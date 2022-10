Les meilleurs revenus de Strictly Come Dancing 2022 révélés alors que les stars font face à un énorme salaire d’Insta après le spectacle

CERTAINS sont très connus, d’autres sont des étoiles montantes, mais au cours des deux prochains mois, le casting de Strictly Come Dancing deviendra tous des noms familiers.

Et avec leur célébrité soudaine, beaucoup ont maintenant le potentiel de gagner des milliers grâce aux médias sociaux.

Pennsylvanie

Pennsylvanie

Will Mellor est le favori pour gagner – et pourrait gagner un peu en ligne[/caption]

La star de X Factor, Fleur East, semble être la meilleure source de revenus de cette année, avec le potentiel de gagner 2 896 £ par publication Instagram sponsorisée.

Alors que Kym Marsh – de la renommée Hear’Say et Corrie – est potentiellement le deuxième plus élevé avec un possible 1 882 £.

Selon les recherches de FindMyCasino.com, Will Mellor – qui est le favori pour gagner la compétition de danse – récolte un potentiel de 1 205 £ par publication Instagram sponsorisée et est la célébrité masculine la mieux rémunérée.

Helen Skelton n’est pas loin derrière Will et pourrait se faire 1 191 £ par poste.

En savoir plus sur strictement point sensible Strictement, les fans disent tous la même chose à propos des juges – rage “mets-toi à la poubelle” ‘mon corps est en morceaux’ La star de Strictly fait craindre qu’il rate l’émission de samedi

Et tandis que Hamza Yassin a gagné beaucoup de nouveaux fans, il ne gagnera probablement que 80 £ par publication Instagram sponsorisée.

Alors que Will est actuellement le favori pour gagner, il est suivi de près par Helen Skelton et Molly Rainford, qui ont vraiment impressionné ce week-end.

La star de Loose Women, Kaye Adams, est devenue la première célébrité à quitter la piste de danse Strictly dimanche soir.

Après le premier vote du public de la 20e série, la femme de 59 ans s’est retrouvée face au chanteur Matt Goss dans le dance-off, avant que les juges ne choisissent de la renvoyer chez elle.

Les scores des juges cette semaine ont été ajoutés à ceux de la semaine dernière, puis ont été combinés avec les résultats des votes des téléspectateurs pour décider des deux couples les moins bien notés.

Pennsylvanie

Hamza a gagné en popularité mais est loin d’être un influenceur[/caption]

Les meilleurs revenus des médias sociaux de Strictly Gains potentiels par publication Instagram sponsorisée : Fleur Est 2 896 € Marais de Kym 1 882 € Will Mellor 1 205 £ Helen Skelton 1 191 € Matt Goss 683 € Ellie Taylor 650 £ Tony Adams 548 € Au revoir James 535 £ Molly Rainford 487 € Jayde Adams 351 € Ellie Simmonds 291 € Richie Anderson 227 € Tyler Ouest 199 € Hamza Yassine 80 €