Les meilleurs nouveaux produits de beauté de février 2021: Tower28, Tarte & More

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Un nouveau mois apporte de nouvelles versions beauté et nous sommes particulièrement enthousiasmés par les offres de février 2021. Ci-dessous, découvrez les nouveautés de La dégradation urbaine, Tour28, Tarte et plus de marques que nous aimons. Des palettes de fards à paupières thématiques aux formulations de shampooing uniques, nous les ajoutons tous à notre panier.

Notre préféré jusqu’à présent? Le nouveau vendredi d’été Lotion corporelle nourrissante pour la peau d’été! Nous n’avons entendu que du bien sur la lotion pour le corps ultra-hydratante et nourrissante qui s’avère être la réponse aux peaux sèches en hiver. Et il est légèrement parfumé avec des notes de noix de coco, de fleur de vanille et d’amande chaude, pour que vous sentiez incroyable toute la journée!

Alors à venir, les meilleurs nouveaux soins de la peau, des cheveux et du maquillage que nous ayons vus ce mois-ci.