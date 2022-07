Les meilleurs physiciens du monde seront en Colombie-Britannique cet été pour résoudre le plus grand mystère de la science

Les meilleurs physiciens du monde se réuniront à Vancouver en août pour lancer un Quantum Gravity Institute qui pourrait faire progresser considérablement notre compréhension de la physique et de la gravité.

L’objectif est de découvrir la théorie de la gravité quantique, l’un des plus grands mystères de la science.

“La découverte de la théorie de la gravité quantique pourrait conduire à la possibilité d’un voyage dans le temps, de nouveaux dispositifs quantiques ou même de nouvelles ressources énergétiques massives qui produisent de l’énergie propre et nous aident à lutter contre le changement climatique”, a déclaré Philip Stamp, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique. .

La conférence aura lieu du 15 au 19 août et accueillera deux douzaines des meilleurs physiciens du monde, dont les lauréats du prix Nobel Jim Peebles, Sir Roger Penrose et Kip Thorne – qui est bien connu pour avoir développé l’idée originale du film Interstellar de 2014 .

Depuis environ 100 ans, la physique est basée sur la théorie de la relativité et la mécanique quantique d’Einstein.

La théorie de la relativité nous a aidés à comprendre le cosmos, ce qui a conduit aux voyages dans l’espace et à des technologies telles que les horloges atomiques, qui régissent les systèmes GPS. La mécanique quantique est responsable de l’électronique, des lasers, des ordinateurs, des téléphones cellulaires et des plastiques qui soutiennent les systèmes modernes de transport, de communication, de médecine, d’agriculture et d’énergie.

Les deux théories ont fourni d’innombrables percées mais sont apparemment contradictoires – la théorie de la gravité quantique est censée être le pont entre ces deux théories.

“Les ramifications potentielles à long terme de cette découverte sont si incroyables que la vie sur terre dans 100 ans pourrait nous sembler aussi miraculeuse aujourd’hui que la technologie d’aujourd’hui l’aurait semblé aux gens qui vivaient il y a 100 ans”, a déclaré Stamp.

La conférence sera ouverte au public le 17 août et offrira une occasion unique d’apprendre des physiciens les plus éminents du monde.

