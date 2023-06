Les meilleurs sacs pour vos voyages d’été

37 $ chez Amazon Coowoz Grand sac à dos de voyage Le meilleur sac à dos économique 315 $ chez Monos Monos Carry-On Pro Plus Le meilleur bagage à main pour les longs voyages Afficher plus (3 articles)



Alors que la folie estivale commence, se préparer pour votre prochain voyage ne devrait pas être un stress supplémentaire. Avec le bon sac pour s’adapter à tous vos besoins de voyage, l’emballage sera un jeu d’enfant.

Essayer de trouver le sac qui répondra à vos besoins d’emballage n’est pas une tâche facile. Une valise contient tout ce dont vous avez besoin et plus pour un voyage d’une semaine, mais parfois une valise c’est trop. Vous partez à Nashville pour le week-end et tout ce dont vous avez besoin est vos bottes de cow-boy et votre chapeau ? Eh bien, il n’est pas nécessaire de se soucier de l’enregistrement d’un sac – un week-end conviendra juste assez pour un court voyage. Peut-être avez-vous seulement besoin de faire vos valises pour un long voyage de retour à la maison, alors un bagage à main devrait contenir tous vos essentiels.

Des bagages à main aux valises, il existe une quantité écrasante d’options en matière d’emballage. Les sacs peuvent avoir un prix élevé, vous voulez donc vous assurer que vous investissez votre argent dans un sac qui vous durera des années. Lorsque vous magasinez pour votre sac, gardez à l’esprit les endroits où vous séjournerez, la fréquence à laquelle vous vous déplacerez et la quantité que vous emportez généralement. Lors d’un voyage en sac à dos à travers l’Europe en juin dernier, j’ai apporté un bagage à main à roulettes; en repensant à ce voyage, à cause de tous les déménagements que j’ai faits, un sac à dos ou un sac de sport aurait été beaucoup plus facile à transporter. Lors d’un voyage à Londres en février, j’ai réussi à mettre tout ce dont j’avais besoin pour la semaine dans un sac à dos.

Avec toutes ces questions à l’esprit, j’ai compilé une liste des meilleurs sacs à dos, sacs de week-end, bagages à main et valises pour vos voyages. J’ai personnellement testé tous ces sacs et les ai examinés en fonction de leurs caractéristiques, de leur durabilité, de leur esthétique et de leur valeur globale. Espérons que ces produits résoudront vos dilemmes d’emballage.

Sacs à dos

Un sac à dos est un sac indispensable pour chaque voyage. Sur la plupart des vols, vous êtes autorisé à transporter un sac à dos comme objet personnel, c’est pourquoi vous voulez vous assurer d’avoir un sac à dos dont vous pouvez tirer le meilleur parti.

Troubadour Le sac à dos Momentum de Troubadour contient tous les éléments essentiels et plus encore. Ce sac à dos confortable est léger et imperméable, vous n’avez donc pas à vous soucier des conditions météorologiques lorsque vous le portez. Le sac à dos comprend plusieurs poches de rangement, dont la plus grande peut contenir un ordinateur portable de 16 pouces. Ce magnifique sac à dos est idéal pour les voyages, l’école et tout le reste.

Amazone Si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars pour un sac à dos, ce grand sac à dos de voyage d’Amazon est fait pour vous. Ce sac à dos a tout pour plaire : plusieurs poches, un port de chargement USB, un compartiment à chaussures et des serrures antivol. C’est un excellent article personnel, sac à dos ou sac à dos de randonnée. Vous recevez des alertes de prix pour Coowoz Grand sac à dos de voyage

Weekends

Un sac de week-end est un sac spécialement conçu pour contenir jusqu’à deux jours de vêtements. Je n’ai commencé à utiliser des sacs de week-end que récemment et je ne reviendrai jamais à apporter un bagage à main complet pendant quelques jours seulement. Les sacs de week-end sont la meilleure option pour tous ceux qui ne peuvent pas mettre tous leurs vêtements dans un sac à dos mais qui ne peuvent pas prendre la peine d’apporter un bagage à main.

BEIS Le Béis Weekender est tout ce qu’un week-end devrait être ; compact, spacieux et durable. Il y a plus qu’assez d’espace pour ranger quelques tenues avec une trousse de toilette, et le compartiment à chaussures ajouté rend l’emballage beaucoup plus facile. Sans oublier que la belle couleur rose du week-end l’aide à se démarquer dans la foule. Mon seul reproche avec le sac de week-end de Béis est qu’il est commercialisé comme un article personnel, qui est considéré comme un sac pouvant se glisser sous le siège devant vous, mais ce sac est loin d’être un article personnel. Si vous recherchez une version plus petite du week-end, je vous suggère de regarder un mini sac de week-end.

Carl Friedrik Le sac week-end en cuir de Carl Friedrik est pour le moins époustouflant. Le cuir italien lisse et élégant a été la première chose qui a attiré mon attention. Ce weekender peut contenir jusqu’à trois jours de vêtements et il possède trois poches zippées.

Bagages à main



Les bagages à main sont plus susceptibles d’être utilisés pour des voyages d’environ quatre à cinq jours. Mais avec le bon bagage à main, vous pouvez emporter suffisamment de vêtements pour quelques semaines.

CalPak Je suis obsédé par la nouvelle gamme de bagages à main de CalPak. Le bagage à main Trnk ajoute une touche moderne au bagage de coffre classique. Ce bagage à main à roulettes à coque rigide dispose d’un espace de rangement extensible, d’un cadenas à bagages et de séparateurs intérieurs. Non seulement la qualité du bagage à main est supérieure, mais son look vintage permet de le différencier de tous les autres bagages à main sur le marché.

Monos Le Monos Carry-On Pro Plus vaut son prix de 315 $. Le bagage à main à coque rigide résistant à l’eau comprend trois poches intérieures pour les appareils électroniques, trois pochettes zippées pour les petits objets, un coussin de compression intégré, des détails en cuir végétalien et un cadenas à bagages approuvé par la TSA. Je fais actuellement mes bagages pour un prochain voyage au Colorado et je peux mettre deux vestes d’hiver ainsi que quatre jours de vêtements dans ce sac de 46 litres. Si vous recherchez une version moins chère du bagage à main, vous pouvez consulter Les autres bagages à main de Monos, qui commencent autour de 240 $. Mais pour 50 $ de plus, vous obtenez un sac nettement meilleur.

Bagage enregistré

Vérifier un sac est mon dernier recours. Payer près de 50 $ par bagage enregistré écrase mon âme et mon compte bancaire. Donc, si vous prévoyez d’enregistrer un sac, il est important de tirer le meilleur parti du sac que vous prévoyez d’enregistrer. Vous trouverez ci-dessous quelques sacs qui valent la peine.

Royce et Rocket Vous n’avez jamais vu une valise comme celle-ci. Le Royce and Rocket Castle Classic est tout ce qu’une valise devrait être et plus encore. Bien que coûteux, cet étui durable à coque rigide comprend un verrou approuvé par la TSA, un système de compression pour plus de stockage, des étagères intégrées et plusieurs poches. Vous pouvez également le personnaliser en choisissant parmi l’une des trois couleurs extérieures et l’une des trois couleurs intérieures. Le Castle Classic est garanti pour durer des années et vous aidera à faciliter les difficultés liées à l’emballage.