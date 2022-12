Les meilleurs restaurants bon marché de New York en 2022

Avec son premier emplacement de brique et de mortier, Evelia Coyotzi arrive enfin à s’étirer un peu après avoir vendu des tamales sur les trottoirs du Queens pendant deux décennies. Tous les tamales standard sont ici, bien sûr – du porc dans un adobo guajillo, du poulet dans de la salsa verde ou du mole poblano – ainsi que des tamales à la Oaxaca, en forme de muffins plutôt que de cigares et farcis de choses comme de la peau de porc frite dans de la salsa de tomatillos. Pour la première fois, cependant, vous pouvez obtenir des quesadillas et des picaditos, tous deux préparés avec une très bonne masa. Des tamales aux fruits sucrés et colorés sont disponibles pour le petit-déjeuner, ainsi que des tasses d’atole fumantes. Les portes ouvrent à 5 heures du matin, ce qu’il vaut la peine de garder à l’esprit la prochaine fois que vous prendrez un vol matinal à La Guardia, à environ 10 minutes en voiture.

96-09 Northern Boulevard (96th Street), North Corona, Queens; 718-255-1189; eveliastamales.com

Bouchées Birmanes

Myo Lin Thway a commencé Burmese Bites en tant que stand au Queens Night Market vendant deux articles. Plus tard, il a fonctionné à partir d’un chariot garé au centre-ville de Long Island City. Maintenant, il fait des affaires dans l’aire de restauration au pied des escalators du centre commercial Queens Center, à côté du point de vente Panda Express. Le menu a grandi depuis les premiers jours. Il y a, bien sûr, une salade de feuilles de thé, garnie de tant de cacahuètes, de collations de riz et d’autres morceaux croquants que vous pourriez la servir comme collation de bar ; la salade de nouilles de riz acidulée et savoureuse nan gyi kaukswe thoke ; et ohno kaukswe, des nouilles dans une soupe de poulet au curry crémeuse et parfumée épaissie avec du lait de coco. Mais l’événement principal – pas seulement des bouchées birmanes, mais de l’aire de restauration elle-même et peut-être de tout le centre commercial – est toujours le palata, le pain plat feuilleté que M. Thway fait en tournoyant, en lançant, en frappant et en étirant un morceau de pâte jusqu’à ce qu’il soit ainsi mince que lorsqu’il le tient devant son visage, vous pouvez le voir de l’autre côté. Ensuite, il le plie dans une enveloppe soignée et le fait cuire sur la plaque chauffante. La version la plus populaire est le keema palata, farci de poulet haché aux épices parfumées. Le menu décrit utilement cela comme une « quesadilla birmane ».

À l’intérieur de l’aire de restauration du Queens Center, 90-15 Queens Boulevard (59th Avenue), Elmhurst, Queens; 917-560-2480; instagram.com/burmesebites