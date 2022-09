Les meilleurs radiateurs portables que nous avons examinés

Cette tour haute et mince peut rester dehors toute l’année, car elle sert également de ventilateur. Il ne prendra pas non plus beaucoup de place, car il a un très faible encombrement. Si vous vouliez le déplacer, cependant, vous constaterez qu’il est léger (7,6 lb) et portable – il n’y a pas de pièces mobiles à attraper ou à rabattre lorsque vous le soulevez.

Il est sans lame, donc adapté aux enfants et aux animaux de compagnie, tout en ayant des lignes attrayantes et minimalistes.

Le meilleur de tous, cependant, ce sont ses fonctionnalités intelligentes. Une fois que vous avez téléchargé l’application HomeWizard Climate et que vous l’avez connectée à votre Wi-Fi domestique (un jeu d’enfant lorsque nous l’avons testé), vous pouvez la contrôler à distance et configurer des horaires, y compris différentes options pour les jours de semaine et les week-ends.

Il existe même un support pour les commandes vocales via Google Assistant, Alexa et Siri. Cela revient essentiellement à l’allumer et à l’éteindre, bien que tvoici un niveau étonnamment granulaire d’options de paramètres, de sorte que vous pouvez avoir différentes commandes vocales pour allumer, par exemple, un faible niveau de chaleur, avec oscillation, ou un souffle de ventilateur de refroidissement qui diminue au cours d’une heure.

Il y a 10 réglages de ventilateur, quatre réglages de chaleur, une oscillation et trois modes : naturel (qui fait varier le débit d’air, pour un effet distrayant), normal et sommeil (qui réduit lentement son intensité pendant que vous dérivez).

Il y a aussi un thermostat intégré, qui vous permet de régler une température cible. Lorsqu’il atteint ce niveau, le chauffage s’éteint. Il se rallumera lorsque la température baissera. Il y a aussi une minuterie, que vous pouvez régler par incréments d’une heure, jusqu’à 24 heures.

Il est disponible au choix en noir ou blanc et il est prêt à l’emploi dès que vous le déballez, sans aucun assemblage requis. La télécommande fournie est même livrée avec deux piles AA.

Du côté négatif, le ventilateur de refroidissement devient bruyant à des niveaux plus élevés — bien plus qu’un ventilateur circulaire traditionnel — et c’est un 2000W gourmand en énergie.