Les meilleurs services VPN pour les étudiants

4. Surfshark

Comme Atlas VPN, Surfshark appartient à Nord Security. C’est l’option à prix moyen, qui coûte 2,49 $ / 2,17 £ par mois. Mais bien que ce ne soit certainement pas gratuit, c’est un excellent service complet. Il n’y a pas de limite sur la quantité de données que vous pouvez utiliser, ni sur le nombre d’appareils que vous pouvez connecter à Surfshark en même temps.

Il existe également quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment des serveurs multi-sauts qui acheminent votre connexion via non pas un mais deux serveurs, et il y a aussi la fonctionnalité relativement nouvelle de Nexus qui remplace en quelque sorte multi-sauts et achemine la connexion via de nombreux serveurs de son réseau. pour vraiment cacher votre véritable emplacement et – à son tour – votre identité.

Ajoutez à cela des vitesses fantastiques, des applications faciles à utiliser et de bons antécédents pour débloquer les services de streaming et c’est un bon rapport qualité-prix, même avec un budget étudiant.

Attention : le prix grimpe fortement au renouvellement, donc si vous vous abonnez pour deux ans, assurez-vous de ne pas oublier de résilier si vous voulez éviter de payer trop cher.

Enfin, bien que le site Web de Surfshark affirme avoir subi un audit indépendant, ce n’est pas ce qu’il semble. Il s’agissait d’un audit de ses extensions Chrome et Firefox qui, soit dit en passant, n’est pas du tout la même chose que son service VPN, et n’a pas vérifié son infrastructure de serveur et n’a donc pas vérifié qu’il fonctionne conformément à sa politique de non-journalisation .