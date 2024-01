Les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S24 de 2024

Combien de personnes peuvent réellement dire qu’elles n’ont jamais laissé tomber leur téléphone ? Il suffit d’une seule fois pour que votre nouveau Samsung Galaxy S24 tombe à plat sur l’écran. Pour éviter un déplacement soudain chez l’atelier de réparation et des factures coûteuses, disposer d’un protecteur d’écran est indispensable.





Meilleur protecteur d’écran Galaxy S24 dans l’ensemble : Étui transparent Temdan

Temdan

L’étui Temdan est le choix parfait si vous recherchez une protection complète et pas seulement l’écran. En tant que protecteur d’écran et coque 2-en-1, la face de votre tout nouveau Samsung Galaxy S24 est protégée des rayures, tandis que le reste bénéficie d’une protection contre les chutes de qualité militaire. Les côtés sont dotés de pare-chocs épais et d’airbags dans les coins pour éviter davantage les dommages.

L’étui Temdan ne s’arrête pas à une excellente protection ; il est tout aussi résistant aux intempéries. Étant donné qu’il enveloppe soigneusement votre Samsung Galaxy S24, il possède également un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 pour compléter également l’indice de résistance du téléphone.

Coque Temdan pour Samsung Galaxy S24 Meilleur dans l’ensemble 23 $ 30 $ Économisez 7 $ La coque Temdan est comme une expérience complète pour votre Samsung Galaxy S24, offrant plus qu’un protecteur d’écran mais aussi une coque étanche. Il est également plutôt mince, avec de gros caches pour les boutons latéraux également. Avantages Protection complète du corps, y compris un protecteur d’écran

Indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68

Gros boutons latéraux Les inconvénients Le modèle de boîtier transparent n’est pas étanche

Natbok

Dans le cas où vous avez besoin d’un choix rapide et facile, le protecteur d’écran Natbook atteint toutes les bonnes notes et le fait à un prix exceptionnel. Ayant un indice de dureté de 9H, le protecteur d’écran en verre trempé est incroyablement difficile à endommager, et les rayures et éraflures courantes ne briseront pas la surface. Vous bénéficiez même de la même protection sur l’objectif de l’appareil photo !

Le protecteur d’écran Natbook ne gênera pas non plus le quotidien. Pour commencer, vous pouvez combiner la solidité d’un protecteur d’écran avec la robustesse d’une coque de téléphone. Et vous n’aurez aucun problème avec la réponse tactile ou le scanner d’empreintes digitales.

Protecteur d’écran Natbook pour Samsung Galaxy S24 Meilleur budget Le Natbook Screen Protector est un protecteur d’écran abordable mais protecteur pour le Galaxy S24. Le verre trempé protège contre les éraflures, les chutes et les rayures quotidiennes tout en restant respectueux du boîtier. Avantages Vous obtenez deux protecteurs d’écran et d’objectif d’appareil photo

Solide, indice de dureté 9H

Peut toujours utiliser le scanner d’empreintes digitales

Compatible avec les cas Les inconvénients Ne comprend pas de cadre d’installation

Ferilinso

Le protecteur d’écran Ferilinso est livré en paquet de quatre, ce qui signifie non seulement qu’il est idéal pour les familles, mais que c’est une bonne affaire. Ce qui le rend encore plus attrayant, c’est l’utilisation par Ferilinso de verre de qualité aérospatiale et de nano-céramique, créant un bouclier incroyablement résistant pour l’écran de votre téléphone. Pour adoucir l’affaire, vous bénéficiez également du même type de protection avec les protecteurs d’objectif d’appareil photo inclus.

Vous apprécierez également les petites fonctionnalités, comme le cadre de montage inclus qui facilite l’application du protecteur d’écran Ferilinso. De plus, il existe un revêtement oléophobe, qui réduit considérablement l’accumulation d’empreintes digitales et d’huile et le rend assez facile à nettoyer.

Ferilinso Lot de 4 protecteurs d’écran Meilleur pack multiple Il s’agit d’un pack de quatre protecteurs d’écran Ferilinso, vous pouvez offrir quatre Samsung Galaxy S24 avec une excellente protection contre les rayures, les éraflures et même les chutes, ou garder des pièces de rechange à portée de main si nécessaire. Vous trouverez également un cadre de montage, un kit de nettoyage et des protecteurs d’objectif d’appareil photo assortis. Avantages Livré en paquet de quatre

Comprend un protecteur d’appareil photo

Compatible avec les cas

Comprend un cadre de montage et un kit de nettoyage Les inconvénients Pas tout à fait une protection bord à bord

Milomdoi

De nos jours, nos smartphones sont des passerelles vers nos réseaux sociaux, nos e-mails et nos comptes bancaires. C’est une raison de plus pour vouloir de la confidentialité, et pour cela, vous devrez vous tourner vers le protecteur d’écran de confidentialité Milomdoi. En réduisant le champ de vision à 25 degrés, personne ne verra ce que vous voyez à moins de regarder droit devant.

Le matériau en verre trempé 9H+ du protecteur d’écran de confidentialité Milomdoi est tout aussi important. En plus d’offrir une confidentialité de premier ordre, votre écran peut résister aux accidents quotidiens tels que les chutes, les rayures et les éraflures, même dus à des objets durs comme des clés. En bonus, il y a aussi un cadre de montage et un protecteur d’écran pour appareil photo !

Protecteur d’écran de confidentialité Milomdoi pour Samsung Galaxy S24 Meilleur protecteur d’écran de confidentialité 8 $ 10 $ Économisez 2 $ Le protecteur d’écran de confidentialité Milomdoi est une classe magistrale en matière de confidentialité, grâce à son angle de vision beaucoup plus étroit, ce qui rend de plus en plus difficile la surveillance par les autres. Il sert également de protecteur d’écran de premier ordre, avec un verre trempé classé 9H, et il est également livré avec un protecteur d’appareil photo. Avantages Incroyablement difficile pour les autres de voir votre écran

Également utile pour la protection contre les rayures, les éraflures et les chutes

Livré en paquet de quatre

Compatible avec les cas

CERFLAMN

Certains protecteurs d’écran de qualité inférieure ont tendance à ignorer un aspect important : protéger l’objectif de l’appareil photo contre les dommages. Il mérite le même niveau de protection, c’est pourquoi le protecteur d’objectif d’appareil photo Deerlamn occupe le devant de la scène. Vous n’appliquez pas seulement une couche de verre trempé classé 9H sur votre appareil photo, mais elle est spécialement conçue pour empêcher la qualité de l’image de s’effondrer.

Le protecteur d’objectif d’appareil photo Deerlamn est parfaitement découpé pour s’adapter aux appareils photo, ce qui en fait un jeu d’enfant à installer et, étonnamment, ne vous empêchera pas d’utiliser un étui. Plus important encore, il dispose à la fois de la technologie de réflexion AR et de la technologie AR optique, ce qui signifie en pratique que vous n’aurez pas à vous soucier des reflets gâchant vos photos, ni que votre prise de vue soit floue.

Protecteur d’objectif d’appareil photo Deerlamn Meilleur protecteur d’objectif d’appareil photo Parfaitement découpé pour le Samsung Galaxy S24, le protecteur d’objectif d’appareil photo Deerlamn est le compagnon idéal d’un protecteur d’écran tout aussi solide. Il est également suffisamment fin pour que vous n’ayez aucun problème à le glisser sur un étui. Avantages Vraiment facile à installer et l’adhésif ne fait pas de bulles

Livré en paquet de trois

Verre trempé résistant 9H

N’altèrera pas la qualité de l’image Les inconvénients Aucune notice d’installation

FAQ

Q : Ai-je besoin d’un protecteur d’écran pour mon Galaxy S24 ?

Étant donné que le Samsung Galaxy S24 est cher et qu’il est possible que vous laissiez tomber votre téléphone à un moment donné, il serait sage d’en avoir un. En plus d’agir comme un tampon contre les rayures et les éraflures, la plupart ont un revêtement oléophobe pour empêcher l’accumulation d’empreintes digitales.

Q : Puis-je utiliser une coque avec mon protecteur d’écran ?

La plupart du temps, oui. Assurez-vous cependant de revérifier. S’il n’est pas indiqué qu’il est compatible avec les coques, il est fort probable que vous ne puissiez pas utiliser une coque en même temps. Chaque protecteur d’écran de notre liste est compatible avec les coques.

Q : Qu’est-ce que le polyuréthane thermoplastique (TPU) ?

Le TPU est simplement un type de plastique. La raison pour laquelle vous le voyez si fréquemment dans les étuis et les protecteurs d’écran est qu’il est très difficile à tacher et qu’il est assez résistant. Il est également plutôt malléable, c’est également pourquoi les boîtiers en polyuréthane thermoplastique sont très faciles à plier tout en étant doux au toucher.

Q : Un protecteur d’écran s’adaptera-t-il à n’importe quel modèle de Galaxy S24 ?

Non. L’une des principales différences entre chaque modèle (les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra) est la taille de l’écran. Naturellement, un protecteur d’écran pour le S24 sera trop petit pour le S24 Plus et le S24 Ultra.

Q : Comment appliquer un protecteur d’écran sans bulles ?

Le processus est certes fastidieux, mais avec quelques astuces, vous pouvez éviter complètement les bulles. Ce qui est sans doute le moyen le plus simple est de :

Nettoyez soigneusement l’écran, puis essuyez-le avec un chiffon en microfibre. Le matériau du tissu est important car vous ne voulez laisser aucun résidu. Appliquez le protecteur d’écran. Essayez de le garder centré et évitez autant de bulles que possible. Si vous en voyez quelques-uns, ne vous inquiétez pas ! Prenez une carte, comme votre permis ou votre carte de crédit. Utilisez le bord plat de la carte pour chasser les bulles d’air.

C’est tout ce qu’il faut ! Si vous souhaitez essayer d’autres méthodes, nous avons un guide qui se concentre sur les façons d’appliquer un protecteur d’écran.