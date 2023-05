Les meilleurs PDG sur l’économie

La PDG du géant de l’investissement obligataire TCW Group, Katie Koch, a entendu ce qu’elle voulait entendre lors du sommet du Conseil des PDG de CNBC cette semaine. Ce n’était pas une bonne nouvelle, mais cela correspondait à sa vision de la direction que prend l’économie. Koch, qui s’est décrite comme venant à la réunion des PDG « dans le camp de l’atterrissage moyen à dur », a déclaré qu’elle avait été surprise par des événements récents comme la Milken Global Conference où elle a trouvé que les dirigeants étaient, selon ses mots, « trop ​​heureux ». « « Les PDG sont décidément plus négatifs », a-t-elle déclaré à propos de la durée des conversations qu’elle a eues lors de l’événement des PDG de CNBC, « et je pense que c’est un point de données vraiment, vraiment important. … les gens constatent une réelle dégradation, des revenus réduits et des pertes d’emplois, donc cela va peser sur l’économie. » Dans le même temps, elle a cité « un appel majeur à la liquidité mondiale » qui mettra une pression supplémentaire sur l’économie et un marché du travail qui « commence à se fissurer ». C’est un point de vue qui, s’il n’est pas partagé exactement note pour note par les PDG d’un panel économique lors du sommet du Conseil des PDG de CNBC, a couvert bon nombre des arguments bien connus en faveur d’un ralentissement qui ont fait l’objet d’une conversation sur la scène entre les PDG de Wall Rue de la sidérurgie et du secteur logistique. Alors que Goldman Sachs L’équipe de recherche économique continue de croire qu’un atterrissage en douceur est possible pour l’économie, et le PDG de Goldman, David Solomon, a déclaré à ses collègues PDG « qu’il est difficile d’avoir une récession avec le plein emploi », il a ajouté que ses propres discussions avec les PDG renforcent l’idée que les conditions économiques se resserrent et cela a des « effets sur les jambes ». Mercredi, la dernière publication des minutes de la Fed a montré que les hauts responsables de la banque centrale étaient divisés sur le prochain mouvement des taux d’intérêt, mais montrant une inclinaison vers une politique moins agressive. Le PDG de Goldman a déclaré publiquement qu’il n’avait aucun appel spécifique pour ou contre la récession, mais il a déclaré qu' »il est difficile de resserrer les conditions économiques et d’avoir de l’inflation et de ne pas avoir d’impact sur la croissance et un certain rééquilibrage des impacts ». S’il y a une récession, Salomon dit qu’il est prêt à faire une prédiction : ce sera une « peu profonde ». Mais Solomon, ainsi que d’autres PDG, ont déclaré qu’il existe un autre facteur générique dans l’économie actuelle qui fera que tout ce qui se passera ensuite s’écartera du manuel économique. Tamara Lundgren, PDG de Acier Schnitzer , il existe deux forces concurrentes dans l’économie qui peuvent être observées dans la demande de métaux. Une volonté de la banque centrale de ralentir l’économie mondiale, d’une part, mais une industrie des matières premières également alignée à plus long terme sur ce qu’elle a décrit comme « deux transitions d’industrialisation extraordinaires ». L’un est la transition vers une économie à faible émission de carbone qui nécessite une quantité énorme de métaux et de minéraux, mis en évidence par le cuivre pour l’électrification. « Nous voyons rarement cela juxtaposé à une inflation élevée et à un resserrement des conditions de crédit et à une volonté des banques centrales de ralentir la croissance », a déclaré Lundgren. L’autre qu’elle a citée est l’essor de l’intelligence artificielle générative qui aura des implications pour la production économique et la productivité des travailleurs. Les actions de Nvidia ont grimpé de plus de 15 % dans les échanges après les heures de bureau mercredi grâce à la forte demande de puces IA. Plus tôt dans la journée, lors du sommet du Conseil des PDG de CNBC, le capital-risqueur Jim Breyer avait déclaré que Nvidia semblait « imparable » au cours des trois prochaines années. Tous les PDG du panel ont parlé de l’impact que l’IA et l’apprentissage automatique ont déjà sur leurs entreprises et ont eu au cours de la dernière décennie, mais alors que les ventes de puces Nvidia parmi les principaux acteurs de la technologie cloud et les sociétés Internet grand public sont en plein essor, les secteurs représentés par les PDG lors du sommet CNBC ne parlaient pas encore d’énormes nouveaux investissements pour déployer la dernière génération de la technologie. Avec la dernière IA générative, Goldman travaille sur de nombreux cas d’utilisation et expériences, mais il a ajouté : « vous voulez aller lentement et être ciblé, réfléchi et apprendre », a déclaré Solomon.

Dans les échanges récents, les métaux menés par le cuivre ont plongé dans un signal d’inquiétude concernant l’économie mondiale et l’élan de la reprise en Chine, mais cela survient dans un contexte de conviction à plus long terme selon laquelle les transitions, y compris les véhicules électriques dans l’industrie automobile, maintiendront les prix des métaux à la hausse. trajectoire. « La demande structurelle de métaux est très importante », a déclaré Lundgren, et à l’heure actuelle, les forces concurrentes contribuent à l’obscurité des perspectives économiques. « Avec un resserrement du crédit, nous verrions normalement un certain impact sur la construction, et nous le verrons dans la construction de bureaux, la construction commerciale et la construction d’entrepôts … mais tempérer cela sera une construction lourde grâce à l’IRA et aux projets de loi sur les infrastructures », a-t-elle déclaré. L’importance de cette tendance structurelle peut être vue des négociations actuelles sur le plafond de la dette à la rivalité géopolitique et économique avec la Chine. La Chine est le plus grand utilisateur de métaux au monde et le comportement économique de la Chine peut avoir un impact sur la demande, a déclaré Lundgren, comme c’est le cas actuellement, mais la concentration du contrôle de la Chine sur les minéraux critiques est devenue évidente pour le reste du monde et a conduit en même temps à se concentrer sur l’augmentation des métaux et de l’exploitation minière en Amérique du Nord. Citant les recherches de Jeffrey Currie, responsable de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, elle a fait référence à la « revanche de l’ancienne économie » et à un moment où « des décennies de sous-investissement dans les mines et les métaux » sont devenus une préoccupation majeure pour les États-Unis et d’autres économies développées qui ont besoin ces matériaux pour l’infrastructure d’une économie bas carbone. « C’est pourquoi autoriser la réforme est désormais une partie si importante du plafond de la dette, un élément de négociation important entre Biden et McCarthy », a déclaré Lundgren. Plus tôt cette semaine, Exxon Mobil a annoncé qu’il était se lancer dans l’exploitation minière nationale du lithium dans l’Arkansasl’élément clé de la génération actuelle de la chimie des batteries EV, tandis que le géant italien de l’énergie Enel a déclaré qu’il investissait plus d’un milliard de dollars dans une usine de fabrication de panneaux solaires basée dans l’Oklahoma, l’un des plus gros investissements dans l’énergie propre aux États-Unis depuis l’adoption de l’IRA.

Besoin d’un « nouveau nom » pour la récession

Le dernier score du Congressional Budget Office des allégements fiscaux pour les énergies propres estiment qu’ils pourraient coûter au moins 180 milliards de dollars de plus que prévu initialement, car l’appétit du monde des affaires pour les projets connexes est plus élevé que prévu. Goldman Sachs a récemment prévu que les dispositions de la loi sur la réduction de l’inflation pourraient coûter jusqu’à 1,2 billion de dollars au cours de la prochaine décennie, soit environ trois fois les prévisions du gouvernement. Lynn Martin, présidente de la NYSE a déclaré que l’un des domaines faisant preuve d’une force continue dans un marché difficile pour les introductions en bourse est la transition énergétique, de l’énergie traditionnelle aux entreprises d’énergie propre. Le récent ralentissement des échanges du Dow Jones est survenu cette semaine au milieu des pourparlers bloqués sur le plafond de la dette, mais les PDG lors de l’événement des PDG de CNBC étaient plus concentrés sur la situation économique plus large. Les données économiques récentes montrent que l’inflation s’aplatit, que les chaînes d’approvisionnement se détendent, que la production ralentit et que la demande ralentit, l’activité des consommateurs diminuant considérablement. Le consommateur qui a été le plus résistant, le consommateur haut de gamme, craque, selon les commentaires du PDG de Saks, Marc Metrick, lors du sommet du Conseil des PDG de CNBC.