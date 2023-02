Les meilleurs nouveaux pubs de Grande-Bretagne dévoilés pour 2023 – votre alcool préféré a-t-il été retenu ?

Les meilleurs nouveaux pubs de Grande-Bretagne ont été révélés.

Les Publican Awards opposeront les meilleures entreprises de pub du Royaume-Uni dans plusieurs catégories.

Brewdog Waterloo est l’un des six nouveaux sites nominés pour le premier prix Crédit : Times Newspapers Ltd

Heidis Bier Bar Cardiff est également partant pour un coup gagnant

Ceux-ci incluent les lieux qui servent les meilleures boissons, préparent les repas les plus succulents et offrent l’hébergement le plus confortable.

Les gagnants seront annoncés fin mars.

Voici les nominés présélectionnés pour les Publican Awards 2023 :

Meilleur nouveau site

Pour être en lice pour ce prix, le pub doit avoir ouvert ses portes au cours des deux dernières années et être soit un pub nouvellement construit, soit un réaménagement substantiel.

Les participants doivent démontrer l’efficacité avec laquelle le commerce a été construit sur le site.

Cheshire Cat Pubs & Bars – Bras Mainwaring

BrewDog – Waterloo

Cheshire Pub Co. – L’arbre de Churchill

Petite porte – La petite porte écarlate

REKOM – Heidi’s Bier Bar, Cardiff

Pubs remarquables – The Boleyn Tavern

Meilleure entreprise de brasserie

Pour se qualifier pour cette section, la société de pub devait avoir entre deux et 150 sites qui parviennent à jongler à la fois avec un domaine de pub et une brasserie prospère.

Brasserie et cuisine

Brassage de sel

Big Smoke Brew Co.

Lincoln Green Brewing Co.

Meilleur opérateur de pub communautaire

Cette catégorie déchiffrera le meilleur local du pays, servant la plus grande quantité de pintes de la région à ses fidèles.

Pubs de village urbain

Greene King

Amiral Tavernes

Stonegate – Syndicat des artisans

Meilleur opérateur d’hébergement

Après une longue marche meurtrière ou un trajet douloureux avec les enfants à l’arrière, ce prix sera décerné à l’entreprise qui propose d’excellentes chambres.

Daniel Thwaites

Fuller, Smith et Turner

Pubs et auberges Grosvenor

Groupe Upham

Meilleure offre de boissons

Sans doute la catégorie la plus importante de toutes – quelle entreprise de pub sert les meilleures pintes et verres de vino.

Avec la plupart des parieurs entrant dans un pub pour un taille-crayon, c’est sans doute le gong le plus important. Les droits de vantardise de l’excellence de la vente au détail de boissons sont sur la table des nominés.

Albion & Est

Hôtels Casa

L’alchimiste

Meilleure offre alimentaire

Les entreprises de pub qui proposent en moyenne un repas à deux plats (entrée / dessert et plat principal) entre 12,50 £ et 25 £ par personne peuvent participer au prix, qui recherche la nourriture grand public la plus savoureuse proposée dans le pays.

Pubs de Brucan

Le botaniste

Barons Pub Company

Meilleur opérateur de fin de soirée

Une catégorie pour le genre de pub qui se spécialise dans le fait de ne sonner que tard dans la nuit pour les dernières commandes et qui peut être un établissement animé jusqu’aux petites heures du lendemain matin.

Bonnet de nuit

REKOM

Révolution

Groupe Stonegate

Meilleure entreprise de pub durable

Un prix pour l’entreprise qui démontre le mieux un effort significatif et concerté pour réduire ses déchets et être efficace sur le plan environnemental.

Mitchells et majordomes

Marston’s

L’alchimiste

