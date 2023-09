Les meilleurs oreillers de grossesse, testés par un éditeur de bien-être enceinte

70 $ sur Amazon Coussin de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom Meilleur oreiller de grossesse global 90 $ chez Bellybandit Oreiller compensé de grossesse Belly Bandit SOS Side Sleeper Meilleur oreiller de grossesse réglable 65 $ chez Momcozy Momcozy Huggable Notre oreiller de corps de maternité Meilleur oreiller de grossesse rafraîchissant 26 $ chez Hiccapop Coussin de grossesse Hiccapop Meilleur coin d’oreiller de grossesse

Être enceinte s’accompagne de nombreux problèmes de sommeil, notamment l’insomnie, brûlures d’estomacun fœtus actif, même douleurs articulaires et ligamentaires. Un oreiller de grossesse peut être utile à cette étape de la vie. Je ne suis pas du genre à dormir avec beaucoup d’oreillers, mais j’ai testé divers oreillers de grossesse pendant la majorité de mes deuxième et troisième trimestres pour voir si l’un d’entre eux m’aidait à mieux dormir. Maintenant que je connais les différents types d’oreillers de grossesse, je comprends pourquoi les femmes enceintes s’y tournent pour se soulager au coucher ou lorsqu’elles sont allongées sur le canapé. Maintenant que je suis au stade final de ma grossesse et que je les ai testés minutieusement, j’ai sélectionné certains de mes favoris.

Lors des tests, j’ai pris en compte le fait que les besoins et les préférences de chacun sont différents, mais le confort général est la clé. Nous espérons que ces oreillers de grossesse vous aideront à traverser votre grossesse de la même manière qu’ils l’ont fait pour la mienne. Et ne soyez pas surpris si vous continuez à les utiliser pendant la phase post-partum.

Quel est le meilleur oreiller de grossesse ?



Étant donné que le meilleur oreiller de grossesse varie selon les individus, j’ai choisi celui qui me semblait le plus polyvalent et le plus confortable pour un usage quotidien : le Coussin de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom. Je vois que la plupart des gens l’utilisent même après une grossesse. J’ai aimé la facilité avec laquelle il est possible de l’échanger en fonction de votre position de sommeil tout au long de la nuit sans avoir à composer avec le poids ou la taille de l’oreiller. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire aussi facilement avec un oreiller corporel plus grand et plus lourd. Cependant, l’oreiller qui vous convient le mieux peut changer à mesure que votre grossesse progresse. Même si l’oreiller de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom n’est pas votre premier choix, il existe de nombreuses autres sélections qui répondront sûrement aux besoins de votre grossesse.

Les meilleurs oreillers de grossesse de 2023

Giselle Castro-Sloboda/CNET De tous les oreillers de grossesse que j’ai testés, c’est celui qui a choisi l’oreiller de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom. Cet oreiller léger en forme de cylindre est rempli de microbilles pour permettre une bonne circulation de l’air et vous garder au frais. Il est également entièrement réglable et peut être moulé en forme de U, C, L ou I. Parce qu’il est moulable, il est également moins gênant si vous partagez un lit par rapport à un oreiller de grossesse traditionnel pour tout le corps. En savoir plus

Giselle Castro-Sloboda/CNET Si vous recherchez un oreiller pour dormeur latéral qui offre un soutien du dos et du ventre que vous pouvez ajuster tout au long de votre grossesse, vous adorerez l’oreiller compensé de grossesse Belly Bandit SOS Side Sleeper. L’oreiller pour dormeur latéral est idéal pour ceux qui recherchent un oreiller qui soutient spécifiquement leur ventre et leur dos lorsqu’ils dorment sur le côté. Il se compose d’une cale d’oreiller ronde et plate pour soutenir le ventre et d’une cale triangulaire pour le bas du dos. Il y a une ceinture velcro au milieu des deux oreillers, que vous pouvez ajuster en fonction de l’espace dont votre corps a besoin. C’était l’une de mes caractéristiques préférées sur cet oreiller puisque vous pouvez l’utiliser tout au long des trimestres à mesure que votre ventre grandit. Il convient également aux voyages grâce à sa taille compacte. En savoir plus

Giselle Castro-Sloboda/CNET En parlant d’oreillers complets, ils peuvent sembler un peu exagérés si vous n’avez jamais dormi avec un auparavant. L’oreiller de corps de maternité Momcozy était l’un des meilleurs que j’ai testés car il est doté d’une housse de taie d’oreiller rafraîchissante et il est respirant pour ne pas surchauffer. C’était important pour moi, car être enceinte en plein été signifie que j’essaie constamment de rester au frais. Il est massif et a un certain poids – au début, je pensais que c’était trop gros étant donné que je suis petite. Cependant, cela m’a vraiment aidé au cours du troisième trimestre, lorsque j’avais besoin de plus de soutien et d’amorti autour de moi. Je dors déjà avec la climatisation à fond, mais entre la climatisation et cet oreiller corporel rafraîchissant, je n’ai pas ressenti de surchauffe toute la nuit. La housse est également lavable en machine afin que vous puissiez la retirer facilement pendant la journée de lessive. En savoir plus

Giselle Castro-Sloboda/CNET Si vous trouvez que la plupart des oreillers de corps sont trop rembourrés, vous voudrez peut-être jeter un œil à l’oreiller de grossesse Newton Baby. Non seulement il est moins rembourré qu’un oreiller de grossesse complet traditionnel, mais il est composé de coton biologique et possède une mousse à mémoire de forme pour vous offrir un soutien dans tout votre corps. Le bras de cet oreiller en forme de U est amovible et réglable afin que vous puissiez le personnaliser en fonction de vos besoins. En savoir plus

Giselle Castro-Sloboda/CNET Le coussin de grossesse Hiccapop était mon oreiller de prédilection pendant le deuxième trimestre, lorsque mon ventre commençait à grossir et que j’avais besoin d’un peu de soutien pendant mon sommeil. Il prend peu de place, donc si vous partagez un lit, votre partenaire ne se sentira pas à l’étroit. Il est suffisamment petit pour pouvoir être utilisé en voyage et est livré avec son propre sac de voyage, ce qui est toujours un plus. Il est doté d’une mousse à mémoire de forme CertiPur-US douce sur un côté, et est respirant et reste frais grâce à sa technologie de circulation d’air. La housse de coussin est également lavable en machine. Et si jamais vous abîmez votre oreiller, Hiccapop propose une généreuse politique de garantie à vie dans laquelle il vous enverra un remplacement gratuitement. Vous devez simplement vous assurer qu’il s’agit d’un oreiller que vous avez acheté via le site direct de l’entreprise ou la page Amazon. En savoir plus

Autres oreillers de grossesse que nous avons testés

Oreiller corporel total Boppy : J’ai trouvé la forme de cet oreiller de grossesse gênante car certaines parties sont plus courtes que d’autres, il n’était donc pas aussi confortable ni aussi favorable que les autres oreillers testés. Je me suis également retrouvé en surchauffe lorsque je dormais avec cet oreiller même si la housse est censée être respirante.

Comment nous avons sélectionné les meilleurs oreillers de grossesse



Lors du test des meilleurs oreillers de grossesse, nous avons examiné quelques facteurs que les femmes enceintes apprécieraient en termes de confort, car chaque trimestre nécessite des besoins différents.

Fermeté: La fermeté idéale d’un oreiller peut varier en fonction des préférences et des besoins de la personne, par exemple si elle a besoin de plus de soutien pour la tête, le ventre ou le dos.

Soutien: Le soutien est important à mesure que le ventre grandit et peut également être nécessaire pour d’autres parties du corps comme les hanches, les genoux et le dos, qui sont également touchées pendant la grossesse.

Conception: Nous avons examiné à quel point la conception des coussins de grossesse était pratique pour le soutien spécifique dont les femmes enceintes ont besoin et pour un usage quotidien.

Facteurs à considérer lors de l’achat d’un oreiller de grossesse



Tenez compte de votre budget pour un oreiller de grossesse, car il peut être coûteux. Cela peut également varier selon que vous achetez un oreiller complet ou un oreiller compensé.

Vos besoins de grossesse sont le facteur le plus important qui devrait déterminer le type d’oreiller qui vous convient. Décidez si vous souhaitez un soutien du ventre, du dos, des hanches ou de tout le corps.

Si vous partagez un lit avec un partenaire, déterminez la taille d’un oreiller que vous pouvez placer sur le lit sans occuper tout l’espace.

Comparatif des meilleurs oreillers de grossesse Oreiller Prix Taille Fermeté Matériaux Lavable en machine Frida Mom Oreiller de grossesse réglable Keep-Cool, oreiller de maternité complet en forme de U, C, L et I 70 $ 54x9x9 pouces Moyen doux Remplissage : perles de mousse de polystyrène, 46 % nylon, 46 % polyester, 7 % élasthanne Oui Oreiller compensé de grossesse Belly Bandit SOS Side Sleeper 90 $ ‎0,39×0,39×0,39 pouces Moyen doux Mousse de polyurethane Oui Momcozy Huggable – Notre oreiller de corps de maternité (refroidissant) 65 $ ‎57×27,6×9 pouces Moyen doux ‎Polyester et nylon Oui Oreiller de grossesse pour bébé Newton 80 $ 55x31x10 pouces Doux Surface en coton biologique, mousse à mémoire de forme et mélange de fibres Oui Coussin de grossesse Hiccapop 26 $ 13,25x15x4,5 pouces Moyen doux Mousse PU et mousse à mémoire de forme CertiPur-US Oui

FAQ sur les meilleurs oreillers de grossesse



Qu’est-ce qui différencie un oreiller de grossesse d’un oreiller ordinaire ? Les oreillers de grossesse sont plus moelleux et vous permettent de modeler la forme et de mieux épouser votre corps pour soutenir votre ventre, vos hanches, vos genoux ou votre dos.

Quels sont les différents types de coussins de grossesse qui existent ? Il existe des oreillers en forme de U, en forme de C, en forme de L, en forme de coin et gonflables.