Les meilleurs nouveaux programmes télévisés et films à diffuser la semaine prochaine – de Candy à The Curse Of Hollow Bridge

STUCK pour les choses à regarder sur Netflix et co? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. The Sun vous propose les meilleures nouvelles émissions de télévision à venir sur vos écrans.

Du nouveau drame britannique à venir The Ex-Wife au Shantaram bourré d’action, les émissions ne manquent pas à regarder jusqu’à ce que votre cœur en ait envie.

L’ex-femme (Paramount +)

Paramount+

The Ex-Wife suit une femme dont la vie serait parfaite sans l’ex de son mari[/caption]

La compagnie de deux mais trois est vraiment une foule pour Tasha, dans ce nouveau drame britannique addictif en quatre parties.

Vous voyez, la vie soi-disant heureuse de Tasha avec son riche et beau mari Jack et leur petite fille Emily est tourmentée par la présence constante de l’ex-femme Jen, trop familière et nécessiteuse de Jack.

Naturellement, Tasha veut que Jen sorte définitivement de leur vie, mais malgré ses supplications à Jack pour qu’il dise à Jen de reculer, il semble que l’ex embêtant soit incapable de comprendre le message.

Et puis, un jour, un événement terrifiant vient confirmer les pires craintes de Tasha…

Alors attachez-vous pour une friandise brillante, magnifique à regarder et délicieusement chargée de torsions.

Disponible pour regarder à partir du mercredi 12 octobre.

Shantaram (AppleTV+)

AppleTV+

Attendez-vous à un jeu d’action à la James Bond et Jason Bourne[/caption]

Charlie Hunnan a l’air convenablement robuste et prêt à tout dans une nouvelle adaptation en 10 parties bourrée d’action du roman à succès.

Nous sommes dans les années 1980, et lorsque le braqueur de banque australien Lin s’évade de prison, il part en cavale vers l’Inde, où il espère pouvoir disparaître définitivement malgré la mise à prix de sa tête.

Mais la vie se complique lorsqu’il rencontre et tombe amoureux de la mystérieuse Karla, alors qu’il est entraîné dans un monde dangereux mais séduisant qui pourrait mettre sa liberté en danger.

Disponible pour regarder à partir du vendredi 14 octobre.

Bonbons (Disney+)

Disney+

Cette série en cinq parties bien faite ressemble certainement à la partie[/caption]

Le dernier d’une longue lignée de drames étoilés basés sur un crime choquant de la vie réelle.

Candy nous transporte en 1980 pour raconter l’histoire de la femme au foyer texane Candy Montgomery, accusée du meurtre brutal à la hache de sa voisine, Betty.

Avec beaucoup d’attention aux détails d’époque – certaines coiffures doivent être vues pour être crues.

La malédiction du pont creux (Netflix)

Netflix

Halloween est devenu beaucoup plus drôle grâce à cette comédie d’horreur qui plaira à tous[/caption]

Marlon Wayans, Kelly Rowland et Priah Ferguson jouent le rôle d’une famille qui déménage dans une nouvelle ville, dans l’espoir d’un nouveau départ.

Malheureusement, leur maison de rêve est hantée et, lorsqu’un esprit ancien et malicieux donne vie aux décorations d’Halloween et fait des ravages, le père et sa fille adolescente sont obligés de faire équipe et de sauver la ville.

En cours de route, Marlon se lance avec brio dans la comédie physique et la bêtise, tandis que les frayeurs et les effets sont impressionnants mais familiaux.

Disponible pour regarder à partir du vendredi 14 octobre.

Les vraies femmes au foyer du Potomac (Hayu)

Beverly Hills fait la une des journaux et domine les discussions sur les réseaux sociaux, mais pour les fans avertis de Housewives, Potomac reste un joyau de la couronne.

La photo du casting de la saison sept montre les dames toutes superbes en robes rouges et la bande-annonce explosive présente Ashley Darby se concentrant sur sa vie après la rupture avec son futur ex-mari Michael, tandis que Candiace et Karen combattent les rumeurs d’infidélité au sein de leur les mariages.

Ailleurs, Robyn se prépare pour son mariage avec Juan, et le nouveau beau de Gizelle provoque des ondes de choc au sein du groupe.

Maintenant, souvenez-vous : « Au Potomac, nous savons faire les choses ici avec élégance et classe. Notre classe reste inégalée.

Disponible pour regarder à partir du lundi 10 octobre.

Ma vie est un meurtre (Acorn TV)

Nous sommes de retour à Auckland avec Lucy Lawless Spartacus, qui revient en tant que détective privée intrépide Alexa Crowe dans le drame policier loufoque qui ne se prend jamais trop au sérieux.

Lorsqu’elle ne prépare pas le meilleur pain au levain de la ville, Alexa doit également faire face à un nouveau lot de suspects de meurtre, allant de milliardaires excentriques et de fleuristes en deuil aux danseurs de tango et aux fashionistas fougueuses.

Son assistante Madison est de nouveau à ses côtés, et le détective charismatique Harry et le propriétaire du café Reuben sont également de retour.

C’est des trucs légers avec l’étrange boule de courbe jetée dedans

Disponible pour regarder à partir du lundi 10 octobre.

Lycée (Amazon Freevee)

Vous ne pensez peut-être pas connaître le duo indie pop canadien Tegan and Sara, mais si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il y a de fortes chances que vous ayez entendu leur chanson à succès Everything Is Awesome.

Le couple – qui sont des jumeaux identiques – a récemment écrit un mémoire sur leur vie en grandissant dans les années 90 et maintenant il a été transformé en un drame de passage à l’âge adulte en huit parties mettant en vedette les créateurs de TikTok.

Retraçant l’histoire des sœurs alors qu’elles étaient adolescentes à Calgary, après leur déménagement dans une nouvelle école, la série révèle l’épanouissement précoce de leurs talents musicaux et leurs premières incursions maladroites dans le monde des relations.

Il examine également les avantages et les inconvénients d’être un jumeau identique à un âge aussi délicat – et pour Tegan et Sara, c’était souvent autant une malédiction qu’une bénédiction.

Il va sans dire que la série est un must pour les amoureux de leur musique, mais attendez-vous à ce que High School gagne Tegan et Sara une toute nouvelle génération de fans.





Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Bien qu’il soit difficile de discuter avec l’avalanche de critiques et d’affirmations selon lesquelles il glorifie le tueur en série Jeffrey Dahmer.

Cette série biographique tente également de raconter l’histoire de ses crimes du point de vue de ses nombreuses victimes.

Dynastie (Netflix)

Refaire un classique de la télévision est toujours difficile, il n’est donc pas surprenant que la Dynastie redémarrée n’ait jamais atteint les sommets de l’original des années 80.

Cela dit, cela a toujours été amusant et glamour, et cette dernière série trouve le clan Carrington aussi audacieux et beau que jamais.

À l’intérieur de l’homme (BBC iPlayer)

Tout spectacle mettant en vedette Stanley Tucci, David Tennant et Lydia West vaut le détour, mais ce thriller de Steven Moffatt est un incontournable.

Lorsque son amie disparaît, la journaliste Beth demande l’aide du tueur à gages Grieff pour résoudre le mystère.

Le vieil homme (Disney+)

Jeff Bridges déborde de charisme grisonnant et de charme las du monde dans ce thriller captivant du chat et de la souris sur un ancien officier de la CIA qui, après s’être enfui des années auparavant, se retrouve soudainement en fuite lorsqu’un fantôme de son passé réapparaît.

L’ours (Disney+)

Mélange de drame, de comédie et d’une cuillerée inattendue d’émissions de télé-réalité.

Cette série acclamée par la critique suit le chef imparfait mais brillant Carmy alors qu’il tente de sauver le restaurant défaillant de Chicago de son défunt frère.