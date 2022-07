Les meilleurs restaurants du monde pour 2022 dévoilés

(CNN) — C’est encore une bonne année pour Copenhague puisque, pour la deuxième année consécutive, un restaurant de la capitale danoise a été désigné meilleur restaurant de la planète lors des World’s 50 Best Restaurants Awards.

Geranium sert un menu Scandi sans viande et de saison dans les environs inhabituels du huitième étage du stade national de football du Danemark. Il n’est ouvert que quatre jours par semaine, un choix fait par le chef cuisinier Rasmus Kofoed et le copropriétaire Søren Ledet afin de respecter une philosophie d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les deux amis se sont étreints joyeusement alors qu’ils célébraient l’obtention de leur prix lors d’une somptueuse cérémonie qui s’est tenue lundi soir dans le Old Billingsgate de Londres, un bâtiment victorien qui était autrefois le plus grand marché aux poissons du monde. L’acteur hollywoodien et présentateur de CNN Stanley Tucci a animé la cérémonie, resplendissant dans une veste de smoking blanche lors de la journée la plus chaude de l’année au Royaume-Uni.

Les restaurants ne sont autorisés à remporter le premier prix qu’une seule fois, après quoi ils sont inscrits à un programme distinct “Best of the Best”. Les membres de ce groupe d’élite comprennent Noma, le voisin de Geranium à Copenhague, ainsi que Eleven Madison Park à New York, The Fat Duck près de Londres, Osteria Francescana à Modène, en Italie, et Mirazur à Menton, en France.

Le reste de la liste

Les restaurants sud-américains se sont également bien comportés. À Lima, les chefs Virgilio Martínez et Pía León’s Central ont grimpé de deux places à la deuxième place, tandis que Maido, qui sert une fusion nippo-péruvienne, a glissé au n ° 11.

A Caso do Porco du Brésil – une célébration de tout ce qui est porcin – a grimpé de 10 places pour se classer n ° 7.

La performance de l’Espagne cette année a également été solide. Le Disfrutar de Barcelone était au n ° 3, le Diverxo de Madrid a grimpé à la quatrième place, tandis que l’Asador Etxebarri de Larrabetzu – où tous les plats, même les desserts, sont grillés à la flamme – a glissé au n ° 6.

La ville de Mexico était représentée par Pujol, qui a remporté la cinquième place – le meilleur restaurant d’Amérique du Nord de cette année – et Quintonil, qui a grimpé du n ° 27 de l’année dernière pour atterrir au n ° 9.

Les italiens Lido 84 et Le Calandre ont également progressé dans le classement cette année. Uliassi, dans la région italienne de Senigallia, était – au n ° 12 – la nouvelle entrée la plus élevée de cette année.

Ce n’est qu’au n ° 20 qu’un restaurant basé en Asie fait son apparition, Den à Tokyo obtenant la première place sur la liste de cette année.

Depuis 20 ans que les récompenses existent, aucun restaurant en dehors de l’Europe ou de l’Amérique du Nord n’a jamais remporté le prix World’s 50 Best. Jusqu’à présent, tous les gagnants sont venus d’Espagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Danemark, d’Italie et de France.

Les 50 meilleurs restaurants du monde

2. Central (Lima, Pérou) *Meilleur restaurant d’Amérique du Sud*

5. Pujol (Mexico, Mexique) *Meilleur restaurant en Amérique du Nord*

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italie)

15. Reale (Castel di Sangro, Italie)

20. Den (Tokyo, Japon) *Meilleur restaurant d’Asie*

37. Fionie (Le Cap, Afrique du Sud)

39. Sorn (Bangkok, Thaïlande)

47. Oteque (Rio de Janeiro, Brésil)

48. Leo (Bogotá, Colombie)