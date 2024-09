Les meilleurs podcasts de la semaine : Lupita Nyong’o et ses amis racontent des histoires sur la diaspora africaine | Podcasts

Les choix de la semaine

Occupe-toi de toi

Largement disponible, épisodes hebdomadaires

Lupita Nyong’o a eu l’idée de ce podcast alors qu’elle était coincée dans les embouteillages et qu’elle voulait entendre une histoire du Kenya, où elle a grandi. Elle invite d’autres personnes de la diaspora africaine à raconter des histoires réelles de Nairobi, d’Addis-Abeba, de Johannesburg et d’autres villes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que Nyong’o parle du malaise qu’elle a ressenti en perdant son accent pour le marché américain, avant de retrouver sa voix authentique. Hannah Verdier

Maudit

Audible, tous les épisodes sont désormais disponibles

La journaliste Femi Oke enquête sur « une histoire vraie sur le sexe, l’argent et le monde spirituel » dans cette série poignante. Lorsqu’une femme s’est présentée dans un bordel allemand en 2016 et a refusé de dire comment elle était arrivée là, les autorités ont découvert un réseau de traite d’êtres humains qui obligeait les femmes à prêter serment au moyen d’un rituel spirituel. Les souffrances endurées par les jeunes femmes du Nigéria sont horribles, mais elles doivent être entendues. HT

Une rangée de voitures de police est garée le long d’une rue de Times Square. Photographie : Kathy Willens/AP

Donner bien fait

Largement disponible, épisodes hebdomadaires

Que vous soyez un donateur occasionnel, une association caritative ou un philanthrope généreux, ce nouveau podcast vous explique comment tirer le meilleur parti de ce que vous donnez. Des dirigeants et des experts parlent de ce que l’action climatique peut faire pour faire la différence, de la façon dont l’IA peut être utilisée à bon escient et des avantages et inconvénients de donner de l’argent. HT

Empire City

Largement disponible, épisodes hebdomadaires

Le journaliste Chenjerai Kumanyika a récemment découvert des images de son père lorsqu’il était jeune homme. Le contexte était troublant : le film avait été tourné par la police de New York, qui surveillait les militants des droits civiques. C’est ce qui a poussé Kumanyika à produire cette série accablante, qui fonctionne comme une histoire alternative de la police américaine et une remise en question de l’idée selon laquelle elle a à cœur la sécurité des New-Yorkais. Phil Harrison

Écran partagé : amateurs de sensations fortes

Largement disponible, épisodes hebdomadaires à partir du lundi

Que se passe-t-il lorsque vous incitez des gens à s’inscrire à une émission de télé-réalité dont ils ne savent rien ? Les « amateurs de sensations fortes » qui ont fait exactement cela se joignent à Nick van der Kolk de Love + Radio pour revenir sur leurs expériences incroyables : certains sont des aventuriers, d’autres feraient n’importe quoi pour de l’argent, mais tous sont étonnamment proches de la réalité. HT

Il y a un podcast pour ça

Linus, Charlie Brown, Snoopy, Woodstock et Peppermint Patty. Photographie : Cinetext/United Features/Allstar

Cette semaine, Graeme Virtue choisit cinq des meilleurs podcasts sur culture de la bande dessinéed’une dissection en six parties de Black Panther à une histoire de Charlie Brown, Snoopy et compagnie

Déballer les cacahuètes

Cette série délicieuse rend hommage à la bande dessinée qui a fait de Charlie Brown, un enfant inquiet, et de son beagle rêveur des icônes mondiales. Trois dessinateurs professionnels – Michael Cohen, Jimmy Gownley et Harold Buchholz – parcourent chronologiquement la production de Schulz à partir de 1950, et comme l’intégralité des archives Peanuts est consultable gratuitement en ligne, les auditeurs sont encouragés à lire en même temps. Le trio chevronné et leur productrice Liz Sumner entretiennent une relation décontractée et offrent un aperçu perspicace du développement artistique et du sens de l’humour empathique de l’auteur Charles M Schulz. Avec huit saisons au compteur, cette lecture épique a déjà atteint le milieu des années 1980.

War Rocket Ajax : toutes les histoires

Si garder un œil sur l’univers cinématographique Marvel peut sembler être un travail à plein temps, essayer de comprendre la longue et tentaculaire histoire des comics est encore plus intimidant. Une façon de se faire une idée de décennies de narration en série pourrait être de compiler une liste impressionnante de comics classés du meilleur au pire, ce que fait chaque mois le podcast américain War Rocket Ajax avec ses épisodes bonus Every Story Ever. À ce jour, le duo dynamique Matt Wilson et Chris Sims a compilé un classement toujours croissant de plus de 1 500 histoires de comics, offrant une analyse exubérante de tout, de Judge Dredd à la bande dessinée culte en ligne Achewood.

Nouveaux venus : Batman

Chaque saison de Newcomers, une série très divertissante, voit les animatrices Nicole Byer et Lauren Lapkus se plonger dans un camp d’entraînement différent autour de la culture pop. Plus tôt cette année, le duo s’est plongé dans l’univers de Bruce Wayne avec 14 épisodes consacrés au justicier masqué. Une rangée d’obsédés meurtriers de Batman – dont l’ancienne star de Saturday Night Live Taran Killam, le baron du podcast Scott Aukerman et le comédien intelligent Patton Oswalt – sont venus expliquer comment chaque adaptation cinématographique s’est inspirée de diverses histoires de bandes dessinées classiques. Byer et Lapkus ont poliment pris en compte tout ce côté geek, mais semblaient tout aussi intéressés à calculer quel Batman à l’écran était le plus excité via leur propre sondage sur les chauves-souris.

ignorer la promotion de la newsletter Recommandations de podcasts pour des plaisirs audio inattendus. Nos critiques et producteurs audio choisissent les meilleurs programmes de la semaine Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et le service Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Une maison pour étonner

Le podcast de bandes dessinées le plus ancien du Royaume-Uni (15 ans et plus) est un bavardage décontracté entre les experts d’Édimbourg Al Kennedy et Paul O’Brien, dont les connaissances savantes sur leur sujet sont imprégnées d’éclairs de bêtise et d’humour pince-sans-rire. Chaque épisode offre un aperçu de la culture actuelle de la bande dessinée, tandis que le duo décompose les dernières annonces de publication à la mode et met les nouveaux numéros récents sous le microscope de la critique. Depuis début 2021, Kennedy et O’Brien alternent les épisodes standard avec un club de lecture relisant Thunderbolts de Marvel, une série influente de 1997 sur des super-vilains se faisant passer pour des héros (et commençant secrètement à l’apprécier). Avec un film Thunderbolts avec Florence Pugh et Julia Louis-Dreyfus qui sortira l’année prochaine, on ne pourrait guère demander une meilleure introduction.

L’histoire des comics Marvel : Black Panther

Le premier super-héros noir de Marvel existait déjà depuis plus de 50 ans lorsque le blockbuster Black Panther est devenu en 2018 un phénomène récompensé par un Oscar et un milliard de dollars de recettes. Créé à l’origine par Stan Lee et Jack Kirby en 1966, le roi guerrier de l’utopie technologique africaine Wakanda a été rebooté et relancé plusieurs fois au fil des décennies, chaque nouvelle incarnation défiant les préjugés de l’époque. Cette série en six parties présentée par l’auteur YA Nic Stone retrace l’évolution et l’impact culturel du personnage. L’enthousiasme de Stone est contagieux lorsqu’elle entend ceux qui ont façonné le mythe de Black Panther, notamment l’artiste vétéran John Romita Jr et l’écrivain primé Ta-Nehisi Coates.

Pourquoi ne pas essayer…