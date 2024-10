Les meilleurs professionnels et hommes d’affaires du comté de Palm Beach en déplacement pour la semaine du 27 octobre

Dans notre liste hebdomadaire des gens d’affaires en déplacement, nous mettons en avant les professionnels du comté de Palm Beach qui font la différence. Il s’agit de personnes issues de tout le spectre des activités publiques et privées, de personnes travaillant dans des œuvres caritatives, des palais de justice, des cabinets privés et au-delà. Ils progressent au sein de leur secteur, font progresser leur carrière et se démarquent par leurs services au sein de notre communauté.

Voici les points forts professionnels de cette semaine :

Le centre orthopédique du comté de Palm Beach a récemment annoncé que Brent HillMD a rejoint le cabinet. Hill est un chirurgien orthopédiste spécialisé en médecine du sport, des épaules et des genoux. Il a fréquenté le Drexel University College of Medicine de Philadelphie où il a obtenu sa maîtrise en sciences médicales, suivie de son doctorat en médecine. Il a effectué une résidence de 5 ans en chirurgie orthopédique à l’Université de Floride du Sud. Le centre orthopédique du comté de Palm Beach possède des bureaux situés à Atlantis, Boynton Beach, Boca Raton et Wellington.

Jones Foster, un cabinet d’avocats centenaire pour les clients commerciaux et privés avec des bureaux à West Palm Beach, Palm Beach et Jupiter, a récemment annoncé que son avocat Genny Bernstein a été nommé membre du conseil d’administration de la nouvelle association des avocats juifs du comté de Palm Beach lors de l’événement inaugural de l’organisation.

Toby & Leon Cooperman Sinai Residences à Boca Raton a embauché Tract du Rabbin Joanna en tant que premier directeur des soins spirituels à temps plein de la communauté de résidences pour personnes âgées. Tract apporte une richesse d’expérience et est chargé à la fois d’enrichir la vie des résidents sur le campus et de répondre à leurs besoins spirituels, émotionnels et culturels. Tract est diplômé de l’Université de Pennsylvanie avec un baccalauréat ès arts en études judaïques. Elle a obtenu sa maîtrise ès arts en lettres hébraïques du Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion à Cincinnati en 1998 et a été ordonnée en 1999. Rabbi Tract a été rabbin/aumônier à l’Hospice du comté de Palm Beach, centre médical JFK, Palms West. Hôpital et Vitas.

Le Mizner Country Club de Delray Beach a récemment annoncé la nomination de Ashish Sethi en tant que nouveau directeur général adjoint. Sethi travaillera en étroite collaboration avec le directeur général pour superviser les opérations quotidiennes et assurer le bon fonctionnement des activités au sein de la prestigieuse communauté. Vétéran de l’industrie hôtelière, Ashish est arrivé au Mizner Country Club après avoir quitté le Bear Lakes Country Club à West Palm Beach, où il était directeur de la restauration et des boissons.

Ashley Brun

Ashley Brunfondatrice et PDG de Selfless Love Foundation et originaire de Floride, a été honorée le 23 octobre lors de la remise annuelle des George HW Bush Points of Light Awards à Washington DC pour avoir généré un impact significatif et durable grâce à ses actions quotidiennes et à son travail avec son organisation à but non lucratif. Brown et son mari Ed ont fondé la Selfless Love Foundation, basée à Jupiter, une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration du système de protection de l’enfance et à la création d’opportunités permettant à davantage d’enfants placés en famille d’accueil de trouver leur famille pour toujours et de s’épanouir à l’âge adulte, dans l’espoir de faire une différence dans la vie des adoptés. Brown connaît de première main l’impact que l’adoption peut avoir : sa propre adoption a changé la trajectoire de sa vie et c’est sa façon de rendre ce don au suivant.

Jim Dodrill

Jim Dodrill, un avocat exerçant à Boca Raton, a été nommé sur la liste très sélective des avocats exceptionnels de Super Lawyers. Dodrill est actuellement l’un des quatre seuls avocats en valeurs mobilières et en financement d’entreprise en Floride à détenir ce statut impressionnant, et l’un des très rares praticiens solitaires dans tous les domaines. Dodrill travaille au cabinet d’avocats James G. Dodrill, PA

Rob Flaherty

Mélanie Barre

Panther National, une communauté de golf et de style de vie située à Palm Beach Gardens développée par le fondateur et président Dominik Senn, a annoncé l’équipe de la division de développement de One Sotheby’s International Realty. Il sera dirigé par Rob Flaherty en tant que directeur des ventes avec trois responsables commerciaux dont Mélanie Barre, Sheila Crosby et Lynda Smith. « Nous avons retenu cette équipe de premier ordre de One Sotheby’s International Realty pour poursuivre le succès et la dynamique des ventes de la collection de maisons immobilières Signature et de sites immobiliers personnalisés de Panther National », a déclaré Frank Weed, PDG de Panther National.

Sheila Crosby

Lynda Smith

Steve Bush

La Fondation pour l’éducation du comté de Palm Beach a annoncé que Steve Bush, David Dolan, Célina V. Holson et Britnye Kurty ont rejoint son conseil d’administration. Bush est président-directeur général de la Gold Coast Federal Credit Union depuis 2019. Dolan, un résident de Jupiter, est le chef de la gestion des installations du district scolaire du comté de Palm Beach. Holson est le directeur des opérations de l’hôpital HCA Florida JFK North. Kurty, un résident de Palm Beach Gardens, est le directeur principal des initiatives stratégiques, de l’engagement et de la communauté chez Office Depot. La Fondation pour l’éducation du comté de Palm Beach sert de lien entre les écoles publiques du comté, le secteur privé et la communauté. Elle a été fondée en 1984 et célèbre actuellement son 40e anniversaire.

David Dolan

Célina V. Holson

Britnye Kurty

