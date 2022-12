Les meilleurs nouveaux films de Noël absolus de 2022

Une bande de nouveaux Noël les films et les émissions de télévision tombent du bas chaque année. Bien que la plupart évoquent la joie de Noël que vous recherchez, ce ne sont pas nécessairement des contes qui retiennent l’attention.

Heureusement, une poignée remplit le dossier du nouveau film de Noël qui mérite d’être ajouté à votre liste de surveillance bondée. Passons en revue le meilleur de 2022.

Les meilleurs nouveaux films (et émissions) de Noël de 2022

Pomme Ryan Reynolds et Will Ferrell forment un couple étrange dans cette réinvention de – vous l’avez deviné – A Christmas Carol. Ferrell est le fantôme du cadeau de Noël, mais au lieu de montrer à Scrooge de Reynolds l’erreur de ses manières, c’est Present qui doit réexaminer son propre passé, présent et futur. Attendez-vous à de grands numéros musicaux et à la joie que vous recherchez avec cette bouchée pratique de confiserie de Noël. Le film obtient également une diffusion limitée dans les salles à partir du 11 novembre.

YouTube/HBO Max Également connu sous le nom de A Christmas Story 3, ce trio arrive une décennie après le précédent film de la franchise de la famille Parker. Tout a commencé en 1983 avec la comédie de vacances classique A Christmas Story, après que Ralphie se soit souvenu de son Noël en famille. Ce suivi, 30 ans plus tard et se déroulant au milieu des années 70, voit un Ralphie adulte retourner dans son ancienne maison dans l’Indiana, où sa mère le convainc de raviver un Noël magique d’autrefois.

Disney Entreprises Inc. Bien que ce ne soit pas strictement un film de Noël, Désenchanté est une évidence à surveiller pendant la saison idiote. Il utilise l’idée géniale de transformer la pure et aimante Giselle en une belle-mère diabolique – techniquement, elle est devenue une belle-mère en 2007 Enchanted. Cette suite ramène Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel, et ajoute Maya Rudolph.

Disney Strange World (23 novembre dans les salles, sortie de Disney Plus TBA) Cette rare aventure de pure science-fiction de Disney pourrait arriver sur Disney Plus juste à temps pour Noël. Strange World suit une famille d’explorateurs qui voyagent dans un monde rampant de monstres. Là, ils enquêtent sur la cause d’une plante mourante, tout en massant quelques différences familiales en chemin. Si Strange World suit le même schéma qu’Encanto, il pourrait arriver sur Disney Plus 30 jours après sa sortie en salles – juste à temps pour Noël.

Images universelles Violent Night (2 décembre dans les salles) Tous les contes de Noël ne sont pas sans effusion de sang. Ce film d’action comique noir met en vedette David Harbour dans le rôle d’un héros d’action, le Père Noël, qui intervient pour sauver la situation lorsqu’un groupe de mercenaires attaque le domaine d’une famille riche.

Netflix Oui, c’est une autre adaptation de A Christmas Carol de Charles Dickens, mais celui-ci se distingue par sa distribution de voix étoilées, notamment Jessie Buckley, Olivia Colman, Luke Evans et Jonathan Pryce. Netflix dit qu’il s’agit d’une “adaptation musicale surnaturelle, voyageant dans le temps”. Un bon pour les enfants, c’est sûr.

Saïd Adyani/Netflix Si vous n’avez pas vu les épisodes précédents de ce joyau de la comédie sur Netflix, cela pourrait être un bon point de départ. L’émission semi-improvisée voit des célébrités rejoindre le détective incompétent de Will Arnett, Terry Seattle, dans une enquête sur un meurtre – mais ces invités n’ont pas vu le scénario. C’est à eux de suivre les indices et de nommer le meurtrier à la fin. Jason Bateman et Maya Rudolph sont de la partie pour le spécial Noël – un joli cadeau pour les vacances.

Netflix Que diriez-vous d’une émission télévisée de Noël située plus près du nord ? Cette série limitée norvégienne suit un groupe de personnes bloquées à l’aéroport d’Oslo, l’horloge comptant jusqu’à Noël. Arriveront-ils à temps ? Vont-ils nouer des amitiés improbables en cette période difficile ? Ne répondez pas à ces questions rhétoriques, regardez simplement les six épisodes.

Dan Smith/Netflix L’offre du jour de Noël de Netflix n’a pas lieu à Noël, mais elle a tout ce que vous pourriez demander à un film de Noël. Matilda the Musical de Roald Dahl est basé sur la comédie musicale à succès de Tim Minchin. Remplissez votre salon avec les airs de barnstorming et le conte classique d’une jeune fille (Alisha Weir) utilisant son imagination magique pour déjouer une directrice diabolique (Emma Thompson). Le film aura également une diffusion limitée dans les salles à partir du 9 décembre.