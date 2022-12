Les meilleurs plats de restaurant de 2022 – The New York Times

Los Angeles

Cette pizza blanche ne pourrait pas être plus simple – crème, mozzarella fior di latte, une touche de citron confit et d’huile d’olive – mais posée sur la pâte soufflée et légèrement carbonisée, elle m’a fait me sentir très émue par la façon dont les styles de pizza sont vivants et se chevauchent , développant continuellement une tarte à la fois. TEJAL RAO

Biscuit au babeurre chez Ihatov

Albuquerque

Difficile de ne pas aimer un énorme biscuit au babeurre. Il est encore plus difficile de ne pas aimer un énorme biscuit au babeurre avec un fond croustillant et sucré et un intérieur aussi doux que l’air. PRYA KRISHNA