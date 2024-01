Les meilleurs plats à retenir de Davos

Sur notre radar : les « bébés dragons »

La Chine a publié une série de mauvaises nouvelles cette semaine, mais un point ressort clairement : la population a diminué pour la deuxième année consécutive, selon les statistiques gouvernementales. La crise démographique du pays ne s’améliore pas. Le vieillissement rapide de la population met déjà à rude épreuve les systèmes de santé et de retraite, tout en rendant beaucoup plus difficile pour le président Xi Jinping de stimuler la consommation intérieure et de remodeler l’économie. La diminution du nombre de naissances de futurs travailleurs menace également la croissance à moyen et long terme.

Certains espèrent que le calendrier lunaire chinois pourrait apporter une aide. L’année du dragon, qui commence le mois prochain et se produit tous les 12 ans, a historiquement vu une poussée de ce qu’on appelle bébés dragons. L’une des raisons est que certains Chinois croient traditionnellement que les enfants nés une année du dragon sont plus chanceux et plus de chances de réussir.

Mais les experts préviennent qu’il y a un problème : les femmes en âge de procréer en Chine, qui ont moins d’enfants, voire pas du tout, que leurs parents, sont moins susceptibles de croire aux vieilles superstitions. « Dans le passé, les naissances étaient plus nombreuses au cours des années propices du zodiaque », a déclaré au Financial Times Wang Feng, expert en démographie chinoise à l’Université de Californie à Irvine. “Mais étant donné les perspectives économiques pessimistes…