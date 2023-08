Les meilleurs remplisseurs de chaussures de première année de Joel Klatt lors de la saison 2023 | Joël Klatt Show

Détails de la vidéo

Joel Klatt a partagé ses meilleurs remplisseurs de chaussures de première année pour la saison de football universitaire. Il a décrit comment les nouveaux quarts-arrière et les coordonnateurs offensifs des Georgia Bulldogs, Alabama Crimson Tide et Ohio State Buckeyes aideront leurs équipes, Kendal Briles aidera les TCU Horned Frogs et a expliqué comment les USC Trojans peuvent bénéficier d’avoir Dorian Singer et MarShawn Lloyd.



IL Y A 1 MIN・l’émission de joel klatt・16:54