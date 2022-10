Les meilleurs services de stockage en nuage en 2022

11. Internxt – Meilleur stockage cloud crypté de bout en bout gratuit

Internxt est l’un des services de stockage en nuage les plus récents, qui existe depuis 2020. Contrairement à de nombreux rivaux, il est conçu avec la confidentialité à la base et ne stocke pas vos fichiers dans un centre de données centralisé où ils pourraient être vulnérables au piratage.

Au lieu de cela, ils sont divisés en petits morceaux et répartis sur de nombreux appareils différents sur ce qu’on appelle un réseau peer-to-peer. Tout est crypté de bout en bout et Internxt lui-même n’a «aucune connaissance». Cela signifie que vous seul pouvez accéder à vos fichiers, et personne d’autre – personne n’héberge des parties de vos fichiers sur son disque dur et certainement pas Internxt.

Le code utilisé pour exécuter Internxt est open source et le système est construit sur une blockchain.

Vous n’avez pas besoin de comprendre tout le jargon : Internxt fonctionne comme les autres services de stockage en nuage : vous pouvez télécharger des fichiers, y accéder sur vos autres appareils, les partager avec d’autres personnes et plus encore.

Il y a cependant un inconvénient. Internxt est très basique. Au-delà du téléchargement et du partage de fichiers, vous ne pouvez vraiment pas faire grand-chose d’autre. Cliquez sur la plupart des types de fichiers (y compris les documents Microsoft Word) et vous verrez un message disant “Aucun aperçu de fichier disponible”. Vous pouvez cependant afficher les images JPG et PNG.

En plus d’utiliser le service dans un navigateur Web, vous pouvez télécharger des applications pour mobile et ordinateur de bureau.

Ceux-ci vous permettent de choisir de synchroniser ou de sauvegarder les fichiers de vos appareils. La synchronisation est la valeur par défaut : cela signifie que si vous supprimez un fichier du dossier correspondant sur votre appareil, il sera supprimé dans le cloud – et vice versa.

Les sauvegardes, en revanche, vous permettent de choisir des dossiers et des fichiers spécifiques à sauvegarder : ceux-ci ne seront pas supprimés si vous les supprimez intentionnellement ou accidentellement de votre appareil.

Il y a maintenant un service Photos inclus avec Internxt Drive. Il est présenté comme une alternative sécurisée à Google Photos, synchronisant votre photothèque sur vos appareils.

Malheureusement, la seule similitude entre les deux est qu’il affiche vos photos par ordre chronologique. Il n’y a pas de recherche, aucun moyen de modifier des photos, et certainement pas de fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale ou la possibilité de voir où une photo a été prise ou l’un des détails de la photo.

Au moment de la rédaction, il n’y avait même pas de synchronisation en arrière-plan, de sorte que les photos ne sont pas téléchargées depuis votre téléphone (ou iPad ou ordinateur portable) en arrière-plan. L’application doit être ouverte à l’écran. C’est pour bientôt, nous dit-on.

L’autre chose à garder à l’esprit est qu’il peut être assez lent de voir une photo, probablement à cause de la façon dont les fichiers sont stockés sur ce réseau peer-to-peer. La société affirme que les vitesses de téléchargement ont été améliorées récemment.

En termes de prix: 20 Go coûtent 0,89 $ / 89 pence par mois, 200 Go coûtent 3,49 $ / 3,49 £ par mois et 2 To 8,99 $ / 8,99 £ par mois.

Vous pouvez également utiliser Internxt entièrement gratuitement. Vous obtenez 2 Go en standard, avec la possibilité d’augmenter jusqu’à 10 Go en téléchargeant l’application mobile, en incitant vos amis à s’inscrire – vous connaissez l’exercice.

En bout de ligne : Un service de stockage en nuage très sécurisé, mais très basique.

