Le monde s’est tourné vers deux choses pour le confort pendant ce long hiver pandémique: la pâtisserie et les émissions de télévision frénétiques. « The Great British Baking Show » sur Netflix satisfait les deux envies, chaque saison après 12 boulangers autodidactes en compétition pour le titre de meilleur boulanger amateur de Grande-Bretagne à travers 10 semaines de compétition alléchante. Alors que la plupart des émissions de compétition sont exténuantes et controversées, «The Great British Baking Show» vous laisse plus tranquille qu’avant. Avec des concurrents si sympathiques qu’ils partagent en fait des ingrédients avec leur concurrence, une musique de fond pétillante et un animateur (pendant certaines saisons) avec le nom de Mary Berry, vous avez du mal à trouver un spectacle plus relaxant.

Malheureusement, la prochaine saison n’arrivera pas avant ce printemps, ce qui signifie que vous devrez obtenir votre correctif de GBBS d’une autre manière. Entrez: cuisson de quarantaine. Que vous cherchiez à peaufiner vos compétences pour devenir un jour « GBBS Star Baker » ou simplement essayer de passer le temps cet hiver, ces produits testés par nos experts en cuisine vous aideront à cuisiner comme les pros.

1. Le meilleur batteur sur socle et à main

Des mélangeurs sur pied et à main de qualité peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et de travail physique. Le batteur sur socle KitchenAid Artisan de 5 pintes est un aliment de base dans les maisons depuis des années et est aimé par beaucoup (y compris feu Julia Child!) Non seulement pour son look distinct et ses couleurs vives, mais parce qu’il est le batteur sur socle le plus performant de l’argent. pouvoir acheter. Nous l’avons prouvé lorsque nous avons testé le KitchenAid par rapport à d’autres batteurs sur socle populaires et qu’il est arrivé en tête.

Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un KitchenAid, car ils sont assez chers, un batteur à main est une excellente alternative. Le premier choix que nous avons testé est le batteur à main 9 vitesses Power Advantage Plus de Cuisinart avec étui de rangement.

2. Les meilleurs bols à mélanger

Que vous jetiez tous vos ingrédients ensemble ou que vous les mélangiez soigneusement, vous avez besoin d’un bol fiable. Lorsque nous avons testé les bols à mélanger, les bols à mélanger en acier inoxydable Cuisinart étaient notre premier choix. Ils sont suffisamment légers pour se déplacer facilement et d’une seule main, mais ils ont suffisamment de poids pour les maintenir en place lorsque vous avez besoin d’un minimum de mouvement. Sans oublier qu’ils sont livrés avec des couvercles en plastique hermétiques très pratiques, de sorte que chaque bol sert également de récipient de stockage.

Obtenez les bols à mélanger en acier inoxydable Cuisinart avec couvercles, lot de 3 d’Amazon pour 31,99 $

3. Les meilleures tasses et cuillères à mesurer

La pâtisserie est une science qui requiert la plus grande précision. C’est pourquoi vous devez utiliser les meilleurs outils de mesure. Les meilleures tasses doseuses sèches que nous avons testées sont fabriquées par Bellemain en acier inoxydable. Ils sont faciles à utiliser, faciles à lire et ont surpassé la concurrence. Pour les tasses à mesurer liquides, nous préférons la tasse à mesurer 2 tasses Pyrex Prepware car elle est facile à saisir et peu coûteuse. Et enfin, pour les cuillères à mesurer, notre préféré est le jeu de cuillères à mesurer en acier inoxydable Cuisipro, car il est particulièrement robuste et profondément gravé pour ne pas se décolorer au lave-vaisselle.

4. Le meilleur plat à tarte

Pour faire une bonne tarte, vous avez besoin d’un bon plat à tarte. Il n’y a rien de pire que de verser votre cœur et votre âme dans une tarte maison, juste pour que l’esthétique soit gâchée par un moule à tarte en aluminium. Le meilleur plat à tarte que nous avons testé est le plat à tarte Emile Henry Modern Classics. Nous l’avons adoré en raison de sa profondeur parfaite qui permet des remplissages massifs, en plus de sa beauté. Il est disponible en différentes couleurs et le haut à volants ajoute à son attrait.

Obtenez le plat à tarte Emile Henry Modern Classics d’Amazon pour 40 $

5. Le meilleur moule à pain

Tout le monde et leur maman semblent faire du pain ces jours-ci, surtout maintenant que la saison des citrouilles est à nos portes. Vous avez besoin d’un moule à pain de haute qualité pour les meilleurs résultats. Notre choix pour un moule à pain est le Rachael Ray Yum-o! Moule à pain Lovin ‘antiadhésif pour four. Il est spacieux, a des inserts en silicone qui facilitent la préhension et le revêtement antiadhésif fonctionne à maintes reprises.

Obtenez le widget Rachael Ray Yum-o! Moule à pain Oven Lovin ‘d’Amazon pour 9,59 $

6. Les meilleures plaques à pâtisserie

Une bonne plaque à pâtisserie est essentielle, que vous réchauffiez des frites ou que vous prépariez un nouveau lot de biscuits. Vous avez besoin d’une feuille de grande taille, qui répartit la chaleur uniformément et qui est facile à nettoyer. C’est pourquoi nous aimons la demi-feuille en aluminium naturel Nordic Ware. Il fait toutes ces choses, en plus il est léger et vous durera des siècles. Pour une plaque à biscuits antiadhésive, nous adorons la plaque à biscuits antiadhésive AirBake car elle chauffe uniformément, possède une « technologie micro-dôme » pour éviter de brûler et le revêtement antiadhésif fonctionne comme un charme. C’est une feuille sans rebord, ce qui la rend parfaite pour les biscuits mais un peu délicate pour tout le reste. L’associer avec la demi-feuille Nordic Ware couvrira toutes vos bases.

7. Le meilleur rouleau à pâtisserie

Chaque cuisine devrait avoir un rouleau à pâtisserie, mais si vous voulez passer au Great British Baking Show, vous avez besoin du meilleur rouleau à pâtisserie. Nous adorons le goujon roulant JK Adams Plain Maple. C’est si simple et pourtant roule parfaitement la pâte à chaque fois. Le poids moyen-lourd permet de contrôler facilement la pression que vous utilisez, il est facile à nettoyer, et la farine y adhère bien, ce qui signifie que la pâte ne le fait pas.

Obtenez le goujon roulant JK Adams Plain Maple d’Amazon pour 27,99 $

8. Les meilleures spatules

Les spatules sont un élément crucial de la boîte à outils de tout boulanger. Nous adorons la spatule sans couture Di Oro car le matériau en silicone et la tête incurvée font de grattage les côtés des bols à mélanger un morceau de gâteau. La taille moyenne / grande rend le travail plus rapide et plus efficace. Pour le glaçage, vous allez vouloir quelque chose d’un peu plus délicat comme la spatule décalée Ateco. Sa forme étroite facilite l’étalement et permet de créer des textures et des motifs intéressants si vous essayez de décorer comme les concurrents. Enfin, vous aurez besoin d’une spatule plate pour retourner et déplacer vos friandises. Malheureusement, notre spatule plate préférée, la Cutco Turn n ‘Serve, n’est pas disponible pour le moment, mais le KitchenAid Slotted Turner est notre spatule antiadhésive préférée et une excellente alternative robuste.

9. Le meilleur thermomètre de four

Il n’y a rien de pire que de suivre les instructions d’un T et de faire brûler votre chef-d’œuvre parce que le four était plus chaud qu’il ne l’avait dit. Avec un thermomètre de four, vous pouvez vous assurer que cela ne se produit jamais. Nous trouvons que le KT Thermo est la Boucle d’Or des thermomètres: c’est juste. La taille est suffisamment grande pour obtenir une lecture claire, mais suffisamment compacte pour être discrète avec tout ce qui se passe dans votre four. De plus, il lit la température la plus précise de tous les thermomètres de four que nous avons testés.

Obtenez le thermomètre de four KT THERMO 3 « d’Amazon pour 12,60 $

10. Le meilleur moule à gâteau

Enfin, quel est l’art de cuisiner sans gâteaux décadents? Mais pour vraiment faire passer vos gâteaux au niveau supérieur, vous avez besoin d’un bon moule à gâteau. Avec autant de monde, il est difficile de savoir quel moule à gâteau garantira une texture moelleuse et un brunissement parfait. C’est là que nous intervenons. Après avoir testé de nombreuses options très appréciées, nous avons trouvé que le moule à gâteau rond antiadhésif Chicago Metallic II de 9 pouces était supérieur. Il cuit uniformément, se nettoie facilement et sa durabilité lui assure une durée de vie des années à venir.

Obtenez le moule à gâteau rond antiadhésif de 9 pouces Chicago Metallic Commercial II d’Amazon pour 13,55 $

