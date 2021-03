Les meilleurs nouveaux produits de beauté du mois: édition de mars 2021

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Notre faiblesse? Nouveaux produits de beauté!

Ce mois devrait être un mois majeur en termes de lancements beauté, alors préparez vos cartes de crédit! Que vous ayez besoin d’un nouveau maquillage ou d’une mise à niveau des soins de la peau, des marques cultes comme Charlotte Tilbury, Benefit Cosmetics, Beauté Fenty et d’autres produits abandonnent qui pourraient tout simplement changer votre vie. Alors commencez à nettoyer au printemps vos vanités et armoires car vous voudrez faire de la place pour sérums transformateurs, hydratants ultra-hydratants, crayons à sourcils et beaucoup plus!

Faites défiler ci-dessous pour découvrir nos lancements beauté préférés de mars jusqu’à présent.