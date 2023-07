Les meilleurs progressistes soutiennent la campagne 2024 de Joe Biden. Mais certains militants ont des réserves

CHICAGO (AP) – Le président Joe Biden semblerait un choix contre nature pour les militants de Netroots Nation, un rassemblement annuel de progressistes qui a été créé pour exploiter la rage en ligne contre l’administration de George W. Bush. Plus récemment, il a défendu le message du populisme économique des sens. Bernie Sanders et Elizabeth Warren, deux des rivaux de Biden pour l’investiture démocrate en 2020.

Mais l’antipathie envers les démocrates considérés comme trop traditionnels ou modérés ne s’est pas largement étendue à Biden lors de la récente conférence du groupe à Chicago. La représentante Pramila Jayapal, chef du Congressional Progressive Caucus, a même conclu l’événement en racontant comment elle était devenue une convertie de Biden.

« Quand Biden était là, je me disais » Oh, mec « », a déclaré Jayapal, D-Wash., Déplorant que Sanders et Warren aient échoué à la primaire présidentielle. « Mais je dois vous dire, je suis un fan de Biden maintenant. »

Cela a suscité des acclamations, ce qui n’était pas une mince affaire étant donné que des militants pro-palestiniens quelques instants plus tôt avaient crié contre le représentant Jan Schakowsky, D-Ill., Sur la même scène.

Lors des dernières conférences Netroots, Nancy Pelosi, D-Californie, alors présidente de la Chambre, a été huée et les manifestants de Black Lives Matter ont interrompu un forum des candidats à la présidentielle en 2016. Biden, en tant que vice-président, a été chahuté par les politiques d’immigration de l’administration Obama.

Les commentaires de Jayapal soulignent les progrès de Biden dans la conquête de l’aile gauche de son parti, une partie importante de la coalition sur laquelle il compte pour remporter un second mandat. De nombreux progressistes ont applaudi les fortes augmentations des dépenses fédérales dans les principaux programmes sociaux et l’énergie verte, ainsi que le plan renouvelé de Biden visant à offrir un allégement de la dette étudiante après que la Cour suprême a annulé ses efforts initiaux.

« Ce n’est pas quelqu’un qui a passé le premier mandat à faire toutes sortes de choses répréhensibles », a déclaré Karthik Ganapathy, un vétéran de la campagne présidentielle de Sanders en 2016 qui a également aidé le progressiste Brandon Johnson à remporter l’élection à la mairie de Chicago ce printemps. « Je pense que le sens est qu’il a eu une présidence beaucoup plus réussie, percutante et conséquente que ce à quoi les progressistes s’attendaient. »

Des sentiments similaires ont été repris par Sanders, un indépendant du Vermont, et Warren, D-Mass. Progressive Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a récemment approuvé la campagne 2024 de Biden. Certains, cependant, restent fâchés que Biden n’ait pas tenu d’autres grandes promesses, notamment la réduction de la production de combustibles fossiles, la promotion d’une refonte de la police fédérale et l’élargissement des droits de vote.

« Le récit des succès de l’administration Biden est de la fumée et des miroirs », a déclaré India Walton, une progressiste qui a battu le maire de Buffalo Byron Brown lors de la primaire démocrate de 2021 mais a perdu contre lui aux élections générales.

Walton s’est plaint que Biden n’avait pas fait plus pour protéger l’avortement et les droits civils après les décisions de la Cour suprême qui les avaient affaiblis tous les deux. Elle a également noté que la dette étudiante continuera de porter des coups financiers écrasants à des millions de personnes, même avec la tentative de remède de Biden.

« Nous n’avons pas » reconstruit en mieux « », a déclaré Walton, faisant référence au slogan de la campagne 2020 de Biden. « Et c’est très frustrant d’être un Américain de la classe ouvrière et d’être nourri de ce récit » vote bleu « , alors que les conditions réelles de notre vie quotidienne ne changent pas. »

Une telle réaction pourrait blesser Biden en 2024 étant donné qu’il est susceptible de faire face à un défi de la gauche – l’activiste progressiste Cornel West organise une course du Parti vert – et pourrait être évincé du centre – le groupe politique No Labels tente de recruter un candidat centriste.

Cela signifie que même de petites érosions d’énergie progressive pour Biden pourraient effacer les marges minces qui lui ont livré des États swing critiques comme l’Arizona et la Géorgie en 2020.

Un facteur qui pourrait neutraliser ces menaces est que Donald Trump, le premier favori républicain, pourrait à nouveau être l’adversaire de Biden aux élections générales. En 2020, certains progressistes hésitants ont été tellement consternés par Trump qu’ils se sont avérés voter pour Biden malgré leurs profondes réserves.

Mais il pourrait être difficile de rassembler le même large bloc électoral qui a placé Biden à la Maison Blanche si certains éléments sont davantage motivés par la peur de Trump que par l’enthousiasme pour Biden. Ce groupe comprend des majorités de diplômés universitaires, de femmes, de résidents urbains et suburbains, de jeunes et de Noirs américains.

« Je pense que les gens ne savent pas exactement ce qu’ils ont réellement obtenu pour ce vote », a déclaré DaMareo Cooper, codirecteur exécutif du Centre progressiste pour la démocratie populaire, à propos de certains partisans de Biden à partir de 2020.

Cooper a déclaré que Biden et les meilleurs démocrates devaient faire un meilleur travail « en transmettant ce qui s’est réellement passé ». Se référant à l’opposition à la candidature de Trump, il a déclaré : « Il y aura un facteur de motivation. Et je ne pense pas que nous devrions supposer que les gens vont simplement aller voter pour la même raison. »

Biden a reconnu l’importance de former des progressistes même réticents en 2020, lorsqu’il a déclaré à la conférence Netroots entièrement virtuelle de cette année-là dans une allocution enregistrée, « J’ai vraiment besoin de vous. »

Le président, qui était en Europe puis à Camp David lors du récent rassemblement du groupe, n’a pas fait de tels plaidoyers cette année. Sa campagne a été peu mentionnée dans les tables rondes, les discours, les séances de formation et les soirées après les heures de bureau. Dans le même temps, relativement peu d’attention a été accordée à West or No Labels, ou aux opposants démocrates nominaux de Biden, l’activiste anti-vaccin Robert Kennedy Jr. et l’auteur d’entraide Marianne Williamson.

Ganapathy a déclaré que le soutien progressif à Biden va plus loin que la simple tentative de contrecarrer Trump une fois de plus.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ce président et cette administration peuvent se tenir en termes de bilan », a-t-il déclaré. « Il n’est pas nécessaire que ce soit un » Ne votez pas pour ce type « . »

Tout le monde n’est pas convaincu.

Anabel Mendoza, une professionnelle des relations avec les médias de 25 ans et originaire de Chicago qui a récemment déménagé en Californie, a déclaré que Biden « a tenu de nombreuses promesses, mais beaucoup d’entre elles n’ont pas été tenues et je pense qu’il pourrait être plus audacieux ».

« Il y a beaucoup en jeu dans ce pays, et les jeunes générations le ressentent », a déclaré Mendoza, soulignant la lenteur des progrès fédéraux dans la lutte contre le changement climatique et la violence armée, ainsi que sur l’immigration, une question sur laquelle elle a déclaré que Biden « a maintenu en place de nombreuses politiques de Trump et c’est quelque chose avec lequel je suis fermement en désaccord ».

Mais Mendoza a également déclaré: « Dans aucun monde, je n’irai jamais pour Trump. »

« Quand je sors et que je vote pour un candidat, ce n’est peut-être pas le candidat qui a tout ce que je veux », a-t-elle ajouté.

Walton a des sentiments similaires. « Aussi mal que j’aimerais m’asseoir et prouver un point », a-t-elle déclaré, elle votera démocrate en 2024.

« Est-ce que je vais ne pas voter et donner le pays à quatre autres années de Donald Trump? » a demandé Walton. « Absolument pas. »

Rahna Epting, directrice exécutive de l’organisation militante progressiste MoveOn, a déclaré que Biden « a mis à profit les deux premières années de son administration pour adopter certaines des politiques les plus progressistes et les plus axées sur les personnes dont nous aurions pu rêver ».

Elle a déclaré que Biden n’était pas un « candidat du mouvement », mais qu’il n’avait pas besoin d’être une star de gauche pour que les progressistes se présentent à lui en 2024.

« Quand les choses se feront sentir, ils voteront pour Joe Biden », a déclaré Epting. « Pour la stabilité, pour quelqu’un qui gouverne pour le peuple, peu importe ce qui a été laissé sur la table lors du dernier cycle du Congrès. »

Will Weissert, Associated Press