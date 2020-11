Les meilleurs rôles de Ryan Reynolds sont garantis pour vous avoir collé à la télévision

Excusez-moi, alerte gros morceau!

Ryan Reynolds est sur le point de nous bénir une fois de plus avec une autre apparition sur grand écran.

De son rôle sarcastiquement charmant dans La proposition à son personnage qui fait fondre le cœur Le captif, cet acteur dynamique et confiant a définitivement de la portée. Bien que nous ne puissions pas le voir physiquement à l’écran dans son nouveau film à venir, Les Croods: le nouvel âge, sa voix distinctive et son humour contagieux ajoutent la touche parfaite de Ryan Reynolds dans cette histoire d’aventure animée et réconfortante.

S’appuyant sur l’histoire convoitée initialement publiée en 2013, l’aventure se poursuit pour la famille Croods alors que le groupe soudé tente de coexister avec une famille rivale qui prétend être en avance sur eux sur l’échelle de l’évolution. Le drame s’ensuit dans ce récit épique de manigances légères et de l’importance soutenue de la famille. Dans le nouveau film, Reynolds est rejoint par d’autres grands talents hollywoodiens, y compris des co-stars Emma Stone, Nicolas Cage, Clark Duke et Peter Dinklage pour n’en nommer que quelques-uns.