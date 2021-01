Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Notre plus grande faiblesse? Nouveaux produits de beauté.

Juste au moment où nous pensions avoir trouvé une routine de soin et de maquillage qui fonctionne pour nous, laissez-le aux marques de beauté cultes comme Vendredis d’été, PMD et Recette Glow pour laisser tomber de nouveaux incontournables de beauté dont Internet ne peut s’empêcher de parler. Et maintenant, nous n’attendons pas si patiemment à la porte que nos nouveaux goodies arrivent!

De Crème hydratante Cloud Dew Summer Fridays et Huile nutritive pour le visage GoopGenes à La palette Aura de Lime Crime et Nettoyant approuvé par Emma Chamberlain, 2021 démarre fort avec des produits de beauté innovants que nous avons hâte d’essayer.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir les meilleurs lancements beauté du mois jusqu’à présent!