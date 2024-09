Les meilleurs paris ATP de Chengdu, dont Mpetshi Perricard contre Hanfmann

ATP 250 Chengdu 1/8 de finale

Kachmazov – Daniel: 20.09.2024 07:00 CEST

H2H : première rencontre

Alibek Kachmazov est un jeune talent russe. Il a remporté trois de ses cinq derniers matchs. Kachmazov s’est battu lors du tournoi de qualification ici à Chengdu. Alibek a remporté ses deux matchs de qualification en trois sets. Aujourd’hui, lors de son premier match, Kachmazov a battu Kovacevic en trois sets serrés. Il n’a perdu son service qu’une seule fois, c’était dans le deuxième set. Cependant, Alibek a remporté presque tous les points importants du match et a terminé le match en beauté.

Taro Daniel a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Sa dernière victoire avant l’ATP de Chengdu remonte à plus d’un mois à Montréal, où il n’a pas réussi à se qualifier pour le tableau principal. Taro a perdu son premier match à l’US Open contre Schoolkate. Daniel a connu des difficultés cette saison et n’a pas eu de résultats remarquables, ce qui l’a conduit à être presque hors du top 100. Ici à Chengdu, Taro a remporté son premier match contre Sonego en trois sets comme nous l’avions prévu. Son plus grand résultat a eu lieu au début de la saison, lorsqu’il a atteint la finale à Auckland, perdant contre Tabilo en trois sets.

Le meilleur pari à faire

Selon les bookmakers, Daniel est le favori de ce match, et nous sommes d’accord avec eux. Il a montré un excellent tennis lors de son premier match contre Sonego. Kachmazov est un joueur de niveau professionnel, et nous pensons qu’il aura du mal face à Daniel, qui est bien plus expérimenté.

Cela étant dit, La victoire de Daniel est un pari de valeur.

Value Bet/les meilleures cotes : Taro Daniel gagnant @1.67 @bet365

Mpetshi Perricard – Hanfmann : 20.09.2024 08:30 CEST

H2H : première rencontre

Giovanni Mpetshi Perricard a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Le dernier match qu’il a remporté avant ce tournoi remonte à plus d’un mois à Washington, lorsqu’il a gagné contre Ruusuvuori en trois sets. Depuis, Giovanni a eu du mal à garder sa forme. Giovanni a perdu son premier match à l’US Open contre Etcheverry en trois sets. Après avoir remporté son premier titre à Lyon, Giovanni a également obtenu de bons résultats sur gazon. Ici à Chengdu, Giovanni a gagné son premier match contre Sun en trois sets serrés. Mpetshi Perricard se cache dans le top 50 du classement. Il a besoin d’un bon résultat sur ces courts plus rapides ici en Asie, pour revenir dans le top 50.

Yannick Hanfmann a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. La semaine dernière, en Coupe Davis, il a remporté ses deux matchs et a aidé l’Allemagne à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ici à Chengdu, Yannick a battu Mochizuki en trois sets au premier tour du tournoi. Yannick a bien servi et n’a perdu son service qu’une seule fois.

Le meilleur pari à faire

Selon les bookmakers, ce match devrait être à 50-50. Giovanni n’a pas montré grand-chose lors de son premier match ici à Chengdu. Il est dans une forme terrible, et seul son service l’a sauvé de la défaite contre le joueur qui n’est pas dans le top 300. D’un autre côté, Hanfmann a joué un tennis solide la semaine dernière, nous nous attendons donc à ce qu’il remporte ce match.

Cela étant dit, La victoire de Hanfmann est un pari de valeur.

Value bet/meilleures cotes : Yannick Hanfmann gagnant @1.91 @bet365

Crédit photo principal : Susan Mullane-USA TODAY Sports