Les meilleurs nettoyants pour les peaux à tendance acnéique de CeraVe, Caudalie et plus

Un nettoyant est un élément essentiel de toute routine de soin de la peau et peut être une excellente arme dans la lutte contre les éruptions cutanées.

Les meilleurs nettoyants pour les peaux à tendance acnéique peuvent donner à vos pores un nettoyage en profondeur, éponger l’excès de sébum (sans vous priver d’hydratation), calmer les rougeurs et éliminer les cellules mortes de la peau pour redonner à votre peau son éclat.

Beaucoup utilisent l’acide salicylique, l’arme secrète des soins de la peau, qui est tenace sur les taches mais pas sur votre peau. Il est souvent mélangé à des étoiles de la peau plus douces et plus hydratantes comme l’acide hyaluronique ou l’aloe vera pour apaiser les peaux rouges ou enflammées.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs nettoyants pour les peaux à tendance acnéique – et il y en a pour tous les budgets. Les imperfections vont trembler dans leurs bottes…

Les meilleurs nettoyants pour les peaux à tendance acnéique

1. Gel nettoyant Clinique Anti Blemish Solutions







Éliminez l’accumulation de saleté, de maquillage et d’impuretés avec ce nettoyant pour peaux à tendance acnéique de Clinique.

Doux mais efficace, il aide à désobstruer les pores et à prévenir les points noirs, tout affinant et rafraîchissant votre teint. Vous avez des boutons embêtants sur la poitrine ou le dos? Cela peut également être utilisé comme nettoyant pour le corps anti-imperfections. De plus, un peu va loin.

Prix: 19 £, look fantastique – achetez ici maintenant

2. Nettoyant nettoyant purifiant anti-imperfections à l’acide salicylique Super Facialist







Envoyez les taches avec ce nettoyant haute résistance pour les peaux à tendance acnéique, qui exploite le pouvoir de l’acide salicylique pour pénétrer profondément les pores, les ouvrir, les décolorer et les nettoyer.

Cela permet à votre peau de guérir et de révéler un teint naturellement plus lumineux et plus lisse. L’inflammation et les rougeurs seront réduites, et les points noirs et les imperfections seront tenus à distance.

Prix: 7,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Gel Nettoyant Purifiant Effaclar La Roche-Posay







Face à un combat quotidien contre les imperfections et le teint gras? Ce nettoyant pour les peaux à tendance acnéique a été fait pour vous.

Il est enrichi d’eau thermale de La Roche-Posay et aide à éliminer les saletés et l’excès de sébum. Il est non comédogène (ce n’est pas obstruant pour moi et vous), et vous laissera une peau fraîche et propre.

Un acheteur a écrit: « J’ai souffert de taches et d’inflammation pendant des années, mais cela a fait une telle différence. Ma peau est la plus claire qu’elle ait jamais été. »

Prix: 12,50 £, Look Fantastique – achetez ici maintenant

4. Nettoyant facial anti-acné Mario Badescu







Tous saluent ce nettoyant emblématique pour les peaux à tendance acnéique. Ce produit a atteint le statut de culte – et pour une bonne raison.

L’acide salicylique apaise et réduit les imperfections, tandis que les ingrédients botaniques comme l’aloe vera et la camomille calmeront la peau enflammée.

Un client satisfait a écrit simplement: « J’ai nettoyé ma peau dans la semaine suivant son utilisation. Très doux mais très efficace. »

Prix: £ 13.50, Beauty Bay – achetez ici maintenant

5. Nettoyant lissant CeraVe SA







Ce petit nettoyant intelligent pour les peaux à tendance acnéique agit pour créer un teint plus lisse à l’aide d’acide salicylique de super-héros exfoliant.

Il existe trois céramides essentiels pour aider à protéger la barrière naturelle de votre peau et, tandis que l’acide salicylique nettoie votre peau, l’acide hyaluronique hydrate et conserve l’hydratation.

Prix: 11,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. Nettoyant pour peau grasse Cetaphil







Imprégnez-vous de 60% de l’excès de sébum qui obstrue les pores et provoque des éruptions cutanées avec ce nettoyant efficace et abordable pour les peaux à tendance acnéique.

Une formule non irritante et non comédogène nettoie en profondeur vos pores sans dessécher votre teint ni vous laisser une sensation de tiraillement inconfortable.

Une irritation ou un nettoyage agressif peut conduire la peau à produire plus d’huile, alors utilisez de l’eau tiède plutôt que de l’eau chaude pour tapoter doucement le nettoyant, plutôt que de frotter.

Prix: 6 £, Amazon – achetez ici maintenant

7. Gel nettoyant purifiant Caudalie Vinopure







Ne laissez pas les imperfections et les boutons vous abattre. Combattez avec ce nettoyant brillant pour les peaux à tendance acnéique de Caudalie.

Il parvient à réduire l’apparence des taches sans dessécher votre peau et regorge d’ingrédients actifs naturels pour équilibrer les huiles et donner à votre visage un nettoyage en profondeur.

L’acide salicylique Wonder Kid débouche les pores et élimine les cellules mortes de la peau, tandis que les huiles essentielles et les polyphénols de pépins de raisin rafraîchissent et rajeunissent pour une peau magnifique et éclatante. Et là, nous pensions que le vin était la meilleure chose à venir du raisin …

Prix: 15,46 £, Feel Unique – achetez ici maintenant

8. Nettoyant clarifiant Murad







Contrôlez le sébum et les éruptions grâce à ce nettoyant anti-acné haute performance.

Il contient de l’acide salicylique pour pénétrer profondément dans les pores pour cibler les principales causes des éruptions cutanées – à savoir l’accumulation de cellules mortes de la peau et l’excès de sébum.

Il contient également des extraits antibactériens de triclosan et de thé vert, qui combattent les radicaux libres tout en protégeant votre peau. Enfin, le menthol laisse votre peau super fraîche.

Prix: 25 £, look fantastique – achetez ici maintenant