. Premier Protein s’est fait un nom familier et est probablement l’une des marques les plus populaires que vous verrez sur les étagères des magasins. Ce shake est à base de lactosérum et contient 30 grammes de protéines par portion. Si vous êtes sensible aux protéines de lactosérum, j’opterais plutôt pour un shake ou une poudre de protéines végétales. Je n’avais pas de problèmes gastriques lorsque j’ai testé Premier Protein, mais j’ai pu voir quelqu’un avec un cas plus aigu d’intolérance au lactose ou quelqu’un sensible à certains édulcorants artificiels éprouver potentiellement un certain inconfort. Ma saveur préférée de cette gamme était le shake protéiné au beurre de cacahuète au chocolat, car il a le goût d’une tasse de beurre de cacahuète Reese sous forme liquide. Le profil de saveur est suffisamment riche pour que vous ayez l’impression de boire un dessert sucré, mais en réalité, il ne contient qu’un gramme de sucre. J’ai utilisé Premier Protein comme shake protéiné pour me retenir entre les repas, et il fait le travail grâce à son profil protéique. Avantages Diverses options de saveur

Un moyen rapide d’obtenir des protéines lors de vos déplacements

Goût de dessert Les inconvénients Les édulcorants artificiels pourraient potentiellement déranger certains estomacs

La construction du carton pourrait être plus durable Vous recevez des alertes de prix pour Premier Protein

Giselle Castro-Sloboda/CNET Si vous recherchez un shake protéiné à base de plantes au profil lisse, crémeux et savoureux, alors vous adorerez les shakes protéinés de Ripple. Il est disponible en saveurs vanille, chocolat et café et contient 20 grammes de protéines par bouteille. La protéine végétalienne de Ripple provient de la protéine de pois et, comparée aux autres protéines végétales de cette liste, elle est légèrement plus riche en calories (200 calories par portion) et en sucre (9 grammes par portion). J’ai essayé chacune des saveurs disponibles de Ripple et j’ai été satisfait de la façon dont la marque a réussi à créer un shake à base de plantes à emporter qui n’a pas de texture granuleuse ni d’arrière-goût persistant. Même certaines poudres à base de plantes que j’ai essayées dans le passé avaient un profil moins impressionnant que les shakes que Ripple a à offrir. L’édulcorant utilisé dans ce shake est dérivé du fruit du moine, ce qui m’a surpris car je ne l’aurais pas su si je n’avais pas lu l’étiquette nutritionnelle. J’ai essayé d’autres produits qui contiennent le même édulcorant et c’est plus détectable. J’aimerais voir Ripple élargir sa sélection de shakes à base de plantes en ajoutant ceux qui contiennent des protéines supplémentaires et de nouvelles saveurs. Même s’il est plus difficile d’avoir des options riches en protéines avec des protéines végétales, c’est toujours possible car Huel a trouvé comment le faire. Avantages Les saveurs sont crémeuses et riches

Parfait en déplacement

Disponible auprès de revendeurs tiers Les inconvénients Seulement trois saveurs disponibles

Le sucre est un peu élevé pour un shake protéiné Vous recevez des alertes de prix pour Ripple Vegan Protein Shakes – Chocolat – 4pk

Autres shakes protéinés que nous avons essayés



Kate Fermes

Note de l’éditeur, 11 août 2022 : La société mère de Kate Farms, Lyons Magnus, a volontairement rappelé certaines de ses boissons pédiatriques standard et de ses shakes nutritionnels. Voir les détails du rappel.

Kate Farms utilise des protéines de pois jaunes biologiques dans ses shakes à base de plantes qui sont exempts de gluten, de soja, de produits laitiers et d’édulcorants artificiels. J’ai adoré à quel point ces shakes protéinés étaient crémeux et délicieux. Ils sont plus riches en calories (330 calories), ce qui n’est pas un problème puisqu’ils sont considérés comme une boisson de remplacement de repas, et pas seulement comme un shake protéiné. Ce produit a presque fait la meilleure liste, mais il a échoué dans un domaine important : il ne contient que 16 grammes de protéines par portion par rapport aux autres marques à base de plantes, qui contiennent au moins 20 grammes de protéines. Si Kate Farms retravaillait sa formule pour inclure 20 grammes ou plus de protéines, elle aurait facilement fait la meilleure liste.

Orgain Nutrition Shake Bio

Je connais les poudres de protéines végétales d’Orgain parce que je les ai eues dans le passé. Cependant, je n’avais jamais essayé ses shakes auparavant, et ils m’ont manqué. Je voulais vraiment les aimer, mais ils avaient un arrière-goût que leurs poudres n’ont normalement pas, et même la saveur crémeuse de fudge au chocolat (que j’aime habituellement) n’avait pas le même goût pour moi. Si cela ne tenait qu’à moi, je m’en tiendrais à Orgain sous forme de poudre et je le mélangerais avec mon lait sans produits laitiers de choix comme je le fais normalement.

Boisson protéinée Iconic Life

Ce shake protéiné à base de lactosérum n’a pas été un succès pour moi car je ne pouvais pas dépasser le goût artificiel. J’apprécie souvent les saveurs de vanille, mais je n’étais pas fan de cette version de la protéine de vanille. La saveur du chocolat était légèrement meilleure, mais finalement le mélange d’édulcorants ne me convenait pas.

Comment nous avons choisi



Saveur: Nous avons goûté pour voir si la saveur nous rappelait le profil de saveur. Nous nous sommes également assurés qu’il n’y avait pas de mauvais arrière-goût.

Ingrédients: Nous avons regardé les ingrédients pour voir s’ils contiennent des minéraux et des nutriments supplémentaires pour soutenir le profil protéique. Nous avons également vérifié les additifs douteux.

Grammes de protéines : Nous nous sommes assurés que les produits contenaient au moins 20 grammes de protéines par portion.

Effets secondaires: Nous avons observé si des problèmes gastro-intestinaux se posaient, car ils peuvent être un effet secondaire potentiel de la consommation de suppléments contenant du lactosérum ou des sucres artificiels.

Facteurs à considérer

Assurez-vous de lire l’étiquette des ingrédients, surtout si vous avez une intolérance au lactose.

Certains shakes protéinés sont vendus en pack ou individuellement selon l’endroit où vous les achetez.

Le concentré de lactosérum et l’isolat de lactosérum constituent généralement des protéines à base de lactosérum. La différence réside dans la manière dont ils sont traités, avec isolat de lactosérum ayant plus de protéines mais moins de matières grasses et de glucides. Les ingrédients principaux des protéines végétales sont généralement un mélange de pois, de riz brun, de chanvre, de graines de citrouille ou de soja.

FAQ sur les shakes protéinés



Que devez-vous rechercher lorsque vous achetez des shakes protéinés ? La Food and Drug Administration des États-Unis ne réglemente pas les suppléments, tels que les shakes protéinés, mais un bon moyen de vous assurer que vous obtenez une poudre de protéines de qualité consiste à vérifier quelles marques sont testées par des sociétés tierces. Ceux-ci inclus NSF International ou alors Choix éclairé certifications.

Les shakes protéinés à base de lactosérum sont-ils meilleurs que ceux à base de plantes ? La protéine à base de lactosérum est isolée du lactosérum et contient du lactose. Il est considéré comme l’étalon-or pour la croissance musculaire car il s’agit d’une protéine complète, ce qui signifie qu’il contient les neuf acides aminés essentiels. Une protéine végétale n’est considérée comme une protéine complète que si elle est composée de soja. Cependant, il existe de nombreux shakes à base de plantes composés de pois, de chanvre et de citrouille qui, lorsqu’ils sont combinés, forment une protéine complète avec tous les acides aminés essentiels et les acides aminés à chaîne ramifiée. Avec les shakes à base de plantes, évitez ceux qui contiennent des sucres ajoutés ou des charges. Soyez également conscient de toute allergie ou sensibilité à des ingrédients spécifiques.

Avez-vous même besoin de shakes protéinés ? Il est important de se rappeler que les suppléments sont destinés à soutenir une alimentation équilibrée et ne doivent pas être utilisés comme substitut à de vrais aliments. Vous n’avez pas besoin de boire des shakes protéinés si vous consommez suffisamment de protéines tout au long de la journée. Cependant, ils sont utiles si vous avez besoin d’une option en déplacement pour atteindre votre quota de protéines.

Y a-t-il des effets secondaires négatifs à boire des shakes protéinés ? Si vous êtes intolérant au lactose ou sensible aux produits laitiers, les shakes protéinés à base de lactosérum peuvent ne pas être le meilleur choix car ils peuvent perturber votre estomac. De plus, certains shakes protéinés peuvent contenir des édulcorants artificiels ou des ingrédients qui peuvent également provoquer des ballonnements ou d’autres problèmes gastro-intestinaux, il est donc important de lire d’abord les étiquettes nutritionnelles.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.