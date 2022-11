Les meilleurs nouveaux films de Noël Hallmark à regarder

Au fur et à mesure que le calendrier se met à jour en décembre, vous cherchez peut-être à profiter de la joie de Noël. Il s’avère que les chaînes Hallmark et Hallmark Movies & Mysteries lancent 40 nouveaux films de vacances cette année. Il y a donc de nombreuses occasions de profiter de ce que je considère comme l’équivalent cinématographique d’un biscuit au sucre chaud.

Parce qu’il y a un tas de films que vous pouvez regarder entre ces deux chaînes, j’essaie de présenter les films de vacances Hallmark incontournables pour 2022. Ce sont des films qui ont déjà été diffusés cette année (20 films, la moitié de l’ardoise complète, ont été diffusés depuis octobre) et ont les notes les plus élevées sur IMDB. En dessous, vous trouverez une liste complète des nouvelles offres de films de Noël Hallmark pour 2022. Prenez du lait de poule et allons-y.

Poinçonner

Trois mages et un bébé

Trois frères se lient pour s’occuper d’un bébé mystérieux dans ce film de Noël amusant. Si vous visez quelques rires, cela pourrait être votre meilleur pari. De plus, il met en vedette trois vétérans du cinéma Hallmark – Andrew Walker (A Bride for Christmas), Tyler Hynes (On the 12th Date of Christmas) et Paul Campbell (Christmas by Starlight).

La prochaine séance aura lieu le 23 novembre au 8/7 Central sur la chaîne Hallmark.