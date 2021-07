Les meilleurs prétendants aux World Series après la date limite

Félicitations aux nombreux présidents des opérations baseball, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, assistants spéciaux du directeur général, analystes, quants et personnel de soutien qui ont orchestré une échéance commerciale active et généralement divertissante. Vos efforts sont appréciés.

Pourtant, malgré toutes les opérations effectuées et le levage de charges lourdes, certains facteurs ne peuvent pas être inversés par quelques grosses transactions lors du bazar annuel des transactions de la Major League Baseball. Comme l’immobilier, la lutte pour une Série mondiale peut avoir autant à voir avec l’emplacement et la chance que l’effort.

Donc, après que les icônes de la franchise aient été déracinées, que de l’argent ait été blanchi et que des embrassades aient été distribuées, quels clubs ont émergé avec la ligne la plus droite vers les World Series ? Décomposons les huit clubs les mieux placés pour atteindre la Classique d’automne :

1. Astros

Une équipe qui a déjà mené les majors en points marqués et a terminé troisième de l’AL en MPM savait exactement qui elle était et ce qu’elle voulait faire : fortifier l’enclos des releveurs.

Entrez Kendall Graveman et Yimi Garcia, donnant à Houston trois fermeurs avec le titulaire Ryan Pressly, avec le fiable Phil Maton importé de Cleveland pour faire bonne mesure. Il est difficile pour les adversaires de raccourcir le match alors qu’ils essaient déjà de supprimer une attaque qui atteint sept profondeurs une fois qu’Alex Bregman revient de blessure.

Plus important encore, les Astros ont déjà une avance de 5 ½ matchs dans l’AL West et un calendrier favorable. Le chemin vers le meilleur record de l’AL est clair.

2. Brasseurs

Oh, vous pensiez que l’une de ces équipes sexy de la NL, folles de transactions et étoilées dans l’ouest, occuperait cette place ? Mieux vaut faire profil bas à Dairyland, garder une avance de sept matchs et compter sur un coup de poing dominant du lanceur partant de Brandon Woodruff, Corbin Burnes et Freddy Peralta soutenu par l’enclos le plus profond de la NL.

Les Brewers seront encore mieux s’ils n’attrapent pas San Francisco pour le meilleur record de la ligue. Mieux vaut laisser le champion de l’Ouest se battre avec un survivant chargé de wild card pendant que les Brewers accueillent un champion imparfait de NL East.

Oui, cela n’en a peut-être pas l’air, mais la route vers les World Series passe par Milwaukee.

3. Géants

Même avant d’ajouter Kris Bryant, il est impossible d’ignorer à quel point cette équipe est bien construite. Ils ont repoussé les avances des Dodgers et Padres les plus célèbres et ont joué avec une cohérence engourdissante.

Remarquez comment les Giants ont été l’un des rares prétendants à ne pas ajouter de bras de relève à la date limite ? C’est parce que leur enclos des releveurs est en tête des majors de WHIP (1,11) et se classe deuxième en moyenne au bâton autorisée (0,217). Ils attrapent le ballon. Ils commandent la zone de frappe des deux côtés de l’équation.

Et il leur reste 19 matchs avec les Diamondbacks et les Rockies, plus que tout autre concurrent. Oh, et maintenant, ils promèneront Bryant partout où il en a besoin – vraiment un rêve pour le président du club Farhan Zaidi et le manager Gabe Kapler.

4. White Sox

Grands mouvements d’enclos. Mauvais partage. Des rivaux jetant l’éponge. Crayon les White Sox dans les séries éliminatoires maintenant.

Ils pourront probablement rouler en septembre plus que tout autre club de l’AL, mais que se passera-t-il en octobre ? Les équipes centrales des deux ligues ont été grossièrement écartées lors des éliminatoires de 2020, il est donc juste de se demander si les Sox sont en partie un produit de la proximité. Ils ont une fiche de 28-8 contre les Twins, Tigers et Orioles cette année, et 32-38 contre tout le monde.

Pourtant, il y a un potentiel d’arrêt chez les partants Lance Lynn, Lucas Giolito et Carlos Rodon, puis il y a cet enclos des releveurs remanié, avec Liam Hendriks et Craig Kimbrel attendant le relais de Michael Kopech, Ryan Tepera et Garrett Crochet.

Effrayant, sur le papier.

5. Les esquives

Vous pensiez donc que ce serait une valse vers les World Series pour les champions en titre des World Series, les deux dernières intersaisons et cette date limite des échanges ?

Pas si vite. Bien sûr, les Dodgers sont des All-Stars à 10 positions, avec les meilleurs lanceurs droitiers et gauchers de leur génération en Max Scherzer et Clayton Kershaw et quatre MVP jonchent la liste.

Pourtant, il n’y a qu’une balle, non ? Il sera fascinant de voir ces Dodgers essayer de développer un rythme tout en intégrant Max Scherzer et Trea Turner dans leur philosophie plug-and-play. En attendant, Cody Bellinger va-t-il se retrouver ? Mookie Betts s’est-il remis d’une blessure à la hanche et d’une première mi-temps terne ?

Est-ce que la rareté des at-bats due à l’ajout de Turner s’installera bien dans toute la liste?

Hé, ce sont des « problèmes » que tout club aimerait avoir. Pourtant, déjà confronté à un déficit de division de trois matchs et avec neuf autres matchs à mort contre les Padres, cela pourrait ne pas être facile pour les Dodgers.

6. Red Sox

Nous ne savons toujours pas pourquoi ils n’ont pas eu un autre lanceur partant – peut-être une abondance de confiance que Chris Sale reviendra fortement? – mais comme les Giants, ils ont mis suffisamment de foin dans la grange que nous croyons. Kyle Schwarber peut-il retrouver la santé et apprendre à jouer au premier but ? Si c’est le cas, la programmation sera encore plus problématique.

À l’heure des séries éliminatoires, Nathan Eovaldi est un bon démarreur pour le match 1, mais il y a un peu trop de pitch-to-contact après cela. Tanner Houck pourra-t-il s’allonger et continuer son début de course en feu ? Sale peut-il revenir en arrière et décrocher des manches significatives?

Si ces deux réponses sont «oui», les Sox seront une menace bien au-delà de leur infraction suffocante.

7. Rayons

Ils sont de retour à leur entreprise Rays, supprimant Diego Castillo de l’enclos des releveurs le jour de la date limite et sifflant en août. Vous supposez juste qu’ils savent quelque chose que nous ne savons pas.

Aux fins de cet exercice, les Rays seront un mois d’octobre difficile si les lanceurs recrue Luis Patiño et Shane McClanahan ne frappent pas le mur des recrues mais plutôt le traversent; ils ont en moyenne 10,2 et 10,6 retraits au bâton par neuf manches, respectivement, et seraient formidables dans toutes les rafales de plusieurs manches que les Rays pensent pouvoir gérer alors.

Dans l’état actuel des choses, Tampa Bay devrait avoir l’avantage sur le terrain dans le jeu de cartes sauvages – et se cacher à seulement un demi-match derrière les Red Sox.

8. Padres

Trouble au paradis? La deuxième équipe favorite de tout le monde a une grosse commande en deuxième mi-temps, actuellement inscrite pour une date de wild-card contre les Dodgers, les Reds améliorés se refermant rapidement sur leur positionnement en séries éliminatoires et une myriade de questions entourant une rotation renforcée par un trio d’échanges d’hiver.

Pendant quelques heures scintillantes jeudi, il semblait que le GM AJ Preller l’avait encore fait, affichant l’offre principale dans le club-house aux Nationaux pour Scherzer avant que les Dodgers n’augmentent la mise et ne la fassent passer au statut de blockbuster. Moins Scherzer, les Padres devront se frayer un chemin vers les séries éliminatoires, tant que Blake Snell (5,44 ERA) et Chris Paddack (5,13) continueront de lutter.

Question sérieuse : qui commence le jeu de joker ? À l’heure actuelle, il semble que ce soit Joe Musgrove, le moins annoncé de leur parcours hivernal, mais un gars qui a retiré 10,4 pour neuf manches, surpassant légèrement Yu Darvish. Au-delà de cela, il y a beaucoup trop de questions, bien que la puissance des Padres signifie qu’ils ne peuvent pas être rejetés.