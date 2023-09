Les meilleurs prétendants de BOSSIP pour la chanson de l’été

L’été est terminé, ce qui signifie qu’il est temps de débattre de ce qu’était la « chanson de l’été » officielle avec des entrées de Latto, Cardi B, Young Nudy et bien d’autres.

La chaleur étouffante s’estompe, certaines feuilles tombent et Halloween approche. Cela signifie que l’été touche à sa fin et que le Nouvel An sera là en un clin d’œil. Nous pouvons désormais officiellement discuter de la chanson qui était la chanson de l’été 2023. Cet été, les dames sont venues à maintes reprises avec la chaleur. La liste n’est pas classée dans un ordre particulier car nous ne pouvons en choisir qu’un seul.

Cependant, vous pouvez en choisir un et nous le faire savoir sur X en nous tweetant @Bossip.

La chanson des prétendants de l’été 2023 de BOSSIP

Latto avec Cardi B « Remettez-le sur le sol »

Lorsque Latto a sorti « Put It On The Floor », le rythme a suivi et ses mesures ont glissé dans la discussion. Cependant, le remix avec Cardi B a été répété tout l’été. Vous ne pouvez pas échapper à la chanson même si vous essayez. Durant cette année Fête d’anniversaire chaude de 107,9, la chanson a reçu de loin la plus grande réponse du public.

Young Nudy mettant en vedette 21 « pêches et aubergines » sauvages

Pour une raison quelconque, les hommes n’ont pas pu tenir le coup cet été, mais une piste a donné du fil à retordre aux dames. Nudy et 21 Savage ont livré un radiateur à support adlib avec P&E. Le remix mettait en vedette Latto et Sexyy Red qui ont sans aucun doute dominé l’été musicalement.

SZA – « Répéter »

L’album de SZA est en rotation depuis sa sortie, mais une chanson de l’album a devancé les autres. « Snooze » étouffe tout le monde. Ce n’est même pas une chanson optimiste mais elle fait partie intégrante de la conversation.

Gunna « fukumean »

L’album d’après-prison de Gunna ne présentait absolument personne d’autre que lui-même et il a quand même réussi à fabriquer un radiateur. De plus, la chanson est devenue la plus importante de sa carrière et marque un excellent début pour le prochain chapitre de sa carrière.

Sexyy Redd « Pound Town »

À ce stade, la moitié de la liste pourrait contenir toutes les chansons que Sexyy Red a touchées cet été. Cependant, il y en a un qui se démarque bien des autres et c’est « Pound Town ». Un rythme fou de Tay Keith, des paroles inoubliables et un remix sensationnel mettant en vedette Nicki Minaj suffisent pour être dans la conversation.

Quavo avec Future – « Turn Yo Clic Up »

Soyons honnêtes, l’album de Quavo était un raté mais nous l’accepterons car il était livré avec un missile. « Turn Yo Clic Up » présente un couplet signature de Pluton avec des sous-titres pour Russell Wilson et sa « collection ». La chanson est un hit et a été jouée consécutivement à l’extérieur depuis sa sortie.

Épice glacée – « Princesse Diana »

Ice Spice fait de son mieux pour traduire la vitalité de sa marque en ventes record. En tant que successeur de 6ix9ine par son label en termes de visibilité, vous pouvez dire qu’ils ont appris de leur ancien client. Sa musique est entraînante, elle est respectueuse des marques et, qu’on le veuille ou non, elle a des radiateurs. « Princess Diana » était l’un des favoris des fans dès le premier jour et les fans ont eu le remix de leurs rêves avec Nicki Minaj.

Ce ne sont là que quelques-unes de nos photos. Passez à la page suivante pour voir certaines de nos mentions honorables. ‘