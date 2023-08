Les meilleurs PDG britanniques ont accordé une augmentation de salaire de 16% alors que des millions de travailleurs sont pressés – les affaires en direct

maintenant 03.05 HAE Microsoft soumet un nouvel accord avec Activision Blizzard au régulateur britannique Jaspe joyeux

Microsoft a déposé des modifications à son projet de rachat du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard, dans le but de gagner le chien de garde de la concurrence britannique qui avait précédemment bloqué l’accord de 69 milliards de dollars (54 milliards de livres sterling), écrit mon collègue Jasper Jolly.



L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré mardi qu’elle enquêterait sur les nouvelles propositions, en vertu desquelles Microsoft n’acquerra pas de droits cloud en dehors de l’Europe pour les ordinateurs de bureau et les jeux de console Activision existants, ou pour les nouveaux jeux publiés par le développeur au cours des 15 prochaines années. .

Cette décision ravive les espoirs de la société de technologie américaine d’achever le rachat du propriétaire de titres à succès tels que Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush après que la CMA l’a bloqué en avril, invoquant des craintes qu’elle pourrait permettre à l’entreprise de dominer le cloud naissant. marché du jeu.

Microsoft a déposé une nouvelle proposition pour son rachat d’Activision Blizzard, dans le but d’obtenir l’approbation du régulateur britannique de la concurrence. Photographie : Dado Ruvić/Reuters

Cependant, le régulateur britannique est apparu de plus en plus isolé après que ses homologues européens ont adopté l’accord et que le régulateur américain de la concurrence a perdu une demande du tribunal pour le bloquer.

La CMA a déclaré que, dans le cadre du nouvel accord présenté aux régulateurs, les droits sur les jeux d’Activision en dehors de l’Espace économique européen seront cédés au développeur rival Ubisoft avant l’acquisition de Microsoft.

Sarah Cardell, directrice générale de CMA, a déclaré que l’accord n’avait pas encore de «feu vert» pour se poursuivre et que ses objectifs n’avaient pas changé.

La CMA a confirmé aujourd’hui que l’acquisition d’Activision par Microsoft, telle que proposée à l’origine, ne peut pas se poursuivre.

En savoir plus ici :