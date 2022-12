Les meilleurs restaurants de burgers du comté de Kane – Shaw Local

En l’honneur de la Journée nationale du hamburger le 25 août, nous avons dressé une liste des meilleurs endroits pour acheter un hamburger dans le comté de Kane. Les résultats ont été déterminés lors des prix 2022 Kane County Best of the Fox Readers ‘Choice. Le vote a eu lieu du 17 mars au 10 avril. Les résultats ont été publiés le 26 mai.

Pour voir plus de résultats Best of the Fox pour le comté de Kane, Cliquez ici.

Adresse: 306 W. State Street, Genève

Les heures: Lundi et mardi de 11h à 21h, mercredi et jeudi de 11h à 21h30, vendredi et samedi de 11h à 22h30, dimanche : 10h à 21h (service de brunch de 10h à 13h, menu complet disponible à 11h un m)

Téléphone: 630-208-7070

Des médias sociaux: Facebook – Restaurant et brasserie de StockholmInstagram- #stockholmsbrewpub

Adresse: 221, rue Main, Maple Park

Les heures: 11h-21h lundi – jeudi, 11h-23h vendredi & samedi & 11h-20h dimanche

Téléphone: 815-827-3452

Des médias sociaux: Facebook – Le Pub Parc de l’érableInstagram- Le Pub Parc de l’érable

Adresse: 577 S. 3rd St. Suite 102, Genève

Les heures: Dimanche – mardi 11h – 21h, mercredi – jeudi 11h – 10h Vendredi – samedi 11h – 23h

Téléphone: 630-232-2806

Des médias sociaux: Facebook – Le Burger LocalInstagram- Le Burger Local

Adresse: 1961 W Wilson St, Batavia

Les heures: 7j/7 du lundi au dimanche de 6h30 à 14h30

Téléphone: 847-765-2000

Des médias sociaux: Facebook – Apple Villa célèbre crêperie

Adresse: 825, chemin Randall Sud, Saint-Charles

Les heures: Dimanche – jeudi 11h – 20h, vendredi – samedi 11h – 21h

Téléphone: 331-235-5200

Des médias sociaux: Facebook – WahlburgersTwitter – @WahlburgersInstagram- WahlburgersTIC Tac – wahlburgersofficial

Adresse: 3895 E Main St, St Charles et plusieurs emplacements à travers le pays.

Les heures: 7j/7 du lundi au dimanche de 10h30 à 12h

Téléphone: 630-762-8484

Des médias sociaux: Facebook – Portillo’sTwitter – @portilloshotdogInstagram- Les hot-dogs de PortilloTIC Tac – portilloshotdogsYoutube – Portillo’s

La crasse de Gillerson

Adresse: 33, rue West New York, Aurora

Les heures: Mercredi – jeudi 11h – 21h, vendredi – samedi 11h – 22h, dimanche – mardi fermé.

Téléphone: 630-340-3719

Des médias sociaux: Facebook – La crasse de GillersonTwitter – @GillersonsGrubInstagram- gillersonsla saletéJappez – La crasse de Gillerson

Adresse: 3, avenue S. Batavia, Batavia

Les heures: lundi – jeudi 11h30 – 21h, vendredi 11h30 – 22h, samedi 11h – 22h, dimanche 11h – 21h

Téléphone: 630-482-3663

Des médias sociaux: Facebook – Gammon Coach House – Brasseries artisanales et aliments réconfortantsTwitter – @GammonHouse

Adresse: 300 W, rue Main, Saint-Charles

Les heures: 7j/7 du lundi au dimanche de 11h à 2h

Téléphone: 630-584-4414

Des médias sociaux: Facebook – Pub et grill de la station-serviceTwitter – @TFS_Stc

Adresse: 309 W. Main St. Maple Park (Autre emplacement à Utica, Illinois)

Les heures: lundi – mardi fermé, mercredi – jeudi 11h – 21h, vendredi 11h – 22h, samedi 11h – 23h, dimanche 11h – 20h

Téléphone: 815-827-0827

Des médias sociaux: Facebook – Maison du robinet de Lodi