Les meilleurs peignoirs de 2023, selon les éditeurs Select

Un bon peignoir peut remplir de nombreux rôles différents dans votre vie. Il peut être utilisé après la douche en complément ou à la place d’une serviette de bain. Il peut être porté dans toute la maison pour vous garder au chaud ou enfilé pendant que vous vous coiffez et vous maquillez avant d’enfiler vos vêtements.

Pour choisir le peignoir parfait, vous devez réfléchir à quelques facteurs, par exemple si vous voulez quelque chose de léger ou un style moelleux et confortable, ainsi que la longueur de votre peignoir. Pour vous aider à magasiner, nous avons discuté avec des experts de ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat d’un peignoir et avons demandé aux éditeurs de NBC Select de partager leurs peignoirs préférés.

Comment nous avons sélectionné les meilleurs peignoirs

Pour choisir les peignoirs de cette liste, nous nous sommes appuyés sur les recommandations des éditeurs de NBC Select. Beaucoup de ceux qui figuraient sur la liste étaient soit des prétendants, soit des gagnants que nous avons testés pour nos prix Best of Bed and Bath 2023. Pour vous aider à faire vos achats, nous avons également demandé des conseils aux professionnels du design et du textile de The Citizenry et Serena & Lily. Puisqu’ils travaillent pour des marques qui fabriquent des peignoirs, nous ne leur avons pas demandé de recommandations de produits, et tous les produits de The Citizenry et Serena & Lily figurant sur notre liste sont là car ils ont été fortement recommandés par les éditeurs de NBC Select. Voici les caractéristiques que les experts vous recommandent de garder à l’esprit lorsque vous achetez des peignoirs :

Douceur: Certaines personnes aiment porter leur peignoir sans rien en dessous. « Le tissu sera directement contre votre peau. « Pour cette raison, vous devriez rechercher le matériau le plus doux possible », déclare Paulo Kos, vice-président du design et du développement de la marque d’articles pour la maison. La citoyenneté.

Les meilleurs peignoirs de 2023

Les peignoirs ci-dessous sont tous les favoris des éditeurs de NBC Select. Beaucoup ont été testés et ont remporté le prix Best of Bed and Bath 2023.

Peignoir gaufré biologique The Citizenry Mara

Nous avons testé ce peignoir pour nos prix Best of Bed and Bath 2023, et il a remporté la première place du meilleur peignoir. Le style 100 % coton biologique était l’un des favoris du personnel Select car il est parfait pour après la douche ou simplement pour se prélasser dans la maison. « Le tissu doux au tissage gaufré est super léger, donc je n’ai jamais chaud quand je le porte dès la sortie de la douche, ce qui est mon problème habituel avec les peignoirs », explique Mili Godio, rédactrice en chef des mises à jour de Select. Le peignoir est confortable et absorbant, selon Rebecca Rodriguez, chef de projet éditorial de Select.

Matériel: 100% coton biologique | Tailles : S, M, L | Couleurs: olive, Rose, Brume

Un autre peignoir que nous avons testé pour nos prix Best of Bed and Bath 2023, celui-ci a marqué des points (et a remporté un prix) pour être idéal à enfiler après la douche. Cette robe est un style plus court, frappant au genou ou au-dessus de la plupart des gens. Il a également des manches courtes et pas de col. «C’était léger à porter et parfait après la douche, car c’était comme porter une serviette très légère dans ma maison», explique Rosalie Tinelli, rédactrice principale des médias sociaux chez Select. Tinelli aime également que le peignoir 100 % coton biologique à longues fibres sèche rapidement.

Matière : 100 % coton biologique | Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL | Couleurs: bleu clair sur blanc, Bleu français sur blanc, rose clair sur blanc, marine sur blanc, blanc sur blanc, gris sur blanc

Robe soyeuse Summer Salt Cloud 9

Ce style court est fabriqué en charmeuse de polyester, un matériau peu absorbant. Il est donc préférable de se prélasser plutôt que de l’enfiler après la douche. « C’est si léger et c’est un superbe peignoir de style kimono à enfiler avant de me coucher, pendant que je me prépare le matin ou même que je prends simplement mon petit-déjeuner un matin de week-end paresseux », explique Zoe Malin, rédactrice adjointe des mises à jour chez Select. «C’est une sensation tellement luxueuse tout en restant confortable. Ce serait un cadeau incroyable, surtout pour les nouvelles mamans. Le peignoir peut être lavé en machine à froid et séché au sèche-linge à basse température, selon la marque.

Matériel: Charmeuse en polyester | Tailles : XS-S, ML, XL, 1X-2X | Couleurs: En fleurs, Point de confettis, Empreinte d’animal

La housse de couette Brooklinen figurait sur notre liste des meilleures couettes de 2023, et les draps ont gagné une place sur notre liste des meilleurs draps. Selon la journaliste associée de Select, Bianca Alvarez, le peignoir côtelé est également un gagnant. « Il est moelleux, m’a séché rapidement et était facile à laver – je pourrais en parler encore et encore », explique Alvarez. La robe a une coupe décontractée et des manches larges. Il dispose également de deux poches latérales dans les coutures pour ranger votre téléphone, vos mouchoirs ou tout ce que vous souhaitez garder avec vous.

Matériel: Coton turc | Tailles : XS-S, ML, XL-XXL | Couleurs: Vanille, mer bleue

Ce peignoir unisexe 100 % coton turc à fibres longues a remporté le prix Best of Bed and Bath 2023. Il est confectionné en gaze de coton 4 épaisseurs et possède deux poches latérales et un lien à la taille. Alvarez apprécie la taille et la coupe de cette robe, affirmant qu’elle peut ajuster son serrage à l’aide de la cravate attachée et que la longueur tombe confortablement juste en dessous de ses genoux. Alvarez et Malin ont tous deux trouvé le matériau doux et chaud sans provoquer de surchauffe en étant trop épais ou moelleux. «Il est léger et aéré, je peux donc le porter confortablement pendant des heures, et c’est un excellent peignoir toutes saisons», explique Malin.

Matériel: Gaze de coton | Tailles : XS, S, M, L, XL, 1X, 2X, 3X | Couleurs: Rose, trèfle, surplus, crépuscule, charbon

Cette robe a des manches longues et arrive sous les genoux. Il possède deux grandes poches sur le devant et une fermeture à nouer. Malin est particulièrement fan du tissu : « Il est si doux et onctueux. Ce n’est pas épais mais c’est quand même confortable », dit-elle. Malin note également que le tissu absorbe rapidement les gouttelettes d’eau et semble presque repousser l’eau.

Matériel: Coton Pima | Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL | Couleurs: Blanc cassé, noir, marine, à feuilles persistantes, bois de rose, Cognac, cacao

Serena & Lily Peignoir de spa Sainte-Hélène

Si vous préférez un peignoir moelleux, celui-ci de Serena & Lily fera l’affaire. Il a un devant tissé gaufré et une doublure en tissu éponge pour une absorption maximale. J’adore m’envelopper dedans après un bain – il est si doux et ressemble à un peignoir que l’on trouverait dans un spa luxueux. Non seulement il absorbe l’eau presque immédiatement, mais le matériau sèche également très rapidement afin que vous ne traîniez pas dans un peignoir mouillé. Il arrive juste au-dessus des chevilles et possède des manches longues, c’est donc un bon peignoir pour les mois les plus froids lorsque vous avez besoin de quelque chose pour vous garder au chaud.

Matériel: Coton turc | Tailles : S, M, L, XL | Couleurs: Blanc

Comment acheter un peignoir

Si vous envisagez d’acheter un peignoir, les experts avec qui nous avons parlé vous ont suggéré de garder les conseils suivants à l’esprit lors de vos achats :

Rencontrez nos experts

Chez Select, nous travaillons avec des experts qui possèdent des connaissances spécialisées et une autorité basée sur une formation et/ou une expérience pertinente. Nous prenons également des mesures pour garantir que tous les conseils et recommandations d’experts sont formulés de manière indépendante et sans conflits d’intérêts financiers non divulgués.

Paulo Kos est vice-président de la conception et du développement chez La citoyenneté

Sarah Smith est responsable de la formation produit chez Séréna et Lily

Ariel Kaye est le fondateur de Parachute

Whittney Thornburg est la directrice du design chez Coyuchi

Pourquoi faire confiance à Select ?

Bethany Heitman est contributrice à NBC Select et journaliste qui couvre régulièrement des sujets tels que la beauté, la maison et le style de vie. Pour cette histoire, elle a parlé à des experts sur ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat d’un peignoir.





