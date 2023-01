Les meilleurs ordinateurs portables et équipements de jeu que vous devez connaître révélés au CES

CES 2023 à Las Vegas est C’est parti pour un bon départ. C’est particulièrement spectaculaire si vous aimez les ordinateurs portables de jeu et d’autres équipements de jeu pour PC. Il y a de nouveaux processeurs hautes performances d’Intel et mobile puissant graphiques discrets de Nvidia, et sans aucun doute d’autres des deux sont annoncés par AMD lors de son discours d’ouverture. Ajoutez à ces composants des éléments tels que les écrans OLED et Mini-LED avec des taux de rafraîchissement ultra-rapides et cela s’annonce déjà comme une année passionnante pour les joueurs sur ordinateur portable.

Pour vous donner un raccourci vers tous les meilleurs ordinateurs portables de jeu sortis du CES 2023, nous les avons rassemblés ci-dessous. Intéressé par les autres équipements de jeu cool annoncés lors de la conférence technologique annuelle ? Vous les trouverez juste après les ordinateurs portables, alors faites défiler vers le bas.

Ordinateurs portables de jeu du CES 2023

Josh Goldman/Crumpe Ordinateurs portables de jeu Dell série G C’est bizarre d’écrire cela, mais quelques-uns des ordinateurs portables de jeu les plus excitants du CES sont des modèles économiques. Les nouveaux G15 et G16 16 pouces de Dell ont des corps épais et anguleux avec des conceptions bicolores. Le G15 propose au choix une résolution de 15,6 pouces de 1 920 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 250 nits, ou 165 Hz avec une couverture des couleurs 100 % sRGB et une luminosité de 300 nits. Le G16 16 pouces passe au format 16:10 avec une résolution de 2 560 x 1 600 et soit un panneau d’affichage 165 Hz (100 % sRGB) soit un écran 240 Hz (100 % DCI-P3) en option. Et ils seront chargés avec les derniers composants d’Intel et de Nvidia. En savoir plus sur la nouvelle série Dell G.

Josh Goldman/Crumpe Au cours des dernières années, les fabricants d’ordinateurs portables ont réduit les cadres, c’est-à-dire les cadres, autour des écrans d’ordinateurs portables. Cela, ainsi que les composants internes qui deviennent plus petits et les systèmes de refroidissement qui s’améliorent, leur a permis d’utiliser des écrans plus grands dans des corps plus petits. Cela signifie que vous pouvez désormais obtenir un ordinateur portable de 16 pouces dans une taille qui abritait autrefois un écran de 15 pouces. Et maintenant, vous pourrez obtenir un écran de 18 pouces dans un boîtier qui a à peu près la même taille qu’un ancien ordinateur portable de 17,3 pouces. Pour le ROG Strix Scar 18 (il est également disponible dans une taille de 16 pouces), cette taille supplémentaire a donné à Asus plus de place pour des composants plus performants. En savoir plus sur le ROG Strix Scar 18.

Acer Comme le ROG Strix Scar, les ordinateurs portables de jeu Predator Helios sont disponibles dans des tailles de 16 et 18 pouces et disposent des derniers processeurs Intel Core de 13e génération, des graphiques Nvidia GeForce RTX 40, un refroidissement amélioré et de beaux grands écrans, ainsi que beaucoup de lumières. Parmi ses trois options de panneau, il y a un panneau Mini LED avec un taux de rafraîchissement de 250 Hz, une gamme de couleurs 100 % P3 et une luminosité maximale de plus de 1 000 nits. Les nouvelles conceptions utilisent également des mini-LED pour le clavier rétroéclairé avec une course de touche profonde de 1,8 millimètre. L’éclairage par touche consomme moins d’énergie tout en donnant aux touches une couleur vive et uniforme. Une barre lumineuse RVB personnalisable traverse également le haut des évents arrière. En savoir plus sur le Predator Helios.

Josh Goldman/Crumpe Alors qu’Alienware aura également un impressionnant ordinateur portable de 18 pouces, le m18, la vedette de ses annonces est l’élégant petit Alienware x14. La société a de nouveau mis à jour son identifiant de produit, appelé Legend, aplatissant le dos pour le rendre plus confortable à transporter ainsi qu’un nez mis à jour pour qu’il soit plus facile à ouvrir. Il a une nouvelle conception de pied pour permettre un meilleur refroidissement et un plus grand confort lorsqu’il est utilisé sur vos genoux. Le x14 dispose d’un écran 16:10 plus grand, de la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision, d’une webcam Full HD et d’un matériau thermique sur le CPU et le GPU pour une dissipation thermique optimisée. Mais dans l’ensemble, il a l’air incroyable – jusqu’à son pavé tactile RVB. En savoir plus sur l’Alienware x14.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Un ordinateur portable de jeu massif de 18 pouces mène la nouvelle gamme Alienware

5:53



Asus Asus Chromebook Vibe CX34 Flip Asus a été l’un des premiers à lancer un Chromebook conçu pour les jeux en nuage, et maintenant il lance son deuxième, le CX34 Flip. Il s’agit d’un Chromebook deux-en-un entièrement blanc avec des touches WASD à couleurs bloquées et un clavier rétroéclairé RVB. Il dispose d’un écran 16:10, 144 Hz, 1 920 x 1 200 pixels et d’une connexion Wi-Fi 6E rapide. Associé à un stylet rangé, ce Chromebook devrait être bon pour le travail, l’école ou les loisirs. Il sera disponible avec un processeur Intel Core i7 de 12e génération et 16 Go de mémoire. Il devrait être disponible plus tard au premier trimestre.

Équipement de jeu du CES 2023



Les ordinateurs portables de jeu ne sont pas les seuls appareils de jeu sur PC annoncés au CES. Voici un bref aperçu des meilleurs périphériques et accessoires que nous avons vus jusqu’à présent.

Alienware Moniteur de jeu AW2524H de 25 pouces d’Alienware L’écran d’Alienware n’est pas le premier à atteindre un taux de rafraîchissement de 500 Hz, la vitesse à laquelle l’écran peut se redessiner complètement – cet honneur est allé à l’Asus ROG Swift 500 Hz en mai 2022. Mais l’écran de ce modèle est basé sur TN, une technologie réputée pour sa vitesse mais pas grand-chose d’autre. Le modèle d’Alienware est basé sur IPS, qui a une meilleure couleur, de meilleurs angles de vision et une luminosité plus élevée, et c’est la première fois que nous voyons IPS poussé aussi fort. C’est aussi une vitesse raréfiée que seul un joueur professionnel d’esports apprécierait. En savoir plus sur l’Alienware AW2524H

Asus/capture d’écran par CNET Moniteur de jeu Asus ROG Swift PG248QP 24 pouces Le nouveau ROG Swift PG248QP 540Hz, un 24 pouces dévoilé au CES, utilise la technologie E-TN (le “E” est pour “esports”) utilisée par Asus dans son précédent champion de la vitesse 500Hz. Les écrans LCD nématiques torsadés peuvent atteindre des taux de rafraîchissement élevés mais n’ont pas la couleur, la luminosité ou les angles de vision d’autres types d’affichage comme OLED et IPS. Mais si vous avez besoin de performances fluides, rapides et à faible latence plus que d’autres qualités de moniteur, ce ROG Swift pourrait en valoir la peine. En savoir plus sur le ROG Swift PG2448QP.

Samsung Moniteur de jeu incurvé Samsung Odyssey Neo G9 de 59 pouces CES est le moment où les sociétés de moniteurs de jeu sortent les gros canons – et peu sont plus gros que le nouveau Samsung Odyssey Neo G9 de 57 pouces, un modèle incurvé DisplayHDR 1000. Teasé par AMD lors du lancement de son GPU de la série RX 7000 en novembre en tant que premier moniteur annoncé avec la prise en charge de DisplayPort 2.1, le Neo G9 a une résolution de 7 680 x 2 160 pixels. La haute résolution plus le HDR et le taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz rendent le DP 2.1 à large bande passante essentiel, même s’il ne s’agit pas d’un 8K complet (c’est un rapport d’aspect de 32:9). En savoir plus sur l’Odyssey Neo G9.