Les meilleurs rivaux moins chers des Apple AirPods Max pour 2023 : Sony, Bose, AirPods Pro 2 et plus

Sennheiser

Les écouteurs Momentum Wireless de la génération précédente de Sennheiser ont toujours eu un look assez distinct qui était en partie rétro/en partie moderne et se distinguait par le métal exposé sur le bandeau. Pour le meilleur ou pour le pire, tout cela a disparu maintenant, et le nouveau Momentum 4 Wireless, le casque antibruit phare de Sennheiser, a l’air un peu plus sobre et aussi un peu plus comme certains concurrents.

Le Momentum 4 Wireless offre des performances supérieures à celles du Momentum 3 Wireless à tous égards, bien que les gains les plus importants concernent la suppression du bruit et les performances des appels vocaux ainsi que la durée de vie de la batterie, ce qui est exceptionnel. C’est jusqu’à 60 heures à des niveaux de volume modérés. Il existe également un mode de transparence qui permet l’entrée du son ambiant, ainsi que la possibilité de créer un profil sonore personnalisé dans l’application Smart Control pour iOS et Android à l’aide de l’égaliseur intégré, des modes sonores et d’une nouvelle fonction de personnalisation du son qui “évalue le les préférences d’écoute de l’utilisateur et ajuste l’expérience d’écoute en fonction de ses goûts.”

Équipé de haut-parleurs de 42 mm, Sennheiser affirme que le Momentum 4 Wireless offre un son « le meilleur de sa catégorie », ce qui est discutable. Je dirais que la qualité sonore du Momentum 4 est juste là avec d’autres modèles dans cette gamme de prix – ils sonnent excellents, avec les basses bien définies et percutantes requises, une scène sonore relativement large (ils sonnent assez ouverts) et des aigus doux qui font ressortir certains des détails les plus fins dans des pistes bien enregistrées. C’est un plaisir de les écouter.

Lisez notre premier aperçu du Sennheiser Momentum 4 Wireless.